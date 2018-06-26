Когда женщины могли подать на развод на Руси

На Руси ещё с периода принятия христианства существовали как венчанные, так и невенчанные браки. Приблизительно с этого же времени появляется и такое понятие, как официальный развод. Несмотря на то, что церковь крайне негативно смотрела на расторжение освещенного Богом союза, такие случаи были. Они зарегистрированы в так называемых Кормчих книгах, своеобразных сводах церковно-светских законов и норм.

Право жены подать на развод

Общество Древней Руси было крайне патриархальным. Все законы были «заточены», в основном, под мужчину. Муж имел право подать на развод по тысячам причин: если жена навела на него порчу, завела «второго мужа», неприлично себя вела (ходила на пиры или даже в баню с посторонними мужчинами), оказалась бесплодной, покушалась на жизнь мужа и пр.

Но и у женщины были некоторые права. В Церковных Уставах времен князей Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича описаны случаи, когда супруга имела право требовать расторжения даже венчанного союза.

По Византийской эклоге церковь была обязана удовлетворить это требование, если мужчина: был не способен исполнять супружеский долг; блудил на стороне; долгое время числился безвестно пропавшим, что практически приравнивалось к смерти; заболевал проказой; принимал монашеский постриг; вынуждал жену заниматься проституцией («торговать своей честью»); покушался на жизнь своей половинки; участвовал в заговоре против государя, что могло иметь глобальные последствия не только для самого заговорщика, но и для его жены, и детей.

Позднее на Руси было принято новое законодательство, которое значительно сократило права женщины и вообще уменьшило количество законных поводов для развода. Например, женщина не имела права на развод, если супруг изменял. У мужчины же эта привилегия сохранилась. Также жена больше не могла требовать развода, если муж являлся импотентом.

Но было в этом вопросе и одно допущение, которым многие пары успешно пользовались. Церковь разрешала развод, если сам муж соглашался полюбовно расторгнуть брак в случае своей недееспособности (обычно мнимой). Этим частенько пользовались даже правители. Так старший сын Ивана Калиты , князь Семен Иванович на основании выдуманной болезни развелся со своей второй супругой Евпраксией.

После развода женщина благополучно вышла замуж во второй раз. В новом браке у нее родилось четверо детей и вообще все очень успешно складывалось. Если супругам удавалось между собой договориться, они могли таким образом обойти закон, расторгнуть свой неудачный союз и попытать счастья с другим человеком.

Другие поводы для развода

С принятием нового законодательства у женщины появились еще 2 причины подать на развод. Первая заключалась в оскорблении. Если муж оклеветал жену и бездоказательно обвинил в измене, та вполне могла подать на развод и получить в придачу материальную компенсацию. Вторая причина казалась рабского положения. Если мужчина женился на девице, будучи холопом, и скрыл это от нее или тайком продался в холопы, уже будучи женатым, жена имела полное право потребовать развода.

Были и случаи самовольного ухода женщин из семьи к любовнику, что приравнивалось к расторжению брака. Такие дамы назывались «вольноотпущенными». Но эта ситуация ничем хорошим для женщины не заканчивалась: ее отправляли в монастырь каяться. Любовник вольноотпущенной должен быть заплатить метрополиту штраф. И все же для многих женщин даже такая ситуация была вполне приемлемым способом избежать жизни с нелюбимым человеком.