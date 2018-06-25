Генерал Власов: как он попал в плен к немцам

Плен и предательство генерала Власова один из самых обсуждаемых вопросов, касающихся Великой Отечественной войны. Причем далеко не всегда поступок одного из любимцев Сталина вызывает негативные оценки.

Неминуемый итог

В январе 1942 года в ходе Любанской наступательной операции войска 2-й ударной армии Волховского фронта успешно прорвали немецкую оборону. Однако не имея сил для дальнейшего наступления, они основательно увязли в немецком тылу, подвергаясь угрозе окружения. Такое положение сохранялось до 20 апреля, когда командующим 2-й ударной армией, с сохранением должности заместителя командующего Волховским фронтом, был назначен генерал-лейтенант Андрей Власов. «Он получил войска, практически уже не способные сражаться, получил армию, которую надо было спасать, — пишет публицист Владимир Бешанов в книге „Ленинградская оборона“. Все дальнейшие попытки 2-й армии вырваться из германских тисков, а также 52-й и 59-й армий пробиться ей навстречу успеха не имели. Единственное что удалось нашим войскам, так это пробить узкую брешь в немецких редутах и спасти значительную часть 2-й ударной армии. 25 июня противник ликвидировал коридор и кольцо окружения плотно сомкнулось: в нем оставалось около 20 тысяч советских бойцов. [С-BLOCK] Военный писатель Олег Смыслов не сомневается, что основная вина в создавшемся положении лежит на штабе 2-й ударной армии, и конкретно на ее командующем генерале Власове, который растерялся и утратил возможность управлять не только войсками, но и своим штабом. По распоряжению Ставки для эвакуации Власова был отправлен самолет, но тот ответил отказом. Почему командующий армией не захотел прибегнуть к помощи правительства, как это позднее сделал также прорывавшийся из окружения генерал Алексей Афанасьев ? Наиболее очевидный ответ — Власов отказался кинуть на произвол судьбы собственных солдат. Но существует и другая версия, согласно которой Власов разгадал сталинскую хитрость: глава СССР якобы намеревался вывести неугодного военачальника в тыл, чтобы тут же предать суду. Где находился Власов с 25 июня 1942 года в течение почти трех недель достоверно никто сказать не может. Но зато установлено, что 11 июля в поисках продовольствия генерал вместе со своей спутницей поваром Марией Вороновой отправился в деревню староверов Туховежи. Дом куда они зашли оказался жилищем местного старосты — он то и сдал гостей немецкой вспомогательной полиции. По словам Вороновой, Власов настойчиво выдавал себя за учителя-беженца, и только на следующий день его опознали по фотографии в газете. По другой информации, когда полицейские вошли к запертым в сарае узникам, из темноты на немецком прозвучало: „Не стреляйте, я — генерал Власов!“.

По соображениям честолюбия

Уже на первых допросах Власов показал свою готовность сотрудничать с немецким руководством, сообщая сведения о развертывании войск и давая характеристику советским военачальникам. Но, учитывая, что генерал долгое время не находился в курсе планов Генштаба , информация могла быть недостоверной. Спустя несколько недель, находясь в винницком лагере для пленных офицеров, он уже предлагает свои услуги в борьбе с советским режимом. Что же побудило генерала, пользовавшегося благосклонностью самого Сталина, вступить на путь измены? Традиционная версия гласит, что генерал Власов испытывал неприязнь лично к Сталину и к созданной им диктатуре, а поэтому решил, что служение нацистам — это выбор из двух зол меньшего. Сторонники Власова, главным образом из числа послевоенной эмиграции, доказывали, что герой обороны Москвы стал на антисоветскую позицию еще до войны. К этому его якобы подтолкнули печальные итоги сталинской коллективизации, затронувшие его родную деревню. [С-BLOCK] Уже после войны сам Власов во время допросов признавался следователям МГБ, что он крайне тяжело отреагировал на чистки в рядах Красной армии, прошедшие в 1937-38 годах. Во многом этот факт и подтолкнул его к измене. Редактор раздела „Общество“ интернет-портала » Аргументы и факты » Андрей Сидорчик не склонен верить заявлениям Власова. Он считает, что истинную причину предательства генерала следует искать в его ненасытной любви к славе и карьерному росту. Попавший в плен Власов вряд ли мог рассчитывать на достойную карьеру и пожизненные почести у себя на родине, а поэтому единственным выходом для него было встать на сторону противника. Похожие мысли высказывал писатель и журналист Илья Эренбург . Власов не Брут и не князь Курбский, пишет Эренбург, все гораздо проще: он рассчитывал выполнить порученное ему задание, принять поздравления Сталина, получить очередной орден и, в конечном итоге, возвыситься. Но вышло иначе. Попав в плен, он испугался — его карьера была окочена. Если победит Советский Союз, его в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Верх одержало честолюбие, — заключает журналист.

Волею судьбы

Существует информация, что несмотря на окружение 2-й ударной армии Сталин по-прежнему доверял Власову и еще до пленения генерала он был намерен дать ему важный участок фронта в районе Сталинграда. Именно по этой причине за Власовым и был прислан самолет. Возможно вернись Власов в советский тыл, все бы так и вышло. И не исключено, что талантливый военачальник мог бы заполучить лавры победителя, которые позднее отдавали Жукову и Рокоссовскому. Но судьбе было угодно распорядиться иначе.

Одним из немногих свидетельств, рассказывающих о пребывании Власова в плену, служат слова немецкого капитана Вильфрида Штрик-Штрикфельдта. Он по поручению начальника разведслужбы германского Генерального штаба полковника Рейнхарда Гелена искал среди советских военнопленных человека, который мог бы возглавить антисталинское движение. Примечательно, что Штрикфельдт был русским немцем, родом и Петербурга, служившим в императорской армии. По словам капитана, беседы с Власовым носили чрезвычайно доверительный характер. Он задавал генералу вопросы, вроде таких: «Является ли борьба против Сталина делом не одних только немцев, но и делом, самих русских и прочих народов Советского Союза?». Власов серьезно задумался над этим, и после мучительных размышлений сделал выбор в пользу борьбы с большевизмом, — заявлял Штрикфельдт.

Если немецкий офицер и не сыграл ключевой роли в решении Власова, то во всяком случае подтолкнул его к такому выбору. Завышенная самооценка, болезненное самолюбие, стресс, растерянность советского генерала этому хорошо поспособствовали. Важный факт, который позволяет предположить, что Власов отнюдь не был идейным борцом со сталинизмом. Во время процесса в 1946 году он даже не пытался защищать свои убеждения, хотя терять ему было нечего: он прекрасно понимал, что в любом случае его ждет расстрел. Напротив, Власов раскаивался в совершенном предательстве.

Сталинский агент

Последнее время стала популярна версия, что Власов на самом деле был стратегическим агентом Кремля, засланным в самое сердце Третьего рейха. Конченая цель этой акции — перехват руководства Восточными формированиями вермахта и СС. К примеру, российский военный историк Виктор Филатов в книге «Сколько лиц было у генерала Власова?» пишет, что отправка Власова на Волховский фронт была частью спецоперации, спланированной Сталиным и советской разведкой. Со слов писателя, Сталин знал, что немцы готовятся формировать из миллионов советских военнопленных части для использования их на фронтах против Красной армии.

Чтобы не пустить процесс на самотек на место руководителя этого «иностранного легиона» и был отправлен Власов. В качестве подтверждения своей теории Филатов ссылается на весь последующий ход военных действий с участием РОА. Так, во время Берлинской операции Жуков наносил удар именно на том участке обороны, где располагалась 1-я дивизия РОА полковника Буняченко. Наступление началось 16 апреля 1945 года, а накануне 15 апреля власовцы, якобы по предварительной договоренности, оставили свои позиции.

Бывший советский разведчик Станислав Лекарев утверждает, что советское командование использовало власовские части и для противостояния союзникам. По его словам, Сталин понимал, что англо-американские войска могут пройти без сопротивления всю центральную и восточную Европу и блокировать Советскую армию в пределах границ СССР 1939-40 годов.

Именно поэтому на Тегеранской конференции советский лидер настаивал, чтобы союзники высаживались не на юге Франции, а в Нормандии. Ведь значительную часть западного Атлантического вала обороняли восточные батальоны вермахта, находящиеся под контролем генерала Власова. Сторонники официальной версии — предательства генерала Власова — имеют много вопросов к этой откровенно конспирологической теории. Главный из них, почему же тогда Сталин казнил своего ставленника? Самый популярный ответ: «Власова казнили чтобы не нарушать конспирацию».