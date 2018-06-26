Когда женщины могли подать на развод на Руси 

На Руси ещё с периода принятия христианства существовали как венчанные, так и невенчанные браки. Приблизительно с этого же времени появляется и такое понятие, как официальный развод. Несмотря на то, что церковь крайне негативно смотрела на расторжение освещенного Богом союза, такие случаи были. Они зарегистрированы в так называемых Кормчих книгах, своеобразных сводах церковно-светских законов и норм.
Право жены подать на развод
Общество Древней Руси было крайне патриархальным. Все законы были «заточены», в основном, под мужчину. Муж имел право подать на развод по тысячам причин: если жена навела на него порчу, завела «второго мужа», неприлично себя вела (ходила на пиры или даже в баню с посторонними мужчинами), оказалась бесплодной, покушалась на жизнь мужа и пр.
Но и у женщины были некоторые права. В Церковных Уставах времен князей Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича описаны случаи, когда супруга имела право требовать расторжения даже венчанного союза.
По Византийской эклоге церковь была обязана удовлетворить это требование, если мужчина: был не способен исполнять супружеский долг; блудил на стороне; долгое время числился безвестно пропавшим, что практически приравнивалось к смерти; заболевал проказой; принимал монашеский постриг; вынуждал жену заниматься проституцией («торговать своей честью»); покушался на жизнь своей половинки; участвовал в заговоре против государя, что могло иметь глобальные последствия не только для самого заговорщика, но и для его жены, и детей.
Позднее на Руси было принято новое законодательство, которое значительно сократило права женщины и вообще уменьшило количество законных поводов для развода. Например, женщина не имела права на развод, если супруг изменял. У мужчины же эта привилегия сохранилась. Также жена больше не могла требовать развода, если муж являлся импотентом.
Но было в этом вопросе и одно допущение, которым многие пары успешно пользовались. Церковь разрешала развод, если сам муж соглашался полюбовно расторгнуть брак в случае своей недееспособности (обычно мнимой). Этим частенько пользовались даже правители. Так старший сын Ивана Калиты, князь Семен Иванович на основании выдуманной болезни развелся со своей второй супругой Евпраксией.
После развода женщина благополучно вышла замуж во второй раз. В новом браке у нее родилось четверо детей и вообще все очень успешно складывалось. Если супругам удавалось между собой договориться, они могли таким образом обойти закон, расторгнуть свой неудачный союз и попытать счастья с другим человеком.
Другие поводы для развода
С принятием нового законодательства у женщины появились еще 2 причины подать на развод. Первая заключалась в оскорблении. Если муж оклеветал жену и бездоказательно обвинил в измене, та вполне могла подать на развод и получить в придачу материальную компенсацию. Вторая причина казалась рабского положения. Если мужчина женился на девице, будучи холопом, и скрыл это от нее или тайком продался в холопы, уже будучи женатым, жена имела полное право потребовать развода.
Были и случаи самовольного ухода женщин из семьи к любовнику, что приравнивалось к расторжению брака. Такие дамы назывались «вольноотпущенными». Но эта ситуация ничем хорошим для женщины не заканчивалась: ее отправляли в монастырь каяться. Любовник вольноотпущенной должен быть заплатить метрополиту штраф. И все же для многих женщин даже такая ситуация была вполне приемлемым способом избежать жизни с нелюбимым человеком.