16 тысяч км ради ЧМ и крашеные волосы в 62! Вы мечтали быть такими в старости

16 тысяч километров ради Англии

Я встретил этого колоритного мужчину в фан-зоне Нижнего Новгорода перед матчем Англия — Панама. Слегка хромая он подошел ко мне и спросил можно ли присесть раскаленный жарой асфальт рядом. Седая борода, клетчатая кепка и «кашель курильщика» выдавали в нем человека, умудренного опытом. Завязавшийся диалог удивил меня с первого вопроса.

— Откуда ты?

— Я? Из Новой Зеландии.

— А что тогда делаешь здесь?

— Я приехал, чтобы поддержать сборную Англии.

Удивительно. Этот футбольный болельщик, назвавшийся Шоном, проделал огромный путь, чтобы своими глазами увидеть команду.

— Почему Англия?

— Я родился и вырос там. Сейчас мне 64 года. Но я не могу оставить их на чемпионате мира.

— Стесняюсь спросить, а какой это мундиаль для тебя?

— Шестой. И на каждый из них я приезжал из Новой Зеландии.

— Наверное безумно дорого. Такие расстояния…

— Я преодолел более 16 тысяч километров, чтобы поболеть за свою команду.

Фантастика! Под впечатлением от такого разговора, я чуть было не прошел мимо настоящей звезды дня Нижнего Новгорода. Терри Смит — не просто обычный фанат. Ему 62 года, на его плечах флаг Святого Георгия, а волосы выкрашены в красный крест. Худощавое лицо светится улыбкой. Он с удовольствием фотографируется со всеми желающими. А их хоть отбавляй.

«Я слишком стар, чтобы копаться в политике»

— Что ты думаешь о том, что многие твои соотечественники не приехали?

— Я огорчен. Но честно говоря, в этом виноваты и мы сами. Наши власти рассказали нам страшилку, пресса поддержала. Мы поверили в это. Но мы и правда не знали, чего ожидать.

— Но теперь-то ты видишь, что все не так?

— Конечно. Я это понял еще в Волгограде. Я уверен, что никаких стычек не будет.

— То есть вы тут ради футбола?

— Да, мне 62 года. Я уже слишком стар, чтобы копаться во всей этой политике. Я хочу наслаждаться футболом и путешествиями. Это мой четвертый чемпионат мира.

— И выиграет его, конечно, Англия?

— Не знаю. Хотелось бы. Но сейчас очень много претендентов.

— Но у Панамы-то надо выигрывать?