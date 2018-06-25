Дайджест Mojo Media #56

Что объединяет жителей поселков городского типа, любовных паразитов и врачей-анестезиологов? Вероятно то, что они были героями материалов Mojo Media. Потому что мы стараемся охватить максимально широкие темы, но чтобы тебе было интересно. А подробнее про паразитов и иже с ними в нашем традиционном дайджесте. А дайджесты наши как фильмы Тарантино: похожи друг на друга, но всегда долгожданны.

BroDude

Зачем переезжать в маленький городок: Если жизнь издевается над тобой, значит, нужно что-то менять. Вопрос в том, как это сделать? Можно уехать в другой город, но учти один маленький и очень весомый нюанс: все большие города одинаковы, как и все маленькие. Но есть одно «но»: ты тут, в своем мегаполисе, жалуешься на злых людей и невозможность реализоваться — значит, дело не в возможностях мегаполиса, а в твоей голове. И ее надо лечить как раз в той дыре, в той жуткой атмосфере глухой провинции, аграриев и разливного пива по 64 рубля за литр. Как найти радость в улучшении себя: Почему люди больше стараются улучшить условия жизни, а не самих себя? Потому что не умеют получать удовольствие от работы над собой. Это заметил еще Сократ, сказавший: «Так же как один человек наслаждается улучшением своей фермы, а другой — заботой о своей лошади, так же я наслаждаюсь улучшением себя день ото дня». Мы же эту мысль подхватили и развили в одну красивую небольшую статью. Как кумиры затмили родителей и почему это не так плохо: Мы частично были воспитаны Человеком-Пауком, Олегом Газмановым и каналом MTV, и, как видим, ничего плохого из этого не получилось. Во всяком случае, мы в это верим и считаем, что пусть уж лучше ребенок берет пример со Сталлоне или Боярского, чем с опустившегося алкаша, требующего называть его «папой». Как вернуть интерес к жизни и выйти из затворничества: Тот случай, когда автор присланного нам в редакцию письма пишет про брата, но в глубине понимаешь, что мы все немного такие же «братья». Или братья братьев. Да какая разница — сычуют все! А мы рассказываем, как перестать это делать.

Heroine

8 упражнений, которые стоит избегать, если хочешь иметь женственную фигуру: Вряд ли эту статью одобрят ярые феминистки, но в издательстве Mojo Media представители обоих полов сходятся во мнении, что женщина должна быть похожа на женщину. И в погоне за здоровым телом очень легко перейти грань и накачать не то, чтобы выглядеть не так. Чек-лист: 6 признаков, что ты — любовный паразит: Отношений по любви много, но отношений, созданных ради отношений, гораздо больше. На самом деле, когда человек боится быть отверженным и не знает, как справиться со своими чувствами и потребностями, он заставляет своего партнера отвечать за них. Если ты думаешь, что все, что ты делаешь, — это плоды большой и светлой любви, которую твой партнер просто не ценит, пройдись по чек-листу и проверь, а не являешься ли ты любовным паразитом. 8 способов заработать дополнительные деньги: Времена тяжелые, каждая копейка на счету, поэтому самое время потратить силы на заработок, а не на прокрастинацию. Все же это гораздо лучше, чем просто сокращать расходы и отказывать себе во всем.

Подкасты

«Ребята, мы потрахались» Таких проблем в нашем эфире еще не было. Что делать, если один из партнеров ну очень религиозен, а другой — законченный атеист. Как жить в таких условиях? Стоит стоит ли продолжать (или начинать) в таком случае отношения или лучше сразу звать инквизицию? Осеним себя крестным знамением, сделаем намаз и с мыслями о том, что Бога нет, послушаем ответ.

«Работник месяца» В детстве казалось, что врач-анестезиолог — это самая идеальная медицинская специализация. Делаешь укол и получаешь деньги — это ли не счастье? На самом деле профессия сложная, ответственная и ничерта не идеальная. К нам в студию как раз таки приходил анестезиолог и заодно рассказал о пациентах, опасностях наркоза и эвтаназии.

«Мы в этом живем» Нет чтобы опять поиграть в D&В, так они обсуждают собачий «Дом-2» (в 2018-м году), Деда Мороза, который избил подростка (и это обсуждается посреди лета), и узнают рецепт долголетия и здоровья (издеваются, гады!). Но это все мелочи — главное, что весело.