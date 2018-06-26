Чек-лист: 15 причин, почему тебе постоянно хочется есть

Чувство голода — способ, к которому прибегает твой мозг, чтобы потребовать еды для генерации полезной энергии. Но если твой живот урчит даже после отличной порции обеда, скорее всего, у тебя есть нарушения обмена веществ, которое происходит по нескольким причинам:

1. Ты потребляешь слишком много углеводов

Речь не о том, что стоит в принципе исключить углеводы из рациона, как это реализовано в кетогенной диете. Сахаристая пища и рафинированные углеводы быстро перевариваются и усваиваются системой пищеварения. В результате желудок ощущает себя пустым уже сразу после еды — и к тебе приходит чувство голода. Лучший способ избежать подобной ситуации: сосредоточиться на здоровых и питательных продуктах.

2. Ты считаешь калории не в еде и ужимаешь питание

То, что определенные напитки содержат мало калорий — также означает, что они не содержат никаких существенно питательных веществ. Подсчет калорий в таком случае — не самый эффективный способ понять, что стоит пить и есть — например, гораздо полезнее будет выпить чашку фруктового сока, чем диетической колы.

3. У тебя стресс

При повышенном уровне кортизола возникает желание потреблять как можно больше еды, в особенности «удобных» продуктов вроде фаст-фуда. Лучшим способом борьбы с этой стресс-реакцией будет поиск реального решения проблемы. Ты можешь пообщаться с кем-то, кому доверяешь, начать вести дневник или даже записаться к психотерапевту на консультацию. Если ты не получаешь достаточно отдыха и сна, уровень стресса увеличивает количество свободных радикалов, а они атакуют клетки на молекулярном уровне и препятствуют нормальному функционированию тела. Все это заставляет тебя чувствовать себя голодной и напряженной всю дорогу, так что следи за тем, чтобы у тебя было достаточно сна.

4. Тебя мучает жажда

Обезвоживание сбивает все сигналы от мозга — вместо того, чтобы пить воду, когда испытываешь жажду, ты неосозанно тянешься к холодильнику. Следи за тем, чтобы ты выпивала достаточно жидкости в день, и уже совсем скоро избавишься не только от постоянного чувства голода, но и проблем с кожей, волосами и ногтями.

5. У тебя есть проблемы с щитовидной железой

Такие гормональные расстройства, как гипертериоз, вызывают различные проблемы, связанные с нарушением веса и чувством голода, особенно у женщин. Для проверки ты можешь обратиться на прием к эндокринологу, а также изменить свой образ жизни, уделяя внимания питанию и регулярным тренировкам.

6. Ты потребляешь мало протеина

Каждый день в твоем питании должен содержаться хотя бы один источник белка — строительного блока твоего тела. Клетки всего тела регулярно разрушаются, и если ты не будешь пополнять запасы регулярно, ты очень быстро будешь чувствовать слабость и усталость. Для того чтобы восполнять уровень белка, каждый день добавляй к своему питанию рыбу, грибы, куриные грудки, фасоль, бобовые или брокколи.

7. Тебе не хватает клетчатки

Клетчатка и сложные углеводы требуют много времени на переваривание, что приводит к увеличению уровня насыщения. Добавляй больше фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых, в то же время уменьшая потребление рафинированных углеводов.

8. Ты избегаешь полезные жиры

Полезные жиры являются неотъемлемой частью структуры клеточной мембраны, уменьшают воспаление в организме и помогают его различным функциям. Они содержатся в оливковом масле, авокадо, семенах льна, подсолнечниках, грецких орехах, миндале и фисташках, так что не забудь добавить их в свой рацион.

9. Ты отвлекаешься во время еды Если ты продолжаешь сидеть в соцсетях, просматривать ролики на ютубе, но не смотришь на свою тарелку — ты не отправляешь мозгу сигнал о том, что ты действительно ела. Быстрый обед также мешает тебе понять, сколько на самом деле ты съела. Мозг не получает визуальный сигнал и в конечном итоге может заставить тебя испытывать чувство голода даже после тяжелой и питательной еды. Ешь медленно и жуй правильно, чтобы эта ситуация не возникала.

10. У тебя есть устойчивость против лептина

Лептин — это гормон, который секретируется жировыми клетками и предотвращает переедание. Но когда вы едите слишком много и накапливаете жир в своем теле, ваш мозг перестает реагировать на лептин, выделяемый жировыми клетками и возникает лептинорезистентность. Чтобы проверить свою устойчивость, стоит обратиться к эндокринологу.

11. У тебя есть признаки диабета

Постоянное чувство голода может также означать, что ваше тело устойчиво к инсулину, что является одной из причин диабета. Инсулин — это гормон, который выделяется бета-клетками поджелудочной железы и помогает переносить глюкозу в клетки, где она превращается в полезную энергию. Если ты переедаешь — это может приводить к возникновению резистентности к инсулину, в результате чего глюкоза не попадает во все клетки тела. Когда это происходит, твой мозг отправляет сигнал съесть больше, хотя в реальности желудок уже достаточно наполнен. Проверить, есть ли у тебя диабет, несложно — достаточно анализа крови на глюкозу и консультации терапевта.

12. Ты питаешься в разное время

Даже если ты очень занята — это не значит, что ты можешь пропускать свои приемы пищи. Пробуй питательные коктейли или простые перекусы, которые можно взять с собой — тебе понадобится всего пару минут, чтобы утолить свой голод. Если же ты все время питаешься неравномерно и в разное время, твой мозг и тело переходят в состояние экономии энергии, и ты испытываешь усталость и стресс, а затем — начинаешь переедать.

13. Ты беременна

Если ты испытываешь одновременно постоянное чувство голода, легкую тошноту и повышенную чувствительность груди — вполне вероятно, что ты беременна. Большинство женщин испытывают серьезный голод в первом триместре, так что стоит заглянуть к врачу, чтобы проверить эту версию.

14. Ты слишком много тренируешься

Перестройка твоего тела и мускульной массы приводит к повышению воспалений и стрессовой реакции организма, так что это легко может приводить к понижению уровня энергии. В такой ситуации многие начинают питаться больше, чтобы восполнить энергию и почувствовать себя немного лучше. Проводи смешанные тренировки, особо уделяя внимания кардио и силовым, а также следи за тем, чтобы в неделю у тебя было не больше 6 часов занятий.

15. Принимаешь лекарства

Некоторые препараты, например: антидепрессанты, лекарства от аллергии, противозачаточные и другие гормональные средства — могут заставить тебя сходить с ума от голода. Если это ощущение сохраняется в течение нескольких дней — это серьезный повод обсудить с врачом смену препарата. Частое употребление алкоголя также может приводить к такому эффекту — тело, лишенное необходимой гидратации, с помощью голода сигнализирует о необходимости выпить воды, но под алкогольным опьянением ты неправильно считываешь этот сигнал.