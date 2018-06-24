За что советского летчика наградили Гитлер и Сталин

Судьба Ивана Федорова одного из самых знаменитых летчиков нашей страны удивительна и неповторима. В мире не существует второго человека, который, не являясь предателем, смог получить высшие государственные награды сначала по личному распоряжению Адольфа Гитлера, а затем Иосифа Сталина.

Немецкий крест для русского аса

Сложно даже вообразить себе столь невероятную и вместе с тем счастливую судьбу, которая выпала на долю этого человека. Уже в начале 1940–х годов Иван Федоров считался одним из лучших летчиков советской военной авиации. Во время войны в Испании он совершил 286 боевых вылетов, сбив 11 воздушных машин врага. Не удивительно, что когда во время совместных учений советское командование формировало состав делегации пилотов военно-воздушных сил РККА для поездки в Германию, И. Е. Федоров был включен в списки одним из первых. Во время этой служебной командировки и произошел случай, позднее вошедший в историю отечественной авиации.

В Германии Советским летчикам был продемонстрирован новейший немецкий экспериментальный истребитель «Хейнкель-100». При этом во время осмотра самолета немцы, пояснили, что его испытания до конца не завершены. В связи с этим продемонстрировать на истребителе фигуры высшего пилотажа они не могут. При этом необходимо отметить, что на данной машине немецкие пилоты поднимались в небо очень неохотно, несмотря на то, что Адольф Гитлер возлагал на самолет большие надежды. Учитывая особое отношение фюрера к новому истребителю, немцы все же решили показать его в полете.

Однако когда рано утром советская делегация прибыла на аэродром, немецкий пилот задержался в технической службе. Во время его ожидания, чтобы не терять времени даром Иван Федоров поднялся в кабину истребителя, завел его и полетел. При этом он решил продемонстрировать немцам мастерство русских пилотов, совершив на не знакомом ему истребителе несколько фигур высшего пилотажа. Все кто находился на земле, замерли, наблюдая мастерство русского пилота.

Самое невероятное, что за полетом Ивана Федорова наблюдали Герман Геринг , командующий немецкими ВВС и Адольф Гитлер. Лидеры фашистской Третьего Рейха были настолько поражены увиденным, что пригласили Ивана Евграфовича на обед. После его завершения фюрер торжественно передал Ивану Федорову коробочку с Рыцарским крестом в обрамлении дубовых листьев — высшую награду нацистской Германии.

На другой день во время очередной встречи на аэродроме, немцы поинтересовались, почему летчик не надел рыцарский крест, накануне врученный ему фюрером. Федоров сделал большие глаза, поднял сапог и показал крест, прибитый к его каблуку в качестве подковы.

Король неба

Во время войны, Иван Федоров одним из первых отправился на фронт, в короткие сроки зарекомендовал себя незаурядным истребителем немецкой авиации. С 1941 по 1945 год Иван Федоров сбил 134 самолета противника, совершил шесть воздушных таранов и трижды был представлен к званию Героя Советского Союза. Тем не менее, заслуженную высокую награду Иван Евграфович получил только в 1948 году по распоряжению И. В. Сталина.

Самое интересное, что наградили выдающегося летчика вовсе не за героизм, проявленный во время боевых действий, а за испытания реактивного самолета, во время которых пилот первым преодолел скорость звука. При этом необходимо отметить, что за свою карьеру военного летчика И. Е. Федорову довелось управлять 297 типами различных самолетов. Не раз отважный летчик находился на волосок от смерти, но, сама судьба хранила его.

Однажды на испытаниях нового самолета Ла-174 во время захода на посадку Федоров почувствовал, что машина вот-вот перевернется. Ощущался существенный крен на правое крыло. Любой другой летчик в этой ситуации попытался бы выровнять воздушное судно и неминуемо разбился. Иван Евграфович поступил нестандартно. Он дал самолету практически у самой земли провернуться на 360 градусов и успешно посадил непослушную машину.

Присутствовавшие на аэродроме свидетели инцидента были в шоке от увиденного. Даже выйдя в отставку, знаменитый летчик оставался в прекрасной физической форме. В восемьдесят лет он мог ходить на руках, а умер в возрасте 97 лет в 2011 году.