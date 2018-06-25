Дарья Костюк: «Укротить гепарда проще, чем мужчину»

Дрессура — это психология в чистом виде, воспитание. И это двойная работа: прежде чем подойти к животному и что-то просить от него, нужно хорошенько поработать над собой, потому что слабый человек без внутреннего стержня не может быть дрессировщиком. Дрессура — это не заставить животное тебя слушаться, это значит понять его, заслужить его доверие и на ему понятном языке донести до него то, что ты от него хочешь. А для этого нужно слушать их, подстраиваться. Дрессировщик — это по сути хороший психолог и хороший педагог. Животные, как и люди, все очень разные: более талантливые, хитрые, неуверенные, смелые, наглые, честные, преданные, трудолюбивые, эрудированные… Каждый из них — отдельная личность.

Гепардов я взяла потому, что хотелось сделать необычный аттракцион. Сегодня их в цирке практически не встретишь, никто с ними не работает в силу сложности ухода за ними. Да и мой девиз «Невозможное возможно» сработал и в этот раз. Сейчас я не представляю себя без них — они просто космические животные! Они очень своенравны, даже строптивы, очень нестабильны в плане настроения. Меня часто спрашивают, помогает ли мне моя профессия в жизни, в отношениях с людьми. Я могу провести параллель между общением с хищником и с человеком, в частности, с мужчиной. Здесь много общего. Отношение к человеку и к животному для меня похоже — это искренняя любовь, искреннее отношение. Если это твой человек, он обязательно это оценит, и все получится — будь то любовные отношения или дружеские. Вот еще несколько пунктов.

— Животное невозможно обмануть какой-то мишурой, оно тоньше чувствует и сразу видит ложь или то, что ты скрываешь. И даже плохое настроение для мужчины можно завуалировать улыбкой, по крайней мере для того, с кем только начинаются отношения (родной муж уже по одному повороту головы все поймет), а вот животное — как бы ты ни улыбалась, если внутри тебя тревога, оно тоже начнет нервничать. У мужчин интуиция не так развита, как у женщин, а гепарды в этом плане еще более чувствительны.

— Гепард не будет врать по отношению к тебе, и если у него плохое настроение, это будет сразу видно. Если ты ему не нравишься, то он это покажет сразу же. Мужчина может это скрывать, как-то даже использовать если ему что-то нужно от тебя. Мужчина может обмануть. Животное — нет. Это касается не только мужчин, я говорю сейчас о параллели с отношениями с мужчинами. Но это приемлемо к любым отношениям. Если ты сама не умеешь увидеть сразу обман, понять, что чувства неискренние, то на человека ты тратишь больше времени. С хищником все проще — это видно сразу. Но при этом хищнику от тебя ничего и не нужно, он любит тебя по-настоящему, не за что-то и не потому что чего-то от тебя хочет. А люди, в частности, мужчины, бывают разные.

— Заслужить доверие и у животного, и у мужчины можно одинаковым путем — это вкусная еда, ласка и любовь. Очень много схожего и много разного в этой параллели.

— Если говорить о настроении, то гепарды в этом плане очень нестабильные, но для меня все-таки предсказуемые. Конечно, это пришло не сразу, чтобы их понять мне понадобилось время. Как и любому мужчине, им нужно давать время отдохнуть, подумать, побыть наедине с собой. Это нужно любому живому существу, но у гепардов это случается чаще. Вообще, что касается гепардов, то у них очень много кошачьего в характере, хотя преданность у них собачья.

— В человеческих отношениях самое сложное — поверить, потому что никогда не знаешь, что от тебя нужно человеку. Ты можешь кому-то раскрыться, а он потом отвернется от тебя. Может быть все что угодно. А у хищников такого нет. Здесь более честные отношения, больше справедливости, все предельно ясно сразу. Но и ты с ними не имеешь права быть нечестной — они этого не позволят. Ты один раз наладил с ним контакт — и основа положена. Но под налаживаем контакта здесь имеется в виду подстроиться под хищника, потому что это ты от него что-то хочешь, а не он, и, если тебе что-то нужно, значит ты принимаешь их правила игры. Но делать это тоже нужно по-умному и с искренним уважением к ним и любовью. И к каждому животному, каждому гепарду в частности — свое отношение, свои правила. Если ты нашел с животным точку соприкосновения, то это уже навсегда, в этих отношениях не будет подлости, подвохов, и все зависит только от тебя. А в отношениях с человеком все зависит от двоих, и полностью подстроиться под мужчину ты не можешь — тогда ты потеряешь себя и речи о счастливых отношениях быть не может. Здесь тандем. И нет такой уверенности, что это раз и навсегда. Сегодня человек рядом с тобой, завтра он исчез или его отношение переменилось.

— Договориться проще с человеком, но к чему это приведет, никогда не знаешь. С животным путь сложнее и дольше, но результат навека.

Укрощение

Я считаю, что укрощать мужчин не нужно. Потому что укротить — это значит подавить, придавить, обезволить. Дрессура для меня в принципе — это не укрощение, это воспитание. Мужчина, который позволяет себя укротить, на мой взгляд, это безвольный, мягкий мужчина. А мне кажется, что мужчина должен быть сильным, волевым, у него должен быть внутренний стержень, огонь. Одно дело гибкость — когда мужчина готов найти компромиссы или где-то уступить во благо счастья женщины, хороших отношений и так далее. Это правильно. Но укротить в том плане, чтобы командовать ими, — этого я никак не приемлю.

Прежде всего женщине нужно понять своего мужчину, принять его таким, какой он есть, и тогда он тоже пойдет навстречу. В спорных вопросах нужно уметь договариваться, чтобы учесть интересы обоих. Например, тебе не нравится, когда дома собираются шумные компании, но ты понимаешь, что ему хочется пригласить друзей, пообщаться. Тогда нужно договариваться, что либо я уезжаю в этот момент на дачу, либо ты идешь с друзьями в ресторан, либо определить время, до которого вы дома, потом вы идете в другое место, а я ложусь спать. То есть ты не запрещаешь, но, учитывая, что вы живете вместе, вы ищите компромисс. Конечно, для каждого есть определенные табу. У меня это измены, и это даже не обсуждается. В отношениях с хищниками есть одно «но»: им нельзя на меня бросаться.

Укрощать кого-либо нельзя. Укрощение — это давление. А значит, появляется страх, и дальше начнется вранье, и так далее. Здесь, повторюсь, не может быть и речи о нормальных здоровых отношениях. В основе любых отношений — с животным или человеком — должны лежать любовь и искренность. Тогда ты можешь договориться. Но любовь и искренность должны быть не в одностороннем порядке, это должно быть у обоих. Только на этой платформе возможны долгосрочные, надежные и счастливые отношения.

Лично я за классическую семью, за партнерство. Мужчина должен быть сильнее, это не обсуждается, но при этом я позволяю себе быть сильной в каких-то отдельных рабочих моментах. И все моменты, касающиеся семьи, мы решаем вместе, никто ни на кого не давит. Есть женщины, которым хорошо под сильным мужчиной, и они сами ничего не решают, они расслабились и все, ничего не делают, слушаются во всем своего мужчину. Другие не терпят, когда мужчина сильнее них, им удобнее с безвольным, они вот как раз укрощают мужчин. Формы семьи могут быть разные, и если обоим хорошо, то это имеет место быть. Другой вопрос, что зачастую одна сторона пытается задавить другую, «укротить». Я этого не понимаю. На мой взгляд, либо ты любишь человека, какой он есть, либо нет. А если пытаешься его сломать и подстроить как тебе угодно — то о какой любви тогда можно говорить?