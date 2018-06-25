Как шутили монархи на Руси

По иронии судьбы самый грозный российский царь подарил своим подданным самый веселый праздник в году, который до сих пор отмечается 1 апреля и называется Днем Смеха.

В эту дату в далеком 1575 году Ивану Грозному пришла в голову забавная мысль отречься от престола в пользу принявшего православие потомка Чингисхана — Симеона Бекбулатовича. Себе он определил роль обычного боярина с именем Иванец Васильев.

Это потешное восхождение на трон было освещено церковью, и почти год страной официально управлял Симеон, под прикрытием которого Иван IV возвратил в собственность государства все дарованные боярам и монастырям земли.

Спустя 11 месяцев маскарад завершился, и Грозный вернулся на трон, а после его смерти начались злоключения Симеона, которого последующие правители ослепили, заточили в монастырь, а затем отправили в ссылку на Соловки.

Данную шутку Ивана IV можно признать самой гуманной, поскольку остальные его забавы вызывали смех только от страха. Известен случай, когда ради шутки царь бросил на съедение собакам боярина Шуйского, или приказал поджечь бороды новгородских купцов, жаловавшихся на отсутствие парикмахеров.

Очень любил правитель такую шутку как спаивание бояр, которые, потеряв контроль над своими словами и действиями, вытворяли самые несуразные деяния и говорили разные непотребства.

Возможно, именно после такого праздника попал в опалу боярин Голохвастов, пытавшийся спрятаться от гнева государя за монастырскими стенами, но был схвачен и приговорен к полету к Богу: его посадили в бочку с порохом и подожгли фитиль. После случившегося салюта присутствующим было объявлено, что боярин благополучно стал ангелом.

Пётр I Петровская эпоха ознаменовалась появлением смешных указов, один из которых запрещал сенаторам зачитывать заявления, все сообщения необходимо было говорить по памяти «дабы дурь каждого всем была видна». Другой шутливый декрет повелевал во время торжеств всех напившихся в стельку аристократов аккуратно укладывать спать подальше от танцующих.

Вообще потехи с пьяными были любимой забавой Петра I, учредившего шутовскую ассоциацию «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор», куда входили высокопоставленные чиновники.

Каждый в рамках этого объединения, включая императора, имел прозвище и брал на себя обязательства на всех созывах распутствовать, пить и высмеивать церковь. Надо отметить, что абсолютное большинство шуток носило похабный характер, что тогда не считалось признаком плохого тона.

Большое удовольствие Петр I получал при виде людей с анатомическими аномалиями: из-за этой причуды, и была организована Кунсткамера. Особый интерес императора вызывали карлики, которые прислуживали при дворе шутами.

К числу безобидных розыгрышей Петра I можно отнести случай, когда император желал наладить теплые отношения между русскими и европейцами. Однажды с этой целью был организован бал, на котором и первые, и вторые не хотели долго задерживаться, однако император сначала утомил всех танцами до полуночи, а затем тайно наказал заблокировать выход из дворца.

Когда гости обратились к Петру с просьбой отпереть их, он ответил, что солдаты получили приказ запереть двери от полковника, а поскольку император по военному званию всего лишь капитан артиллерии часовые его слушаться не обязаны.

Николай I Император Николай I любил праздновать 1 апреля веселыми розыгрышами, на один из которых забавно попался полицмейстер столицы Бутурлин, получивший донесение о краже памятника «Медный всадник». Прибыв на место происшествия, он обнаружил статую на месте и сообщил об этом правителю, который рассмеялся и напомнил ему о дне смеха.

Спустя год произошло обратное событие — забыв о субординации, полицмейстер разыграл императора. Отправившемуся в театр Николаю I доложили, что горит Зимний дворец. В спешке вернувшись домой, император не обнаружил пожара, зато нашел смеявшегося чиновника. Поняв, что произошло, император назвал Бутурлина дураком и уточнил, что это «звание» не первоапрельская шутка, и что на следующий день он удостоится его вновь.

Николаю I приходилось демонстрировать свое чувство юмора и на международной арене, в частности, когда на парижской сцене вознамерились поставить спектакль о фривольной жизни Екатерины II. Когда стало известно, что посланная через посла нота протеста не возымела действие, и французы, прикрываясь либеральными взглядами, не будут отказываться от скандальной пьесы, Николай I вежливо попросил передать правительству Франции, что намерен делегировать на премьерный показ 300 тысяч зрителей в серых военных шинелях. Так вопрос о судьбе постановки был снят.

Александр III Шутками иного рода, чем у Ивана Грозного и Петра I, бравировал самый миролюбивый российский император — Александр III. Интеллигентный правитель, порядочный семьянин и основательный хозяин оставил для потомков много остроумных афоризмов, свидетельствующих о его тонком чувстве юморе.

Как страстный русофил он мучился от осознания, что в его родословной преобладает немецкая кровь. В связи с этим он поручил историкам докопаться до истинного происхождения своего предка Павла I. После исследований один лагерь хроникеров объявил, что отцом Павла I всё-таки является император Пётр Фёдорович, урожденный немец Карл Петер Ульрих, и Александр III с досадой отметил: «Слава Богу, мы законные!».

Но когда вторая группа летописцев заявила, что располагает данными о родстве Павла I с графом Салтыковым, он радостно воскликнул: «Слава Богу, мы русские!»

Другой забавный инцидент произошел с пьяным посетителем петербургского кабака, который осмелев под воздействием водки, заявил во всеуслышание, что ему плевать на императора и в подтверждении своих слов обслюнявил висевший на стене портрет самодержца.

Об этом оскорбительном поступке тут же стало известно при дворе и все ждали политической расправы над бедолагой. Однако Александр III распорядился впредь не украшать питейные заведения его изображениями, отпустить выпивоху и передать ему, что императору тоже на него наплевать.