Александр Овечкин: «Когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, лезут в голову нехорошие мысли»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, когда он поверил, что команда может выиграть Кубок Стэнли.

— Многие не верили, что Овечкин может выиграть Кубок Стэнли. Сами не ощущаете, что какая-то сказка происходит наяву?

— Конечно, когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, ты расстраиваешься. Всякие нехорошие мысли лезут в голову. Но когда ты идешь к цели, когда у тебя есть мечта, и ты добиваешься ее, сразу появляются другие цели, к которым ты дальше идешь.

— Когда прошли «Питтсбург», появилась вера в победу?

— Скорее: наконец-то прошли второй раунд. Какая разница — «Питтсбург» прошли или «Монреаль», которому мы тоже проигрывали. Было все шикарно. (Игорь ЕРОНКО)

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