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Модель идеальной женщины будущего
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Модель идеальной женщины будущего 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Английские ученые из Бристольского университета создали идеальный образ женщины. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решил ее усовершенствовать.
О, женщина, ты словно лучик света, Ты красотой своей свела с ума! Как защитить от ультрафиолета — Страдают ноги, груди и корма. Опять жара, а это значит, время Транжирить бабки, да и как не дашь Тебе опять на новый тюбик крема, Чтобы баланс нормальный был «ПиаШ»? Защиты ради фокус сделать, что ли? Иммунитет пока у нас ослаб, Ученые решили из Бристоля: У баб должна быть кожа, как у жаб. И с той же неизбывной простотою — Решения на этот счет легки, —
Придумали, что с углекислотою Не легкие — воздушные мешки От птичек лучше справятся! За рюмкой
Тянусь теперь я чаще поутру, Они считают: даме лучше с сумкой — Не «Биркин», а с такой, как кенгуру. А уши лучше от летучей мыши, Хотя те спят, не видя бела дня, Но если так, она же все услышит! Одна лишь радость — нет копыт коня… Вот думаю теперь за стойкой барной О новостях, пришедших мне оттель: У англичан подход утилитарный, Поэтому и вышла так модель.
Но эти улучшенья так затратны, И новшествами ты меня не парь! Жена нужна мне с головой квадратной, Чтоб не скользил с поверхности стопарь.
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
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