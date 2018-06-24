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Анастасия Заворотнюк поздравила сына с выпускным
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Анастасия Заворотнюк поздравила сына с выпускным 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Заворотнюк поделилась с поклонниками трогательным фото своих детей Анны и Майкла, которые стоят обнявшись на пороге школы Майка. Свой пост актриса подписала пламенной речью: «Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник… С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье — видеть счастливыми вас!»
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Поклонники от всей души поздравили Анастасию с таким замечательным днем. «Вы замечательная мама и дети у Вас супер!», «Желаю исполнения всего задуманного, пусть он добьется успеха в жизни, Вы всегда будете гордиться своими детьми», «В такой день вся семья вместе! Это здорово! Счастья вам!», «Дети такие же красивые, как и вы», — написали они.
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