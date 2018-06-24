Горячо! Джиджи Хадид позирует на коленях в красном бикини

23-летняя модель продолжает завоевывать новых поклонников горячими фотографиями в Instagram.

На этот раз Джиджи Хадид опубликовала очень соблазнительное фото в красном бикини и очень короткой белой футболке. Модель позирует, стоя на коленях, и демонстрирует идеальную фигуру.

Фолловеры Джиджи пришли в восторг от такого горячего кадра. «Королева», «Мечтала весь день о ткой идеально фигуре», «Какое тело!», «Богиня!», «Очень сексуально», «Детка, полегче!», «Ты выглядишь потрясающе», «Ты ангел?», «Шикарная», «Богиня на коленях… Вот это да», «Тело», «Боже, ты такая классная. Серьезно, просто шик», «Суперсоблазнительно», «Джиджи, ты мой идеал!», — пишут разгоряченные поклонники и поклонницы.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram