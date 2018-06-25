«Ужас какой-то!» Нижегородские врачи рассказали об уникальной операции на центральном телеканале

— А что при этом испытывает пациент? Осознавать, что тебе делают операцию на мозге, и при этом разговаривать. Это ужас какой-то, — выразил общий настрой аудитории телеведущий Алексей Куличков

Речь идет об операциях на мозге с применением wake-up анестезии, то есть с пробуждением пациента. Во время операции он находится в полном сознании. Никаких неприятных ощущений, как говорят анестезиологи, больной при этом не испытывает.

— Современная нейрохирургическая операционная — это самое технологичное помещение во всех лечебных учреждениях. Это нейро-навигация, это оборудование, которое позволяет отслеживать функцию мозга, это сложнейшие микроскопы, которые позволяют увеличивать в десятки раз, — рассказал ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.

Но современный хирург может быть успешен только вместе с сильными анестезиологами. Современное анестезиологическое обеспечение, со слов ректора, просто развязывает хирургам руки. При обычной операции в некоторых случаях — если, например, опухоль прилегает к зоне речи — есть риск повредить ее, что приведет к нарушениям речи у пациента. Другими словами, хирург делает операцию, но не знает, что будет, когда человек проснется. И никакое оборудование не покажет, сохранилась ли эта функция.

Во время этой уникальной операции анестезиологи пробуждают пациента и им начинают заниматься нейролингвисты и нейропсихологи. Они в разговоре с пациентом выясняют, в правильном ли направлении движется скальп хирурга, не задеты ли важные функции. А врач спокойно делает свое дело.

В университетской клинике создана бригада опытных специалистов, которые специально учились в российских и зарубежных лечебных учреждениях. Ее возглавляет нейрохирург Игорь Медяник. Как сказал ректор ПИМУ, на этого врача обратили внимание, потому что он «неуемный, постоянно в движении, никому не дает покоя». И не ошиблись — об этом говорят сотни благодарственных писем от пациентов. «Врач от Бога» называют его больные, «очень чуткий, отзывчивый», «с невероятно добрыми глазами и улыбкой», «от него идет спокойствие».

— Как говорить с человеком, если вы видите его мозг? Для меня это феномен, если честно, — спросил его ведущий программы Александр Гордон

— Для хирурга это тоже достаточно интересно, ситуация необычная. Когда ты оперируешь, ты понимаешь, что перед тобой больной человек, но не ощущается его близость, потому что я работаю с его болезнью, с опухолью, — ответил Игорь Медяник. — А когда он в сознании, ты с ним разговариваешь, ты понимаешь, что он с тобой рядом. И это накладывает отпечаток.

Игорь Александрович сам когда-то тяжело болел, был на грани жизни и смерти больше четырех месяцев. В этот период он пришел к Богу. А еще понял, что пациенту не хватает общения с врачом.

— У нас как проходит обход? Утром ты зашел, посмотрел, поговорил пару минут, утром доложили, динамику ты знаешь, и в принципе ситуация ясна. А пациент лежит и ждет. С тех пор я стараюсь в течение дня несколько раз заходить. Иногда это приносит пользу, бывают осложнения, и я могу это скорректировать, — поясняет Медяник.

Своей пациентке Софье Перминовой Игорь Александрович подробно рассказал, что может ее ожидать, какие риски. А потом улыбнулся и сказал: «У меня еще никто не умирал».

— Было страшно. Но выхода не было. Что делать? У меня двое маленьких детей — дочке пять месяцев было и сыну два года. У меня вариантов не было, чтобы уйти обратно, — говорит Софья.

После операции помогал восстанавливаться весь персонал — от санитарки до главврача. Каждый был готов подойти, помочь, проконсультировать. Голова болела еще долго, а за руль разрешили сесть через полтора месяца. В прошлом году благодаря университету Софья прошла реабилитацию.

У Игоря Медяника трое детей. Но в медицину решила пойти только одна из них.

— Старшая еще в 90-х годах сказала: «Папа, я доктором не буду. Потому что ты получаешь 1,5 тысячи рублей, а мама Юли, менеджер — 5». Но она все равно близка к медицине — инженер по медицинскому оборудованию, — смеется Игорь Александрович.