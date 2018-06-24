Женщины, ордена и американские подарки Брежнева

«Лента.ру» продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов и их семей.

На этот раз речь пойдет о советском генсеке Леониде Брежневе . Он любил гонять с ветерком на шикарных автомобилях, подаренных зарубежными лидерами, смотреть хоккей, а также охотиться. Присуждал себе бесчисленное количество орденов и наград, учреждал премии и выписывал баснословные гонорары, пока страна переживала эпоху застоя. Впрочем, многие до сих пор считают его самым успешным и талантливым советским лидером.

Американский президент Ричард Никсон в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид встречал советского коллегу Леонида Брежнева. Там он подарил ему ключи от новенького Lincoln Continental 1973 года темно-синего цвета с черной велюровой обивкой салона. На такой же машине ездил сам президент США. На приборной доске красовалась надпись «На добрую память. Самые лучшие пожелания». Вручая ключи Брежневу, Никсон и подумать не мог, чем это обернется через несколько минут.

Сердечно поблагодарив американцев за столь шикарный презент, генсек СССР в мгновение ока оказался за рулем, прихватив с собой хозяина Белого дома. Растерянные охранники не успели оглянуться, как лидеры двух сверхдержав уже катили по извилистой холмистой дороге штата Мэриленд. Брежнев не знал маршрута, однако разгонял машину все сильнее. Вот Lincoln уже мчался со скоростью 80 километров в час. Внезапно на дороге появился опасный поворот. Напуганный Никсон несколько раз просил генсека сбавить скорость. Брежнев резко нажал по тормозам, машина плавно вписалась в поворот.

Подарки, дорогие увлечения

Советский лидер всегда был лихим водителем. Автомобили были его страстью. Очевидцы рассказывали, что в автопарке генсека насчитывалось от 50 до 300 машин. Зная о его увлечении машинами, многие известные политики того времени дарили ему авто. Так, помимо Никсона, лидер Коммунистической партии Италии подарил Брежневу автомобиль Maserati Quattroporte, канцлер ФРГ — 600-й Mercedes.

Брежнев любил жить на широкую ногу. В 1973 году генсек присудил себе Ленинскую премию в размере 25 тысяч рублей. В то время это были баснословные деньги, однако, по сравнению с тем, какие огромные гонорары он получал от продажи книг, — сущие копейки.

Фото: Sidik iz PTU / Wikimedia

Советский лидер числился автором таких литературных произведений, как «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». За них он получил гонорар в размере 180 тысяч рублей. При этом тиражи книг были огромны — свыше 15 миллионов экземпляров каждая. Мемуары вождя включили в школьную программу, поэтому они постоянно переиздавались, принося Брежневу все больший доход.

Что касается дорогостоящего жилья, то генсек ЦК в течение многих лет жил на Кутузовском проспекте в Москве. Однако данные о его квартире разнятся. Одни утверждают, что это было небольшое жилище — около 65 квадратных метров. Другие — что площадь квартиры составляла 185 квадратных метров, в ней было шесть комнат, два туалета и ванная комната. Те, кто знал, что генсек во всем любил размах, были склонны верить во вторую версию.

Ходили слухи, что в 1978 году в Гранатном переулке специально для Брежнева и других высокопоставленных чиновников выстроили девятиэтажный дом, в котором для генсека выделили квартиру в 500 квадратных метров. Однако глава государства так и остался на Кутузовском, якобы утверждая, что новое жилье было «роскошным до неприличия».

С ружьем в руках

Учитывая, что Брежнев очень любил охотиться, все свое свободное время он старался проводить за городом, на ближайшей даче в Залесье и на дальней — в Завидове.

Хотя Завидовский заказник официально не считался резиденцией главы государства, Брежнев бывал там часто. При нем заказник очень изменился, приобрел лоск. На живописном берегу реки Лама возвели отделанный гранитом, мрамором и ценными породами дерева двухэтажный особняк, спецгостиницу на 12 номеров люкс с кинозалом, бильярдами и каминами. В начале 70-х для генсека и его друзей построили бассейн. Дополнительно на территории пробурили три новые артезианские скважины, построили очистительные сооружения, прачечную, а также холодильную камеру для трофеев. По спецзаказу Брежнева там даже соорудили специальный колбасно-коптильный цех, где готовили мясо оленей, кабанов и лосей.

При этом для того, чтобы туда было удобно доставлять дичь, 200 километров лесных дорог заасфальтировали. Ходили слухи, что государству строительство этих дорог обошлось в два миллиона рублей.

Заядлый охотник, Брежнев особенно любил охоту на кабанов. Его подчиненные рассказывали, что он стрелял в них с вышки, часами просиживая в ожидании зверя. Однако не брезговал и утками. После каждой охоты Брежнев аккуратно записывал в свой охотничий дневник результаты.

Из-за того, что Брежнев любил охотиться и зимой, в Зивидове построили специальные утепленные вышки со многими удобствами. Помимо этого, по рации генсека всегда предупреждали о приближении зверя.

По словам замначальника личной охраны Брежнева Владимира Медведева, генсек блестяще стрелял и знал толк в ружьях. «Товарищи, друзья, как наши, так и зарубежные, зная его слабость, дарили ему на дни рождения и в любые другие подходящие дни самые роскошные ружья», — вспоминает он.

На даче в Заречье в трех больших сейфах у Брежнева хранилось 90 стволов, в том числе два эксклюзивных револьвера с заводскими номерами ЛИБ-1 (Леонид Ильич Брежнев) и ЛИБ-2. Они выглядели как настоящее произведение искусства: украшенные гравировкой, отделанные золотом и слоновой костью.

До Завидова и обратно Брежнев часто любил добираться, сидя за рулем Cadillac Eldorado, который ему также подарил президент США Никсон, либо на Rolls-Royce (презент американского предпринимателя Арманда Хаммера ).

Работавшие с Брежневым представители номенклатуры вспоминали, что обычно выезды в Завидово проходили по отлаженному сценарию: выпивка, баня и охота. Там зимой он любил кататься на снегоходе. В неофициальную резиденцию к Брежневу приезжали высокопоставленные гости. В марте 1974-го в СССР прибыл госсекретарь США Генри Киссинджер , который также ездил с советским лидером на охоту.

Этот визит неоднократно становился предметом шуток Брежнева. Генсек иронизировал, что глава Госдепа настолько неумело держал в руках ружье, что мог перестрелять своих спутников вместо кабана. Киссинджер уже после охоты смеялся, что «один из кабанов умер от разрыва сердца, увидев такого незадачливого охотника».

Повернуть время вспять

Знатный фанат хоккея, Брежнев очень любил посещать игры, а также смотреть программу «Время», которая всегда начиналась в 21:00. Хоккейные матчи в «Лужниках» обычно проводили в 19:30, чтобы зрители могли добраться с работы. Так было до тех пор, пока Брежнев не стал генсеком. Вместо того чтобы выразить претензии телевизионщикам, потребовав передвинуть программу, он заставил спортивное руководство страны перенести хоккейные матчи на час раньше. Никого не волновало, что многие зрители не могли приехать к началу матча из-за работы, зато товарищ Брежнев успевал после хоккейного матча вернуться домой к началу любимой программы.

Глава государства собрал большую коллекцию наград, их точное количество неизвестно. В советское время Брежнева иронично прозвали «Дважды Ильичом Советского Союза». Он был занесен Книгу рекордов Гиннесса как «самый награждаемый в мире человек». Сообщалось, что у генсека 15 орденов и 18 медалей Советского Союза, а также 29 медалей и 49 орденов зарубежных государств. При этом во времена перестройки Леонида Ильича лишили высшей военной награды СССР — ордена Победы.

Владимир Мусаэльян / ТАСС

Ходили слухи, что китель Брежнева со всеми медалями и орденами весил около шести килограммов. К слову, были у генсека и награды, учрежденные специально для него: «50 лет пребывания в КПСС ». К своему 75-летию он получил 13 различных орденов восьми государств. Помимо государственных наград, у Брежнева были и ведомственные. Так, в 1977 году его наградили членским билетом Союза журналистов СССР. Как и маршал Жуков, он становился четырежды Героем Советского Союза, а вместе с наградой Героя Социалистического Труда генсек стал обладателем сразу пяти «Золотых Звезд», а ведь, кроме него, никто не удостаивался таких наград.

Поражает воображение и число зарубежных наград генсека. По разным подсчетам, от 50 до 70 государств чествовали Брежнева: у него были ордена и медали Аргентины, Вьетнама, Гвинеи, Болгарии, Венгрии, Индонезии, ГДР, Кубы, Северной Кореи, Йемена, Лаоса, Монголии, Польши, Югославии, Чехословакии, Финляндии, Румынии и многих других.