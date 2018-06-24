Обзор официальной игры Westworld. Похоже, её скоро удалят

Обзор официальной игры Westworld. Похоже, её скоро удалятОколо 3-х лет назад Bethesda запустила игру Fallout Shelter, а на днях подала в суд на Warner Bros. за копирование идей тайм-менеджмента в Westworld.

Компания утверждает, что официальная игра по «Миру Дикого запада» повторяет графический стиль и механику прообраза. Вполне вероятно, что скоро её удалят из App Store.

Мы решили разобраться, достойная ли она внимания.

О чем вообще речь, какой еще «Мир Дикого запада»?!

Никто даже не сомневается, что первых человекоподобных роботов с адекватным уровнем ИИ будут использовать для секса и других развлечений.

В большинстве своем человечеству важно показать свое превосходство над другим, пусть даже условно, живым существом. Поэтому это наше будущее, смирись.

О нем и рассказывает относительно свежий сериал «Мир Дикого запада», который стартовал в конце 2016 года. В его центре — парк развлечений, наполненный роботами, которых не отличишь от людей.

Богатые гости могут реализовать здесь свои самые грязные фантазии: пристрелить первого встречного, изнасиловать девушку, которая не может защититься, устроить погоню и поучаствовать в оргии.

По сюжету сериала владельцы парка сначала хотели помочь своим гостям отведать романтики Дикого запада.

Тем не менее, поиск несметных сокровищ, гонка за бандитами в роли шерифа и другие тематически приключения быстро надоели гостям, поэтому парк скатился в секс и насилие.

Официально сюжет «Мира Дикого запада» позаимствовали из одноименного фильма Майкла Крайтона 1973 года.

Именно оттуда Warner Bros. хотели взять парк развлечений с ковбоями, в котором все пошло не по сценарию, еще в 90-х. Но в итоге HBO заказала первый сезон сериала только в 2014.

Сериал вызывает смешанные чувства…

C одной стороны, все прекрасно понимают, что в HBO решили открыто эксплуатировать схему секса и насилия, которая отлично показала себя в «Игре престолов».

С другой стороны, он быстро затягивает несколькими сюжетными линиями в парке и за его кулисами, непрерывным перезапуском одного и того же дня с привкусом вестерна, а также колоритными персонажами в новом обществе киберпанка.

Если не смотрел, попробуй хотя бы пару серий, чтобы сделать выводы самостоятельно. А вот одно из наших мнений по поводу произведения.

Вау! Это же игра по такому крутому сериалу, как она?

По сюжету игры тебе дают доступ не к самому парку развлечений, а к его виртуальной симуляции. С помощью нее ты можешь опробовать идеи, которые в дальнейшем можно будет реализовать в настоящем парке.

Тем не менее, по факту так разработчики просто обосновали существование бесконечного числа парков на смартфонах и планшетах в разных уголках мира.

Westworld — это тайм-менеджмент, действие которого разделено между двумя мирами: надземным и подземным.

На поверхности ты будешь строить новые развлекательные постройки и запускать массовые квесты, в которых смогут принять участие твои гости.

Например, почти на старте у тебя уже будет салун, в котором они смогут выпить и поиграть в карты, а также банк, который можно с большим удовольствием ограбить.

В подземной части ты займешься созданием человекоподобных роботов, которые примут участие в развлечении гостей, их прокачкой, ремонтом и так далее.

Повторюсь, это именно тайм-менеджмент, поэтому большинство действий здесь будет завязано на времени.

Например, ты строишь новую подземную комнату для экспериментов с роботами или еще одно тематическое развлекательное здание — на это нужно время. Ты также будешь тратить его на удовлетворение желаний твоих гостей, и все это будет приносить тебе деньги и опыт.

По большому счету, для тебя важнее всего, чтобы гости были довольны. Поэтому тебе нужно использовать роботов, которые как можно более квалифицированы в удовлетворении их конкретных желаний.

Если отправишь участвовать в ограблении робота, который специализируется на игре в карты, ничего хорошего из этого не выйдет.

В сумме игра определенно радует своим внешним видом и размеренным геймплеем. Она точно понравится как фанатам сериала, так и поклонником тайм-менеджментов как жанра.

Конечно, меня традиционно смущает условно-бесплатная монетизация приключения, но придумать что-то другое в этом жанре не так и просто.

Интересно, а что нужно знать для успешной игры?

Как сделать гостей счастливыми? Для этого тебе достаточно использовать роботов, которые смогут максимально удовлетворить их желания.

Смотри, гости приезжают в парк самостоятельно, и со временем его вместимость будет расти, и их будет становиться у тебя все больше и больше.

Они сами выбирают развлечения, в которых хотят участвовать, и заходят в твои тематические постройки. А ты уже должен отправить к ним нормального робота, специализация которого соответствует задаче.

Чем круче робот справился с задачей, тем лучше. А вот если плохо, гость вполне может прикончить его выстрелом в голову — это же «Мир Дикого запада»!

Как получить нормальных роботов? Качество роботов определяется количеством звезд от 1-ой до 5-ти. Чем больше, тем лучше.

С помощью специальной лаборатории ты можешь принести в жертву роботов одинакового уровня, чтобы повысить ранг одного из них. Например, пара 1-го дадут одного 2-го, а пара 2-х помогут улучшить еще одного до 3-го.

Но проще всего купить редкого робота за камушки. Но конкретного выбрать не выйдет, тебе предлагают лутбокс, в котором с вероятностью 90,1% попадает 3-й уровень, 9,3% — 4-й, 0,6% — 5-й.

Стоит такой ящик 250 камней, и это не так уж дешево…

Как заработать деньги и камни? Тебе будет постоянно не хватать камней и денег, денег и камней, и наоборот.

Зарабатывать их ты сможешь, работая с гостями, которые будут оплачивать удовлетворение своих желаний. Чем круче ты сможешь это сделать, тем больше заработаешь.

Кроме этого, ты можешь выполнять ежедневные и другие задачи, которых тут полно. За каждое центральный офис будет присылать тебе на развитие оба вида внутренней валюты.

Конечно, это фримиум, поэтому проще всего тебе будет купить виртуальные деньги за реальные.

Как избежать сбоев роботов? Повторюсь, это «Мир Дикого запада», поэтому твои роботы будут неизбежно сбоить, заставляя тебя нервничать.

Чем чаще ты будешь использовать конкретного робота, тем выше вероятность, что он в итоге заглючит. И это не так сильно зависит от ранга робота, ломаются все.

В данном случае робот отправляется в лабораторию, в которой его долго и нудно чинят — это один из самых раздражающих моментов игры, который заставит тебя снова и снова тратить драгоценные камни.

Лучше всего тебе потратить немного денег и создать нормальный отдел диагностики роботов, тогда проблем меньше будет.

Как починить мертвых роботов? Твоих роботов точно будут убивать. Не сказал бы, что прямо направо и налево, но это будет случаться снова и снова.

В принципе, в этом нет ничего страшного. Игровыми действиями ты будешь получать специальный материал для их ремонта, а сам процесс будет происходить в специальном отсеке твоей подземной лаборатории.

Зачем Bethesda судится с Warner Bros. ?! Игры разные…

Мое внимание игра Westworld привлекла именно после новости о судебном иске компании Bethesda к Warner Bros. Тем не менее, я уверен, что разбирательства в данном случае происходит не ради хайпа.

На самом деле причина в студии Behavior Interactive, которая сначала занималась разработкой Fallout Shelter, а потом переметнулась к конкурентам. Именно поэтому Bethesda требует удаления Westworld из магазинов приложений и прекращения поддержки игры.

По большому счету, у компании есть на это право. Она уже сегодня заявляет, что игру для Warner Bros. собрали на раннем движке тайм-менеджмента по вселенной Fallout, и в нем даже остались все мелкие ошибки из прошлого. Так Behavior Interactive хотела ускорить процесс разработки и нарвалась на разборки.

Но говорит ли нам все это, что Westworld нет смысла пробовать? Уверен, нет. Повторяю, если ты фанат сериала или просто любишь тайм-менеджменты, игра тебе точно понравится.