Ал. Миранчук: много девушек рядом, но все такие лисицы, плакать хочется

Полузащитник московского «Локомотива» и национальной сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о современных женщинах.

«В моём возрасте, если взять других ребят, то у многих уже дети есть, все женятся. Я не готов на такие серьёзные замашки. Мне кажется, что это помешает в футбольном плане.

Кажется, что так много девушек рядом. Они, оказывается, все такие актрисы, лисицы. Будут показывать, что ты самый лучший. Будут носить тебя на руках, говорить, что ничего от тебя не надо. На самом деле, всё с точностью, да наоборот. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется», — сказал Миранчук в фильме «Быть в игре» на канале «Россия 1».