Модель идеальной женщины будущего 

Английские ученые из Бристольского университета создали идеальный образ женщины. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решил ее усовершенствовать.
О, женщина, ты словно лучик света, Ты красотой своей свела с ума! Как защитить от ультрафиолета — Страдают ноги, груди и корма. Опять жара, а это значит, время Транжирить бабки, да и как не дашь Тебе опять на новый тюбик крема, Чтобы баланс нормальный был «ПиаШ»? Защиты ради фокус сделать, что ли? Иммунитет пока у нас ослаб, Ученые решили из Бристоля: У баб должна быть кожа, как у жаб. И с той же неизбывной простотою — Решения на этот счет легки, —
Придумали, что с углекислотою Не легкие — воздушные мешки От птичек лучше справятся! За рюмкой
Тянусь теперь я чаще поутру, Они считают: даме лучше с сумкой — Не «Биркин», а с такой, как кенгуру. А уши лучше от летучей мыши, Хотя те спят, не видя бела дня, Но если так, она же все услышит! Одна лишь радость — нет копыт коня… Вот думаю теперь за стойкой барной О новостях, пришедших мне оттель: У англичан подход утилитарный, Поэтому и вышла так модель.
Но эти улучшенья так затратны, И новшествами ты меня не парь! Жена нужна мне с головой квадратной, Чтоб не скользил с поверхности стопарь.
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».