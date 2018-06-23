Серхио Рамос: о семье, любимой музыке и о том, что заставляет его плакать

Даже наши самые далекие от футбола и спорта читательницы не могли не заметить, что за окном ЧМ-2018. В честь этого события редакция журнала HEROINE разбавит восхитительную коллекцию актеров, с которыми мы знакомим тебя каждую неделю, звездами мирового футбола. Первым твою субботу украсит испанское солнышко Серхио Рамос — капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании.

«Всегда хотел быть тореадором»

Если бы не наставления старшего брата, сейчас бы Серхио гонял не мяч по полю, а быка по арене. В детстве он мечтал быть тореадором — обычное желание для мальчика из испанской провинции Севилья. Рамос до сих пор большой поклонник корриды и близкий друг матадора Алехандро Талаванте.

Всегда хотел быть тореадором, но у моей мамы данное желание вызывало вполне объяснимый страх. Старший брат Рене посоветовал, чтобы я все же выбрал футбол.

С выбором профессии Серхио не прогадал. В 15 лет он стал играть в местном клубе «Севилья». Спустя четыре года происходит решающее событие в его карьере — Рамоса покупает мадридский «Реал»

Когда я поставил свою подпись, я не мог в это поверить. Мне посыпались СМСки. В тот день я наверно получил больше всего СМСок в своей жизни. Это был шаг вперёд и огромная ответственность, и невероятные перемены. И если я и сейчас ещё юнец, то тогда я был совсем ребёнком. И у меня не было ни малейшего опыта… Просыпаешься игроком «Севильи», а спать ложишься футболистом «Реал Мадрид». И знаешь, что будешь делить раздевалку с такими людьми, как Рауль, Бекхэм, Зизу, Икер, Роберто Карлос , Рональдо, а все они были моими кумирами. Мир переворачивается с ног на голову.

Сегодня Серхио Рамос чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В истории сборной Испании он на втором месте по количеству проведенных матчей.

«Я считаю себя весельчаком»

На поле он лидер, уверенный и временами дерзкий. Не стесняется обмениваться через журналистов колкостями с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной . Несмотря на громкие победы, Рамосу до сих пор приходится каждый день доказывать свое право быть в числе лучших.

Мне кажется, что в жизни ты, прежде всего, должен быть амбициозен. Кроме того, футбол не позволяет тебе жить прошлым. Моя личная цель — учиться, чтобы стать лучше. Я уверен, что такой настрой приводит к успеху. Каждое утро я просыпаюсь с желанием побеждать и продолжать развиваться как человек.

В интервью Серхио не раз говорил, что в жизни он очень дружелюбный и веселый человек, и болельщикам не стоит верить впечатлению, которое он производит на поле.

Трудно изменить мнение, которое сложилось о тебе у людей, потому что обычно о футболистах первое впечатление складывается во время матча. Например, им запомнилось, что ты сделал жёсткий подкат или получил по ногам. Но они понятия не имеют, что ты любишь свою семью, что ты — скромный, простой, счастливый, милый… Я — очень открытый, искренний, ценю друзей, семью, и я очень счастлив, хотя иногда я таким не выгляжу. Я считаю себя весельчаком. Я пою, когда просыпаюсь и когда иду спать, я отбиваю ритм на гитаре. Стараюсь быть счастливым и позитивно настроенным. Мне кажется, что лицо — отражение души, и те, кто меня на самом деле знают или кому случилось пообщаться со мной хотя бы один день, это поймут.

«Ключ ко всему — семья и люди, которые тебя окружают»

Своей главной ценностью в жизни Рамос называет свою семью: отца, маму и брата с сестрой.

Моя семья была особенно важна, когда я принял решение о переезде в Мадрид. Попасть в лучший клуб мира — это всегда риск: потеряться можно очень легко. А моя семья защищала меня: брат, сестра, родители. С ними я чувствовал силу и никогда не был одинок, просто наслаждался футболом. Я многим обязан семье.

Мужская половина семьи Рамос принимает непосредственное участие в карьере Серхио. Отец долгое время занимался управлением контрактами и помогал в переговорах с «Реалом». Позже роль агента футболиста начал выполнять старший брат.

Если я кому и обязан, то им. Я тот, кто я есть, благодаря им. Никогда не устану это говорить. Потому что они меня воспитали и как профессионала, и как личность. Они привили мне принципы, которые, я уверен, помогли мне выбрать верный путь и не сбиться с него, как это случилось со многими из тех, с кем я играл. Я уверен, что ключ ко всему — семья и люди, которые тебя окружают.

Серхио всегда мечтал о большой семье. С 2012 года он живет с журналисткой Пилар Рубио, которая старше Рамоса на 8 лет. Несмотря на то, что пара все еще не расписана, у них есть трое детей.

«Я много раз плакал, но не на людях»

В сентиментальность и ранимость Рамоса сложно поверить тем, кто знает его лишь на поле и по футбольным интервью. Сам футболист пару раз признавался, что есть вещи, которые заставляли его плакать.

Каждый раз, когда сборная Испании вылетала из розыгрыша чемпионата мира, я мог проплакать полтора дня.

Эту фразу Рамос сказал через несколько дней после победы на мундиале-2010 в ЮАР, одной из главных в его жизни. Серхио уверен, что мягкое сердце он унаследовал от мамы.

Не буду врать, я не из тех, кто плачет по любому поводу, но я сентиментальный и временами чувствителен к таким вещам. Я много раз плакал, но не на людях. Не знаю почему, но к примеру, во время поездки в Сенегал невозможно не расчувствоваться и не расплакаться, когда тебя обнимает ребёнок просто от того, что ты ему дал что-нибудь съедобное. Вот в таких вещах я очень чувствительный, хотя, возможно, произвожу впечатление крутого или неприветливого парня. Но я очень сентиментальный, мои родные скажут то же самое. Если я что и унаследовал от мамы, как и брат с сестрой, то именно эту черту характера.

Заставить Рамоса радоваться так же легко, как вызвать у него слезы — в этом Серхио настоящий темпераментный испанец.

Я радуюсь, когда меня обнимают, когда мне улыбаются, обрадуюсь, если меня пригласят выпить кофе. Мелочи, детали, которые определяют человека. Не деньги, не что-то материальное. Это ценится в жизни меньше всего. Любой сюрприз, который может преподнести тебе семья. Например, когда возвращаешься домой, а тебя там все ждут — такие вещи мне очень нравятся.