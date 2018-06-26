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Александр Овечкин: «Когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, лезут в голову нехорошие мысли»
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Александр Овечкин: «Когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, лезут в голову нехорошие мысли» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, когда он поверил, что команда может выиграть Кубок Стэнли.
— Многие не верили, что Овечкин может выиграть Кубок Стэнли. Сами не ощущаете, что какая-то сказка происходит наяву?
— Конечно, когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, ты расстраиваешься. Всякие нехорошие мысли лезут в голову. Но когда ты идешь к цели, когда у тебя есть мечта, и ты добиваешься ее, сразу появляются другие цели, к которым ты дальше идешь.
— Когда прошли «Питтсбург», появилась вера в победу?
— Скорее: наконец-то прошли второй раунд. Какая разница — «Питтсбург» прошли или «Монреаль», которому мы тоже проигрывали. Было все шикарно. (Игорь ЕРОНКО)
Полная версия интервью — здесь.
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