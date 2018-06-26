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Соседки внезапно оказались родными сестрами
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Соседки внезапно оказались родными сестрами 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из передачи FOX 26 Houston
Женщина внезапно обнаружила, что ее соседка — ее родная сестра. Это произошло после того, как она увидела фамилию на посылке, которую нес курьер. До этого Хиллари Харрис, сейчас ей 31 год, семь лет пыталась отыскать сестру. Все, что о ней знала Хиллари, это то, что ее зовут Давна Джонсон.
Итак, увидев курьера, Харрис набралась смелости и написала соседке. Та в ответ подтвердила, что ее отцом был Уэйн Клуз, который являлся папой и самой Хилари.
Хилари и ее биологический брат Тайлер были усыновлены в 1987 году семьей Харди. Когда женщина выросла и сама готовилась стать матерью, она решила найти свою биологическую семью. Агентство по усыновлению, как ни странно, раскрыло девушке имена ее настоящего отца, но к тому времени он уже умер.
Однако некрологе Уэйна Клуза упоминались имена двух его дочерей — Давны Джонсон и Рене Дирикс. Хиллари попробовала найти их через соцсети, но не достигла успеха.
Когда в июне прошлого года по соседству с ней поселилась женщина по имени Давна, Хиллари и ее муж начали шутить, что было бы забавно, если бы это оказалась ее сестра. И вот случайная встреча с курьером расставила все по своим местам.
Оказалось, что Уэйн Клуз не растил Давну, но уже во взрослом возрасте она восстановила отношения с отцом, поэтому может многое рассказать о нем Хиллари. Кроме того, Давна познакомила ее с другой сестрой — Рене Дирикс.
Брат Хиллари поначалу не хотел идти на контакт с женщинами, но теперь не жалеет, что нашел родственниц. Все четверо очень сблизились и общаются семьями. Сейчас Хиллари и Давна хотят сдать тест на ДНК, чтобы быть твердо уверенными в кровном родстве.
Facebook Хиллари Харрис
Хиллари и Тайлер появились на свет в результате романа их отца на стороне.
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