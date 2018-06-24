16 тысяч км ради ЧМ и крашеные волосы в 62! Вы мечтали быть такими в старости 

16 тысяч километров ради Англии
Я встретил этого колоритного мужчину в фан-зоне Нижнего Новгорода перед матчем Англия — Панама. Слегка хромая он подошел ко мне и спросил можно ли присесть раскаленный жарой асфальт рядом. Седая борода, клетчатая кепка и «кашель курильщика» выдавали в нем человека, умудренного опытом. Завязавшийся диалог удивил меня с первого вопроса.
— Откуда ты?
— Я? Из Новой Зеландии.
— А что тогда делаешь здесь?
— Я приехал, чтобы поддержать сборную Англии.
Удивительно. Этот футбольный болельщик, назвавшийся Шоном, проделал огромный путь, чтобы своими глазами увидеть команду.
— Почему Англия?
— Я родился и вырос там. Сейчас мне 64 года. Но я не могу оставить их на чемпионате мира.
— Стесняюсь спросить, а какой это мундиаль для тебя?
— Шестой. И на каждый из них я приезжал из Новой Зеландии.
— Наверное безумно дорого. Такие расстояния…
— Я преодолел более 16 тысяч километров, чтобы поболеть за свою команду.
Фантастика! Под впечатлением от такого разговора, я чуть было не прошел мимо настоящей звезды дня Нижнего Новгорода. Терри Смит — не просто обычный фанат. Ему 62 года, на его плечах флаг Святого Георгия, а волосы выкрашены в красный крест. Худощавое лицо светится улыбкой. Он с удовольствием фотографируется со всеми желающими. А их хоть отбавляй.
«Я слишком стар, чтобы копаться в политике»
— Что ты думаешь о том, что многие твои соотечественники не приехали?
— Я огорчен. Но честно говоря, в этом виноваты и мы сами. Наши власти рассказали нам страшилку, пресса поддержала. Мы поверили в это. Но мы и правда не знали, чего ожидать.
— Но теперь-то ты видишь, что все не так?
— Конечно. Я это понял еще в Волгограде. Я уверен, что никаких стычек не будет.
— То есть вы тут ради футбола?
— Да, мне 62 года. Я уже слишком стар, чтобы копаться во всей этой политике. Я хочу наслаждаться футболом и путешествиями. Это мой четвертый чемпионат мира.
— И выиграет его, конечно, Англия?
— Не знаю. Хотелось бы. Но сейчас очень много претендентов.
— Но у Панамы-то надо выигрывать?
— Безусловно. 5:0. Хэт-трик Гарри Кейна.