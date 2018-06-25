Спортивная мелодрама «Лед», где Аглая сыграла первую главную роль, собрал в прокате сенсационные полтора миллиарда рублей.
Дебютировавшая в полном метре актриса и снявший «Лед» режиссер-дебютант, выпускник СПбГУКиТ Олег Трофим обсудили, почему каждый из них недоволен этой работой.
Олег Трофим: Агуша, скажи, а насколько роль в фильме «Лед» соответствовала твоему внутреннему состоянию? Похожа ли на тебя главная героиня?
Аглая Тарасова: Когда мне прислали сценарий, у меня был непростой период в жизни, просто ужасный. Я шла на пробы без веры в себя. Но мне так хотелось сыграть этот свет, чистоту, доброту, заразиться ими от героини! И знаешь — сработало, после съемок я уже была совсем другой!
Олег: А сейчас кого хочется сыграть? Если добро и свет уже в тебе.
Аглая: Рок-н-ролльщицу и наркоманку! Желательно, чтобы режиссером фильма был ты.
Олег: Рок-н-ролльщица и наркоманка необязательно синонимы.
Аглая: Ну, мне кажется, это примерно одно и то же: «оторви и выбрось». При этом я бы очень хотела сыграть роль матери. Я думаю, что буду хорошей мамой! Мне и психологи говорят, что я просто залюблю своих будущих детей, — всю заботу я отдаю близким людям. Еще я долго хотела сыграть главную героиню из романа Набокова «Камера обскура», но сейчас понимаю, что уже переросла эту роль.
Олег: А Лолиту хотела сыграть?
Аглая: Слушай, это так банально. Все мы Лолиты! Хочется драйва настоящего! А тебе, Олег, как «Лед»? Это ведь тоже не ты! Слишком сказочная и сладкая история.
Олег: Да, это не совсем то, что я люблю и делаю в обычной жизни. Я хочу снять кино про юность, детский азарт и огонь в отношениях. Это дико будоражит мое сознание, но уже не тело, так как я счастливо женат.
Аглая: А о войне или политике тебе не хотелось бы поговорить как режиссеру?
Олег: Я остерегаюсь глобальных тем. В таких вопросах тяжело быть честным и чтобы тебя не заклевали. Зачем туда лезть, когда можно снять фильм про любовь и юность?
Аглая: Согласна. В нашей стране невозможно сделать фильмы на такие темы честно.
Олег: Расскажи вот о чем. Тебя в профессию буквально на руках внесли (мама Тарасовой — актриса Ксения Раппопорт. — Прим. ред.) Сама реальность тебя принудила стать актрисой, дала все возможности. У тебя есть талант, есть органика, но нет образования! Оно тебе нужно? Ведь все и так сложилось? Ты востребована в кино, ведешь фестивали, получаешь премии.
Аглая: Каждый день я думаю об образовании! Точнее, у меня происходит так — я просыпаюсь и думаю: «Какая же я дура, что не пошла учиться!» — а на следующий день: «Да нет же, слава богу, я все сделала правильно!» Но все равно, бывает, что я смотрю на себя на экране и думаю: «Аглая, ну как можно было так сыграть? Все-таки институт по тебе плачет».
Олег: Представляешь, я смотрю на тебя на экране и думаю так же. (Оба смеются.) Образование помогает более качественно использовать возможности, которые встречаются в жизни. Но есть и такие баловни судьбы, как ты.
Аглая: Но я все же хочу учиться. А вот если придет к тебе молодой человек лет семнадцати, режиссером хочет стать. Какие фильмы ты посоветуешь ему посмотреть?
Олег: Джеймса Кэмерона и Стивена Спилберга!
Хочется драйва настоященго!
Аглая: А Тарковского?
Олег: Он такой зануда! Мне нравятся Кэмерон и Спилберг, потому что они снимают для людей. Вот как наш «Лед» — да, эта картина не соответствует моему внутреннему миру, но это коммерческое кино. Я в нем проявил себя, хотя и не до конца доволен. А вот Спилберг с Кэмероном настолько ясно и увлекательно снимают! Не увлекайтесь вы этим артхаусом. Работайте для зрителя.
Аглая: А Бертолуччи надо смотреть?
Олег: Он классик, но не актуален сейчас.
Аглая: Актуален Олег Трофим!
Олег: Я сижу с тобой даже не в кафе, а на траве у Патриарших прудов и пью вино из бутылки, завернутой в пакет! Разве я актуален? (Смеются.) А ты что советуешь девочкам, которые в актрисы метят?
Аглая: Будьте честными, добрыми и благодарными жизни! Это самые главные качества. Я просыпаюсь и думаю, как я счастлива. Пытаюсь делиться этим чувством, но оно же меня и губит. Аня Михалкова сказала мудрую вещь, что в моем случае доброта — это зло! Я постоянно пытаюсь всем помочь, даже когда не просят, и иногда помощь приводит не совсем к тому результату, на который я рассчитывала. Ладно, давай не будем про это! У меня настроение такое, прям в пруду поплавать! Я тут живу рядом, но так редко сижу на берегу у Патриарших.
Олег: А петербурженкой себя по-прежнему ощущаешь?
Аглая: Конечно. Петербург во мне культуру засеял! Не понимаю, как такое чудовище выросло в такой образованной семье.
Олег: Если не актрисой, то кем бы ты была?
Аглая: Дипломатом — много путешествовала бы и помогала всем.
Олег: Выходит, мир обречен на твою помощь, а человечество на твою любовь! (Смеются.)
Аглая: Ты уехал из Нарьян-Мара учиться в Петербург, а потом работать — в Москву. Скучаешь? Ведь жил на берегу реки.
Олег: Скучаю. Но чувствую, что внутри есть сосуд — из детских воспоминаний, природы. И есть еще один сосуд — моя жена. С ней всегда хорошо.
Аглая: Да, мне с твоей женой тоже хорошо. Но еще один сосуд — это я, твоя любимая актриса!
Олег: Скорее, банка, которую на спину ставят во время болезни! Лечишь и спасаешь. (Смеются.) Ты готова переехать в другую страну?
Аглая: Конечно! Я хочу в Нью-Йорк! Энергия этого города перебивает и Москву, и меня, а во мне энергии очень много. Плюс я бы хотела строить карьеру актрисы именно в США. Амбиции покоя не дают. (Улыбается.) Я хочу выкладываться на 300%, делать больше, чем могу, и от этого гордиться собой.
Олег: Но ошибки тоже нас характеризуют.
Аглая: В свои двадцать четыре года я сделала уже столько ошибок. Кстати, и по этому поводу у меня есть комплекс, что молодость прошла. Еще не взрослая и уже не молодая. Непонятно, куда себя девать.
Олег: В Нью-Йорк, Агуша! Я бы тоже поехал, но сейчас у меня много причин остаться в России. В США делают лучшее кино в мире! При этом у нас своя, очень занимательная кинематографическая среда, и не самая слабая в галактике. Я рассчитываю заняться становлением кино здесь и приехать туда с багажом. Стань лучшей здесь, а потом там — мой совет!
Аглая: Да, мне нравится эта стратегия.
У меня есть комплекс, что молодость прошла
Олег: Хочется мыслить глобальнее! Знание языка скоро будет не нужно: сделают программы, которые переводят все мгновенно во время общения. И границы откроются на раз, если их не успеют для нас закрыть… После таких серьезных тем о будущем спрошу о настоящем. Вот у тебя розовый лак на ногтях. Недавно закончились ваши потрясающие отношения с Милошем (актер Милош Бикович. — Прим. ред.). У тебя есть кто-то новый?
Аглая: Я лучше промолчу. Ведь чем похвалишься, без того и останешься
Олег: Ну ты и скрытная! С кем по телефону сейчас говорила и глаза сияли? Или хотя бы в двух словах, что происходит в твоей жизни прямо сейчас?
Аглая: Полный рок-н-ролл!
Олег: Значит, роли рок-н-ролльщицы быть! Спасибо за интервью, да и вино у нас уже закончилось.
В этом году в эфир выйдут два сериала с участием Аглаи: в ретродетективе о нэпманском Ленинграде «Подкидыш» герой в исполнении Антона Шагина разрывается между воровской натурой и любовью к героине Тарасовой. А в криминальной драме «Обычная женщина» Бориса Хлебникова ее партнерами стали Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Евгений Гришковец. Олег Трофим снимает фантастический сериал «В ожидании завтра».
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Испанский Ювелирный Дом TOUS,
Nespresso
МЕСТО СЪЕМКИ
Строгановский дворец
Невский пр., 17 Дворец барона Строганова — первый частный заказ придворного архитектора Франческо Растрелли. Расположение на Невском проспекте не позволило выстроить дворец по образцу усадьбы: невозможен был отступ от красной линии. Здание было возведено за рекордные два года. Из первоначальных интерьеров после многочисленных перестроек и пожара сохранился только Бальный зал — единственный подлинный парадный интерьер Растрелли в Петербурге.
Благодарим Государственный Русский Музей и лично директора Владимира Гусева, руководителя пресс-службы Русского музея Аллу Бережную; «ДК Громов» и лично Ирину Дрозд; интернет-магазин дизайнерской мебели Artefacto за помощь в организации съемки
Текст: Марта Агеева
Фото: Эмми Америка
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Вероника Баева
Прическа: Кристина Селякова (Park by Osipchuk)
Ассистент парикмахера: Тамара Григорьева (Park by Osipchuk)