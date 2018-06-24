Александр Носик: Режиссеры говорили мне «А ты чего такой жирненький?»

Весь прошлый год в прессе вовсю обсуждалась личная жизнь актера Александра Носика . Он расстался с женой — продюсером Ольгой — и закрутил роман с певицей Анастасией Крайновой . Но в конечном итоге ушел и от нее. Сейчас артист принял решение не комментировать личную жизнь. Но с нашими корреспондентами Носик поделился, что испытывает трудности в профессии и готов даже уйти в другую сферу деятельности.

Александр Носик — сын двух артистов: звезды фильма «Большая перемена» Валерия Носика и исполнительницы роли главной героини картины «Нежность» Марии Стерниковой. Но, несмотря на это, когда пришло время выбирать профессию, Александр всячески сопротивлялся тому, чтобы идти по стопам родителей.

— Актером я никогда быть не хотел, — рассказывает 46-летний Носик. — Это же женская профессия, постоянно нужно кому-то нравиться, заработок нестабильный. А для мужчины это сложно, нужно обеспечивать семью. В чем я убеждался потом много раз, все-таки став артистом. А произошло это следующим образом. Я собирался поступать на экономический факультет в Плехановский университет, но мне не хватило баллов и я пошел сдавать экзамены в театральный институт. Просто отец меня немного развел, сказав: «Ты хочешь сложностей? Вот и получишь их!» Ну а потом меня засосало.

Сейчас, как говорит актер, в работе у него все нестабильно.

— Со съемками сейчас достаточно сложно, — вздыхает Александр. — Конкуренция большая. Несколько проектов сейчас под вопросом, поэтому о них не буду говорить.

Чтобы не отставать от молодых коллег, Носик старается всегда держать себя в форме.

— У меня в жизни были различные операции, травмы, когда я не имел возможности заниматься спортом, — продолжает звезда экрана. — Я разбивался, бился, мне удаляли аппендикс. Так вот, приходилось сидеть на различных диетах. Сначала ты пьешь бульон, потом тебе туда добавляют тефтельку без соли. А когда все это проходит, ты начинаешь просто жрать. Соответственно что с тобой происходит? Ты подходишь к зеркалу и говоришь: «А кто это?» А «оно» тебе отвечает: «Это я!» Поэтому всегда приходится бороться с солью, сахаром, хлебобулочными изделиями, продуктами брожения и, самое главное, не жрать на ночь! Это залог того, что ты будешь более-менее прилично выглядеть. У нас же сейчас жестокий мир. Все молодые, худенькие. Режиссер, продюсер может к тебе подойти и сказать: «А ты чего такой жирненький?» Вот и приходится сбрасывать килограммы.

Александра Носика восхищают коллеги, которые могут совмещать актерскую профессию с каким-нибудь бизнесом.

— Уходить в бизнес — это очень правильно, — считает артист. — Потому что, если ты не можешь поддерживать стабильный доход своей профессией, заведи что-нибудь еще. Но для этого нужно определенное время, навык, терпение, образование. Я уже обдумывал, чем бы заняться, но пока не принял окончательного решения.

Недавно личная жизнь Александра Носика обсуждалась чуть ли не на всех телеканалах. Конечно же мы поинтересовались, как сейчас обстоят дела у актера в этой сфере и не жалеет ли он, что рассказывал о своем разводе в различных ток-шоу.

— Перед тем как пойти на какую-либо передачу, я очень тщательно расспрашиваю про тему, — говорит Носик. — Хожу лишь тогда, когда считаю, что мое пребывание уместно на съемках. Поэтому за те случаи, когда я туда ходил, мне не стыдно! А что касается моей жизни сейчас — да у меня все великолепно! Я что, похож на несчастного человека?! А проблемы есть у всех, трудности есть у всех. И продолжаться это будет до самой старости, до самой смерти. Даже уже лежа в гробике, мы все равно будем чем-то недовольны.

Еще артист поведал нам, с какого блюда любит начинать свой день:

— Берете сухофруктики, промываете, кладете в кастрюлю с водой. Они закипают, засыпаете туда овсяночку, варите. Когда каша закипела, заливаете ее молочком. Перемешиваете, ждете, пока ваше блюдо закипит еще раз. А потом все кладете в тарелочку и туда же бросаете свежие фрукты, перемешиваете и ставите на стол. Получается вкусная, душистая каша. А хороший завтрак — это залог успеха!