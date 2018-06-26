Что случилось с Анной Герман

Одна из самых душевных певиц Советского Союза Анна Герман умерла в 46 лет от саркомы. А за 15 лет до смерти она пережила страшнейшую автомобильную аварию, получив множественные переломы. Эти полтора десятка лет были для Герман одновременно и самыми тяжелыми, и самыми лучезарными в жизни — певица, несмотря на последствия автокатастрофы, сумела обрести личное счастье и триумфально вернуться на сцену.

Почему случилась авария в Италии

По воспоминаниям мужа Анны Герман Збигнева Тухольского, его будущую супругу в 1967 году пригласили в Италию заключить трехгодичный контракт — из певицы, обладающей уникальными вокальными данными, один из местных продюсеров решил сделать итальянскую звезду. И такие шансы у Анны Герман, утверждает Тухольский, были — гастроли по Италии шли очень успешно, певицу везде тепло принимали. Трагедия произошла, когда автомобиль с Анной Герман августовской ночью двигался в Милан, там был запланирован очередной концерт в рамках гастрольного тура. По словам Збигнева Тухольского, причиной того, что «Фиат» на большой скорости вылетел в кювет, стало состояние водителя, менеджера певицы. Тот заснул от усталости и не справился с управлением автомобиля. У водителя в результате оказалась сломана рука и нога, а Герман выбросило через ветровое стекло на два десятка метров. Писатель Федор Раззаков в своей книге «Как уходили кумиры. Последние дни и часы народных любимцев» пишет, что у Анны Герман в итоге был сломан позвоночник, обе ноги, левая рука, было сотрясение мозга… Тухольский рассказывал о почти двухнедельном бессознательном состоянии певицы. Очнувшись, она увидела, что практически полностью загипсована.

Как она восстанавливалась

Все знакомые и друзья Анны Герман в один голос утверждают, что неоценимую помощь в трехгодичной реабилитации певицы после автокатастрофы ей оказал муж Збигнев Тухольский (они поженились, как только Анна встала на ноги, хотя знакомы были довольно давно). Збигнев вместе с матерью Анны постоянно находился рядом. Вместе с тем и сам супруг всегда подчеркивает большую волю к жизни у Анны Герман — во время болезни она написала книгу «Вернись в Сорренто?», пользовавшуюся большим успехом у читателей, начала сочинять песни. С улучшением самочувствия аккомпанировала себе на пианино. Первые несколько месяцев лечение проходило в Италии, затем Анну Герман на самолете доставили в Польшу. У певицы был отнюдь не самый оптимальный детородный возраст (почти 40 лет), и последствия многочисленных травм также могли сказаться на беременности и родах. Однако когда Анна Герман поняла, что ждет ребенка, она твердо решила рожать, несмотря на активные уговоры врачей этого не делать. Мальчика назвали как и отца, Збигневом. Когда умерла мама, ему было всего 6 лет.

Когда у певицы обнаружили рак

Польский онколог Тадеуш Кошаровски вспоминал, что онкологическое заболевание у Анны Герман было в запущенном состоянии и, возможно, если бы певица захотела сама, ей можно было бы помочь хотя бы облегчить страдания. Но Анна Герман, по мнению многих ее биографов, долго не хотела верить в страшный диагноз и отказывалась оперироваться. Этой же версии придерживается и Ф. Раззаков, который утверждает, что первым сигналом о развивающейся болезни певицы стало ухудшение ее самочувствия во время московских концертов в 1980 году. Тогда у Герман диагностировали тромбофлебит. Певица не хотела госпитализироваться, лечилась народными средствами. Анна Герман, оправившись от последствий автокатастрофы, очень много работала, у нее были постоянные гастроли, в том числе, и заграничные, многочисленные записи на телевидении и радио. Когда терпеть боль уже не осталось сил, пришлось обратиться к врачам. У нее обнаружили саркому. Анна Герман перенесла множество операций. Збигнев Тухольский рассказывал, что за год их было восемь. Все эти испытания певица выдерживала с присущей ей стойкостью и мужеством. По словам мужа Анны Герман, она обещала после выздоровления, в которое свято верила, больше не выходить на сцену и посвятить себя Богу, последними ее музыкальными произведениями были религиозные композиции. Однако этим планам не суждено было сбыться — 26 августа 1982 года сердце Анны Герман остановилось.