5 вопросов, которые ты должен задать себе в трудной ситуации

Каждый из нас сталкивается с трудными ситуациями на работе или в личной жизни. У многих это происходит и вовсе на регулярной основе. Разговор с неприятным начальником, грубым клиентом или муниципальным чиновником — в большинстве случаев, думая о решении подобной проблемы, ты рисуешь в воображении образ заряженного огнемета. Эмоциональная реакция на это может повлечь за собой не очень положительные последствия, тогда как затаенная злость имеет свойство накапливаться, что в конечном итоге также не приведет ни к чему хорошему. В связи с этим жизненно необходимо уметь решать подобные проблемы эффективно и с наименьшими потерями. Помочь тебе в этом способны 5 вопросов: задай их самому себе, чтобы у тебя появилась возможность трезво оценивать ситуацию и не позволять эмоциям определять последствия.

1. Почему эта ситуация кажется мне проблемной?

Начать лучше с наиболее общих вопросов, которые могут возникнуть в данной ситуации: а что вообще происходит и почему ты воспринимаешь это как проблему? Подобные вопросы позволят тебе отнестись к случившемуся более внимательно и рационально, а также оценить уместность той или иной проявленной тобою эмоции. Но главное, что твоя проблема может и не заслуживать того негатива, который ты проявляешь. Возможно, она является необходимой издержкой твоего благополучия и поможет тебе стать лучше. Потрать время на то, чтобы разобраться в своих ощущениях при возникновении трудностей, чтобы дать верную оценку и тому, и другому.

«Препятствия — это те страшные вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от своей цели» — Генри Форд

2. Что бы я чувствовал, окажись на месте своего оппонента?

Часто твое напряжение или эмоциональный стресс происходит от взаимодействия с кем-то другим: коллегой, клиентом или даже любимой девушкой. И в большинстве случаев мы оцениваем ситуацию исходя из собственных ощущений. Мы видим проблему лишь в тех границах, которые затрагивают наши интересы. Но спроси себя, что в этом случае думает другой человек и почему он действует определенным образом. Возможно, именно то, что вы смотрите на проблему с разных ракурсов, и препятствует ее решению. А конфликт возникает не из-за грубости твоего оппонента, а потому что он беспокоится о своих интересах ровно в той же степени, что и ты. 7 способов облегчить тяжелый разговор

3. Как посмотрел бы на эту ситуацию другой человек?

Если ситуация является для тебя слишком болезненной, то поставить себя на место своего оппонента едва ли удастся. В этом случае сделай шаг в сторону и посмотри на конфликт как сторонний наблюдатель. Представь, как отреагировал бы на твои действия человек, стоящий рядом. Точка зрения третьего лица будет более объективной, и, опираясь на нее, ты сможешь понять причины возникновения своей реакции: вызвано ли твое возмущение подлинными обстоятельствами случившегося или ты так реагируешь неосознанно, проецируя ситуацию на себя и свои убеждения.

4. Если бы я не был уставшим, голодным, грустным или злым, как бы я отреагировал на эту же самую проблему?

Чаще всего человек остро реагирует на проблему в тот момент, когда испытывает эмоциональную уязвимость и находится в ослабленном психическом состоянии, вызванном усталостью, голодом или грустью. Прежде чем принимать решения или давать словесную оценку ситуации, пойми для себя, в каком настроении ты пребываешь. Это даст тебе возможность успокоиться, прежде чем твои эмоции вырвутся наружу. Это очень важный урок. Вовремя осознав, насколько сильно психическое состояние может скомпрометировать твои действия, в следующий раз ты избежишь серьезных ошибок.

5. Как я буду смотреть на эту ситуацию спустя некоторое время?

Мы рассмотрели разные ракурсы оценки ситуации: со стороны третьего лица и тебя самого, но только в другом настроении. Теперь пришла очередь изучить возможность восприятия проблемы из будущего. Подумай о том, как бы ты воспринял данную проблему через неделю или месяц. Это может быть эффективно по двум причинам. Во-первых, ты сформируешь свою точку зрения через объектив «лучшей версии себя». Это означает, что ты посмотришь на ситуацию не из нынешнего стрессового положения, которое, конечно, не способно повлечь за собой верное решение. Во-вторых, взгляд на проблему из будущего поможет тебе дистанцироваться от проблемы, предоставив возможность оценить ее масштаб. Будет ли для тебя эта ситуация иметь такое же значение спустя несколько дней? Скорее всего, нет. Понимание этих двух вещей обеспечит тебе самую сбалансированную реакцию из возможных. Почему проблемы кажутся нерешаемыми