«Страшно думать, что дети будут расти, считая лайки»: 20 вопросов Джесси Племонсу

Как в сериалах — от «Во все тяжкие» до «Черного зеркала», — так и в новой драматической комедии «Ночные игры» светловолосый техасец соединяет в своих персонажах жуткие черты и харизму.

Несмотря на внешность добродушного простака, Джесси Племонсу удаются роли поистине демонических персонажей — от отмороженного убийцы Тодда Алкиста из сериала «Во все тяжкие» до беспощадного тирана, капитана Роберта Дейли из «Черного зеркала». Playboy узнал, каков же он на самом деле.

Фото Rex/Fotodom.ru 1. Вы часто играете простоватых парней, которые потом оказываются социопатами. Что вас привлекает в таких ролях?

Меня привлекают персонажи, которые оказываются не теми, кем они казались сначала. Думаю, такие персонажи более естественные и настоящие. А когда ты смотришь на кого-то и сразу определяешь, к какой категории человека отнести, в кино на это неинтересно смотреть. Интереснее самому соединять точки и пытаться разгадать человека.

2. В сериале «Во все тяжкие» вы играете Тодда, пожалуй, одного из самых плохих персонажей сезона. Хоть в чем-то вы можете себя с ним ассоциировать?

Да, мне это в принципе кажется единственным способом честно играть. Когда ты устраиваешь такие мысленные и эмоциональные фокусы с собой. Но при этом нельзя ни в коем случае осуждать своего персонажа. Со мной такое однажды случилось: до меня дошло, что мне этот человек совсем не нравится. Не скажу, кого я тогда играл, но это был реально существующий человек, и меня это потрясло. Но потом, когда ты смотришь на свой результат, — совершенно другие ощущения. Надеюсь, мое озарение на мою игру не повлияло.

3. А вам кажется, что вы должны любить хотя бы что-то в вашем персонаже, чтобы ваша игра была правдивой и убедительной?

Своего персонажа в целом надо любить хоть как-то. Нужно попытаться понять, почему он или она поступают именно так, как поступают. Вам должно быть понятно, что им или ею движет.

4. То есть, если бы Тодд не родился в семье белых шовинистов, он бы мог стать нормальным человеком, так вы думаете?

Думаю, да. Мне запомнилась одна из серий «Во все тяжкие», когда персонаж Аарона Пола был в доме каких-то наркоманов и там был рыжий ребенок. Помните эпизод у банкомата? Мне кажется, что в Тодде есть что-то от маленького мальчика, есть в нем что-то детское. Конечно, бывают настоящие монстры, которые просто такие, но в большинстве случаев есть конкретная причина, почему человек стал таким.

5. Можно сказать, что зачастую вашим родителям тяжело смотреть фильмы с вами?

Вот недавно, после того как они посмотрели «Черное зеркало», папа несколько раз сказал: «У тебя там такой взгляд. Твой взгляд в роли этого капитана…» Больше он ничего не говорил. И конечно же, они не любят, когда мой персонаж умирает. «Во все тяжкие» вышел давно, но думаю, что им было непривычно его смотреть.

Кадр из сериала «Фарго»

6. А вам предлагали роли, которые заставляли задуматься или вызывали тревогу?

Сразу две роли всплыли в памяти. Пеннивайз — мне позвонили, и я отказал сразу же. Мне было все равно, какой сценарий, вот просто — нет. А потом была роль в «Субурбиконе», роль одного из преступников, который будет пытаться убить мальчика. И я подумал: «Я не могу сейчас убить еще одного ребенка». (Смеется.)

7. Кстати о детях. Вы ведь почти всю свою жизнь играете. А какой фильм вас в детстве настолько потряс, что вы подумали: «Я тоже хочу так»?

Я начал смотреть «Одинокая голубка» — телевизионный сериал о ковбоях — еще до того, как научился говорить. Хотя я мало что там понимал, но ребенком мне было очень интересно. Когда я стал старше и сам начал играть, я понял, насколько хороши были Роберт Дюваль, Томми Ли Джонс Крис Купер . Очень честные и аутентичные. К тому же это прекрасная книга. Я обожаю Ларри Макмертри. Мой отец и семья по его линии были ковбоями. Я рос, катаясь на лошадях и бросая лассо, поэтому мне было легко представить себя в таком мире.

8. А еще вы обнаружили, что ваш род идет от Стивена Ф. Остина , так называемого отца Техаса.

Да, я подозреваю, что мой отец знал об этом давно. Как-то мама зашла на сайт, где можно проследить свое генеалогическое дерево, — Ancestry.com, и папа так неожиданно включился и сказал: «Погодите-ка». Оказалось, что у него на пианино лежала книга, которая напрямую связывает нас с Мозесом Остином, отцом Стивена Остина. Вот почему он не сообщил нам эту информацию раньше? (Смеется.) Спасибо, папа.

9. Ваша карьера в Голливуде добавила вам авторитета в глазах ваших одноклассников в Марте, Техас? Повлияла на ваши успехи у противоположного пола?

Я попал в телесериал «Огни ночной пятницы» уже после того, как окончил школу. Я только помню, что я постоянно ездил в Лос-Анджелес и возвращался, не получив работу, а друзья постоянно спрашивали: «В каких фильмах ты уже снялся?» Они говорили «фильмы» во множественном числе! Как будто за пару месяцев я мог сняться в нескольких фильмах. И я отвечал: «Ну, я ходил на пару проб».

Что касается отношений с девушками, я нигде долго не задерживался, чтобы можно было с кем-то начать встречаться. Сложно было. Я ведь из очень маленького городка: у нас в выпускном классе было около 40 человек. Как из этого можно кого-то выбрать?

10. Ваш родной город, Март, похож на Диллон из «Огней ночной пятницы»?

Почти такой же, только меньше. У нас один перекресток. А в остальном Диллон сродни той атмосфере, где рос я. По вечерам пятницы даже и не думайте куда-то идти тусить, потому что все сидят по домам. Даже взрослые мужики такие же — смотрят игры школьных команд и знают, какие игроки могут «выстрелить».

Глядя на Племонса, понимаешь, что внешность обманчива — веселый техасец сыграл одного из самых страшных и опасных героев культового сериала «Во все тяжкие»

11. В «Фарго» вы сыграли, возможно, самого преданного мужа в мире, в паре с Кирстен Данст, которая теперь ваша невеста. Что вы узнали о преданности и браке от Эда?

Когда я встретился со сценаристом Ноем Хоули, я хотел убедиться, что Эд не тряпка, о которую его жена вытирает ноги, что он действительно любит. В сценарии была фраза, где Эд сравнивался с коровой. Я спросил Ноя: «Он не очень умный, да?» Ной ответил: «Нет, просто его истинная натура не агрессивна и не жестока. Он хочет беззаботно пастись на лугу и быть счастливым».

Я начал размышлять о разных людях, которые умеют быть так беззаветно преданны, и понял, что мой отец как раз такой. Если уж он с кем-то в отношениях, то никаких вопросов — он идет до конца.

Неважно, что ты натворил, — ты звонишь ему, и он придет на помощь и разрулит проблему. Вот это я мгновенно понял о своем персонаже. Так что он получился таким своеобразным признанием в любви моему отцу.

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

12. Ассоциация с коровой также уместна в том плане, что Эд избавляется от трупа с помощью мясорубки. Отталкиваясь от этого, кто или что вас пугает?

Не хочу касаться политики, но первое, что приходит на ум, — это наш президент. Он меня пугает. Не знаю, как это можно назвать… негодование онлайн. И негодование сильное. Не то чтобы это было что-то новое, всегда была нужда найти кого-то, на ком можно срывать свой гнев и разочарование, но теперь это происходит каждый день. И меня это очень пугает.

13. Вас нет в соцсетях. Это сознательное решение?

Не совсем. В 18 лет я зарегистрировался на фейсбуке, когда только переехал в Остин и начал сниматься в «Огнях ночной пятницы». Помню, я как-то просидел полтора часа в фейсбуке. Это как дыра. Ты выныриваешь оттуда и думаешь: «А что это было? Куда подевались полтора часа?» И я понял, что не хочу тратить свое время онлайн. Может, я понял, что это очень заманчиво. Что касается твиттера, инстаграма и всего такого, я лучше останусь там, где я нахожусь, и почитаю новости не в твиттере. Определенно соцсети не для меня.

14. «Черное зеркало» часто затрагивает темы техноневроза. Какие аспекты развития технологий вызывают у вас тревогу?

Наверное, тот факт, что мы теряем обычное человеческое общение, а также фальшивое изображение себя в виртуальном мире. Обо всем этом уже говорено много раз, но мне страшно думать о том, что дети будут расти, считая лайки и все такое. Это определенно изменит то, как они воспринимают мир и взаимодействуют с ним.

15. Ваш эпизод «Черного зеркала» появился как раз вовремя. Только запустилось движение #ЯТоже (#MeToo), а ваш персонаж — представитель токсичной маскулинности. По сути, вы играете геймера с баттхертом, который отправляет своих сотрудников в игру в стиле «Стартрека», где всячески мучает их. Как вы готовились к роли?

Я пересмотрел кучу документальных фильмов о геймерах и программерах видеоигр. Больше всего мне было интересно исследовать этот тип изоляции и желание убежать от реальности.

Думаю, существует много людей, которым это близко, и необязательно это любители «Звездного пути» или геймеры. В некоторые дни съемок мне было совсем не по себе, потому что я знал, что моя напарница по фильму, Кристин Милиоти , должна пройти через этот ужас. Но я старался не видеть всю картину целиком, потому что это могло бы вызвать во мне осуждение. Мой персонаж — нехороший человек, но есть причина, почему он такой, и именно это я и пытался понять.

Кадр из фильма «Ночные игры»

16. Давайте поговорим о «Ночных играх», где фигурируют три пары, которые попали на детективную вечеринку, вышедшую из-под контроля. Вы любите игры? В вас есть дух соперничества?

Да, конечно. Игры — это хорошие, невинные развлечения. Люблю играть в покер. А недавно начал играть в «Тривию». Играли когда-нибудь в HQ game? Это такое приложение. Сотни тысяч людей выходят онлайн и отвечают на вопросы. У меня не очень хорошо получается, но мне ужасно нравится.

17. Похоже, что на съемочной площадке «Ночных игр» было весело. Вы много импровизировали?

Прилично, но начнем с того, что сам по себе сценарий смешной. Импровизация появлялась то там, то тут, но где-то 85% были прописаны. Я получил сценарий во время съемок «Черного зеркала».

И когда я дошел до описания своей сцены, подумал: «Хочу играть Гари, жуткого соседа-копа». Я очень люблю, когда есть свобода поэкспериментировать и поиграть с материалом. Когда не все выверено, ты чувствуешь, что не знаешь точно, как пойдет или как должна пойти сцена.

Думаю, именно по этой причине «Огни ночной пятницы» удались. В первых эпизодах все прощупывали почву, а потом это превратилось в игру «Рассмеши друга».

18. Чем бы вы занимались, если бы не стали актером?

Может, что-то, связанное с психологией… или английской литературой. Я бы выбрал их своими основными предметами для учебы. Не знаю. Я люблю писать песни и играть музыку. Я уже не выступаю, как раньше, когда я жил в Остине и снимался в «Огнях». Тогда так случайно вышло.

Мы постоянно устраивали большие музыкальные вечеринки, куда приезжали поиграть музыканты. Как-то я написал песню, и мне все сказали: «Вам с друзьями надо сделать группу». Мы себя назвали «Ковбои и индейцы», что было не самым удачным названием.

Мы много выступали, где-то с 2012-го по 2014-й. Мне очень нравилось. Но это было так давно. Сейчас меня больше интересует запись музыки. У меня много друзей, которые делают классную музыку, и я все время их прошу: «Возьмите и меня к себе». Короче, мне это нравилось, но сейчас, наверное, мне понадобится время, чтобы раскачаться.

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод «USS Каллистер»

19. Когда вы дома и перебираете струны на гитаре, музыку каких музыкантов вы чаще всего играете?

Когда я рос, я слушал то же самое, что и все остальные в Марте: популярные кантри-радиостанции. Я всегда возвращаюсь к Джону Прайну. Люблю его песни. А если мне хочется чего-то потяжелее, то играю the Stones. Когда я переехал в Остин, открыл для себя Таунса Ван Зандта. Это был поворотный момент. То, что я о нем узнал, изменило мой взгляд на музыку, даже на кино.

Вот просто его самоотдача при написании песен. Он определенно мучился всю свою жизнь, но сумел переработать свое страдание в творчество.

20. В этом году вам исполняется 30 лет. Как ощущения? Страшно? Чувствуете облегчение?

Я чувствую, что мне должно быть 30. Когда я был младше, я все время ощущал себя старше, чем был по годам. А сейчас 30 лет — в самый раз, понимаете? Хотя я об этом еще не думал. Вот теперь начну.