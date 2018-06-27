Центр молодежного парламентаризма приглашает принять участие в «Добром деле»

Благотворительная акция по сбору электронных устройств «Доброе дело» стартует в Центре молодежного парламентаризма на Каховке, 21.

«В твоих силах помочь социально незащищенным жителям Москвы — многодетным семьям, пенсионерам и другим нуждающимся людям — электронными устройствами. Приноси в пункт сбора подарков свой ноутбук, смартфон, компьютер, наушники, фотоаппарат или планшет, которыми уже не пользуешься. Обязательное условие — техника должна быть исправна», — рассказали молодые активисты.

Передать гаджеты в Центр молодежного парламентаризма можно 10:00 до 19:00. А если у вас много вещей или они габаритные, как, например, стационарный компьютер, то парламентарии помогут доставить их до пункта сбора по телефону: +7 916 198 87 58. Акция продлится до 16 июля 2018 года.

Все, что принесут москвичи, организаторы обещают передать в центральный распределительный пункт акции, где их доставят адресатам. Узнать о людях, которые стали обладателями собранных электронных устройств можно на сайте darudar.org.