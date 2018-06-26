«Как располнела!»: Сашу Артемову с трудом узнали в мешковатом костюме

Александра Артемова вновь подогревает слухи о своем интересном положении: девушка предстала в довольно свободном спортивном костюме, визуально увеличившем её объемы, а фанаты решили, что под ним она прячет округлившийся живот.

Мало того, что наряд показался совершенно безвкусным, так еще и сделал Артёмову значительно толще. У фанатов не осталось других вариантов, как предположить, что экс-звезда «Дома-2» в положении, ведь они хотят этого, как показывают комментарии, больше, чем она сама. Конечно, нашлись и те, кто решил, что девушка просто не контролирует питание и совершенно не занимается фигурой в спортзале, из-за чего и демонстрирует такие неприглядные формы. Но всё же подавляющее большинство, не изменяя своим убеждениям, продолжило настаивать на факте беременности.

Сама 23-летняя красавица пока не говорит о детях и, по всей видимости, не планирует в ближайшее время ими обзаводиться, ведь её карьера идет в гору, а за отпрыском глаз да глаз нужен. Совмещать работу и воспитание весьма сложно, да и страх навсегда остаться домохозяйкой и быть прикованной к ребенку также терзает многих стоящих на распутье. Но пока перед Сашей не стоит такой сложный выбор, она молода и, должно быть, успеет реализовать себя и как успешная бизнесвумен, и как мать. «Как располнела! Саша, ты беременна что ли?» «Ничего себе как этот костюм тебя полнит… ужасно смотрится! Я думала, ты бы не стала надевать это просто так! Беременна!» «Да же говорила, что она в положении, вот и прячет живот!» «Господи, я ее только по очкам и узнала.. по этим жутким очкам..» «Вот это размерчик. Саша ну ты поправляешься, остановись..или, может, скоро ждать пополнения?»

Фанаты с нетерпением ожидают пополнения в звездной семье Кузиных и постоянно подозревают Сашу в беременности. Услышав сентиментальный рассказ, они уверенно заявили, что скоро девушка станет мамой.