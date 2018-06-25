Блогер отказалась от благ цивилизации и сэкономила 4 тысячи долларов за год

37-летняя блогер из Австралии, известная под псевдонимом Freelee, сэкономила за год 4 тысячи долларов, отказавшись от косметики. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Популярная видеоблогер отчиталась о результатах годичного отказа от всех благ «западной цивилизации». Австралийка сбежала от городской жизни ради существования в условиях первобытных людей. С ее слов, начиная «внесетевой» образ жизни на природе, она перестала пользоваться декоративной косметикой, мыть голову шампунем и бриться. За это время она сэкономила 4 тысячи долларов (более 250 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру» ).

Изначально Freelee распространяла идеи веганства через свой канал на YouTube. Там она публиковала рецепты и лайфстайл-видео, снятые в австралийском Квинсленде. В течение последнего года ее профили на видеохостинге и в Instagram наполнены рассказами о жизни в южноамериканской лесной местности в компании любимого мужчины.

Пара самостоятельно выращивает съедобные растения и почти отказалась от одежды. Свои публикации Freelee часто сопровождает хештегом «иди, освободи себя». Одно и последних достижений женщины, которым она поделилась в Instagram, — купальник из кокосовой скорлупы.

«Вам нравятся мои кокосы? Я просто люблю смотреть, как моя самодельная кокосовая коллекция растет, и это действительно дает возможность делать вещи самостоятельно, а не платить другим людям. Вы можете думать: "О, я никогда не смогу научиться делать такое, я просто плох в этом", — и здесь вы ошибетесь. Я выросла, не имея никакого опыта в поделках, меня научило этому потребительское общество: что лучше просто купить что-то, а не пытаться создать это самостоятельно. Конечно, это может быть быстрее и проще, но где здесь личное удовлетворение?», — прокомментировала Freelee.

Подписчики с интересом следят за освоением парой дикой природы. Они называют любимицу королевой и сообщают, что мечтают жить так же свободно, как она.