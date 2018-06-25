Аглая Тарасова: «В моем случае доброта — это зло!»

Спортивная мелодрама «Лед», где Аглая сыграла первую главную роль, собрал в прокате сенсационные полтора миллиарда рублей.

Дебютировавшая в полном метре актриса и снявший «Лед» режиссер-дебютант, выпускник СПбГУКиТ Олег Трофим обсудили, почему каждый из них недоволен этой работой.

Олег Трофим: Агуша, скажи, а насколько роль в фильме «Лед» соответствовала твоему внутреннему состоянию? Похожа ли на тебя главная героиня?

Аглая Тарасова: Когда мне прислали сценарий, у меня был непростой период в жизни, просто ужасный. Я шла на пробы без веры в себя. Но мне так хотелось сыграть этот свет, чистоту, доброту, заразиться ими от героини! И знаешь — сработало, после съемок я уже была совсем другой!

Олег: А сейчас кого хочется сыграть? Если добро и свет уже в тебе.

Аглая: Рок-н-ролльщицу и наркоманку! Желательно, чтобы режиссером фильма был ты.

Олег: Рок-н-ролльщица и наркоманка необязательно синонимы.

Аглая: Ну, мне кажется, это примерно одно и то же: «оторви и выбрось». При этом я бы очень хотела сыграть роль матери. Я думаю, что буду хорошей мамой! Мне и психологи говорят, что я просто залюблю своих будущих детей, — всю заботу я отдаю близким людям. Еще я долго хотела сыграть главную героиню из романа Набокова «Камера обскура», но сейчас понимаю, что уже переросла эту роль.

Олег: А Лолиту хотела сыграть?

Аглая: Слушай, это так банально. Все мы Лолиты! Хочется драйва настоящего! А тебе, Олег, как «Лед»? Это ведь тоже не ты! Слишком сказочная и сладкая история.

Олег: Да, это не совсем то, что я люблю и делаю в обычной жизни. Я хочу снять кино про юность, детский азарт и огонь в отношениях. Это дико будоражит мое сознание, но уже не тело, так как я счастливо женат.

Аглая: А о войне или политике тебе не хотелось бы поговорить как режиссеру?

Олег: Я остерегаюсь глобальных тем. В таких вопросах тяжело быть честным и чтобы тебя не заклевали. Зачем туда лезть, когда можно снять фильм про любовь и юность?

Аглая: Согласна. В нашей стране невозможно сделать фильмы на такие темы честно.

Олег: Расскажи вот о чем. Тебя в профессию буквально на руках внесли (мама Тарасовой — актриса Ксения Раппопорт . — Прим. ред.) Сама реальность тебя принудила стать актрисой, дала все возможности. У тебя есть талант, есть органика, но нет образования! Оно тебе нужно? Ведь все и так сложилось? Ты востребована в кино, ведешь фестивали, получаешь премии.

Аглая: Каждый день я думаю об образовании! Точнее, у меня происходит так — я просыпаюсь и думаю: «Какая же я дура, что не пошла учиться!» — а на следующий день: «Да нет же, слава богу, я все сделала правильно!» Но все равно, бывает, что я смотрю на себя на экране и думаю: «Аглая, ну как можно было так сыграть? Все-таки институт по тебе плачет».

Олег: Представляешь, я смотрю на тебя на экране и думаю так же. (Оба смеются.) Образование помогает более качественно использовать возможности, которые встречаются в жизни. Но есть и такие баловни судьбы, как ты.

Аглая: Но я все же хочу учиться. А вот если придет к тебе молодой человек лет семнадцати, режиссером хочет стать. Какие фильмы ты посоветуешь ему посмотреть?

Хочется драйва настоященго!

Аглая: А Тарковского?

Олег: Он такой зануда! Мне нравятся Кэмерон и Спилберг, потому что они снимают для людей. Вот как наш «Лед» — да, эта картина не соответствует моему внутреннему миру, но это коммерческое кино. Я в нем проявил себя, хотя и не до конца доволен. А вот Спилберг с Кэмероном настолько ясно и увлекательно снимают! Не увлекайтесь вы этим артхаусом. Работайте для зрителя.

Аглая: А Бертолуччи надо смотреть?

Олег: Он классик, но не актуален сейчас.

Аглая: Актуален Олег Трофим!

Олег: Я сижу с тобой даже не в кафе, а на траве у Патриарших прудов и пью вино из бутылки, завернутой в пакет! Разве я актуален? (Смеются.) А ты что советуешь девочкам, которые в актрисы метят?

Аглая: Будьте честными, добрыми и благодарными жизни! Это самые главные качества. Я просыпаюсь и думаю, как я счастлива. Пытаюсь делиться этим чувством, но оно же меня и губит. Аня Михалкова сказала мудрую вещь, что в моем случае доброта — это зло! Я постоянно пытаюсь всем помочь, даже когда не просят, и иногда помощь приводит не совсем к тому результату, на который я рассчитывала. Ладно, давай не будем про это! У меня настроение такое, прям в пруду поплавать! Я тут живу рядом, но так редко сижу на берегу у Патриарших.

Олег: А петербурженкой себя по-прежнему ощущаешь?

Аглая: Конечно. Петербург во мне культуру засеял! Не понимаю, как такое чудовище выросло в такой образованной семье.

Олег: Если не актрисой, то кем бы ты была?

Аглая: Дипломатом — много путешествовала бы и помогала всем.

Олег: Выходит, мир обречен на твою помощь, а человечество на твою любовь! (Смеются.)

Аглая: Ты уехал из Нарьян-Мара учиться в Петербург, а потом работать — в Москву. Скучаешь? Ведь жил на берегу реки.

Олег: Скучаю. Но чувствую, что внутри есть сосуд — из детских воспоминаний, природы. И есть еще один сосуд — моя жена. С ней всегда хорошо.

Аглая: Да, мне с твоей женой тоже хорошо. Но еще один сосуд — это я, твоя любимая актриса!

Олег: Скорее, банка, которую на спину ставят во время болезни! Лечишь и спасаешь. (Смеются.) Ты готова переехать в другую страну?

Аглая: Конечно! Я хочу в Нью-Йорк! Энергия этого города перебивает и Москву, и меня, а во мне энергии очень много. Плюс я бы хотела строить карьеру актрисы именно в США. Амбиции покоя не дают. (Улыбается.) Я хочу выкладываться на 300%, делать больше, чем могу, и от этого гордиться собой.

Олег: Но ошибки тоже нас характеризуют.

Аглая: В свои двадцать четыре года я сделала уже столько ошибок. Кстати, и по этому поводу у меня есть комплекс, что молодость прошла. Еще не взрослая и уже не молодая. Непонятно, куда себя девать.

Олег: В Нью-Йорк, Агуша! Я бы тоже поехал, но сейчас у меня много причин остаться в России. В США делают лучшее кино в мире! При этом у нас своя, очень занимательная кинематографическая среда, и не самая слабая в галактике. Я рассчитываю заняться становлением кино здесь и приехать туда с багажом. Стань лучшей здесь, а потом там — мой совет!

Аглая: Да, мне нравится эта стратегия.

У меня есть комплекс, что молодость прошла

Олег: Хочется мыслить глобальнее! Знание языка скоро будет не нужно: сделают программы, которые переводят все мгновенно во время общения. И границы откроются на раз, если их не успеют для нас закрыть… После таких серьезных тем о будущем спрошу о настоящем. Вот у тебя розовый лак на ногтях. Недавно закончились ваши потрясающие отношения с Милошем (актер Милош Бикович . — Прим. ред.). У тебя есть кто-то новый?

Аглая: Я лучше промолчу. Ведь чем похвалишься, без того и останешься

Олег: Ну ты и скрытная! С кем по телефону сейчас говорила и глаза сияли? Или хотя бы в двух словах, что происходит в твоей жизни прямо сейчас?

Аглая: Полный рок-н-ролл!

Олег: Значит, роли рок-н-ролльщицы быть! Спасибо за интервью, да и вино у нас уже закончилось.

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МЕСТО СЪЕМКИ

Строгановский дворец

Невский пр., 17 Дворец барона Строганова — первый частный заказ придворного архитектора Франческо Растрелли. Расположение на Невском проспекте не позволило выстроить дворец по образцу усадьбы: невозможен был отступ от красной линии. Здание было возведено за рекордные два года. Из первоначальных интерьеров после многочисленных перестроек и пожара сохранился только Бальный зал — единственный подлинный парадный интерьер Растрелли в Петербурге.

Благодарим Государственный Русский Музей и лично директора Владимира Гусева , руководителя пресс-службы Русского музея Аллу Бережную; «ДК Громов» и лично Ирину Дрозд ; интернет-магазин дизайнерской мебели Artefacto за помощь в организации съемки

Текст: Марта Агеева

Фото: Эмми Америка

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж: Вероника Баева

Прическа: Кристина Селякова (Park by Osipchuk)