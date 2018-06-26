10 причин, почему ты всё время чувствуешь себя голодным

Если говорить о нормальной работоспособности организма, то чувство голода говорит об одном: «Съешь что-нибудь, если хочешь жить!» Но когда ты тянешь плитку шоколада через час после обеда, то речь идёт совсем не о выживании. Тогда почему ты хочешь? Почему некоторые из нас думают о еде круглые сутки, словно Шэгги и Скуби-Ду?

1. Твои гормоны потеряли чувствительность

Гормоны являются одним из основных способов общения между твоим мозгом и твоим телом. Если говорить о голоде, то речь идет о лептине и грелине. Грелин вырабатывается в желудке и говорит нам о том, что мы хотим есть. Лептин же, напротив, сообщает нам о переедании. К сожалению, если ты регулярно питаешься большими порциями, то организм становится нечувствительным к лептину. По этой причине вес и растёт. Но это, конечно, поправимо, если взяться за ум. В конечном итоге твой организм сам будет рад наладить пищевое поведение.

2. Ты мало спишь

Если ты устал, то тебе нужна энергия — всё логично. Но ты ведь не сжигаешь калории, твоё тело просто испытывает недостаток сна. В итоге ты пытаешься заменить сон сахарами, углеводами, которые поддерживают твоё существование, но гробят организм. Есть тут, на самом деле, порочный круг. Заедаешь слабость, но когда её заедаешь, то спать опять не хочется, мозг тарахтит на газировке и энергетиках. В общем, приведи режим в норму, а там посмотрим.

3. Упражнения истощают твой дух После часа-двух усиленной тренировки твой организм будет требовать пополнения запаса энергии сахаром, разумеется. И ты захочешь что-нибудь съесть. Психологически упражнения подталкивают нас питаться больше, чем необходимо. Однако, если ты будешь потеть в зале, забивать свои достижения пончиками лучше не стоит. Это же сведет на нет весь выстраданный в качалке результат. Так что питайся сознательно, а не волею импульса.

4. Стрессы

Часть людей начинает дико поглощать бургеры, когда на носу экзамен, собеседование или презентация на публике. У нас трясутся коленки, мы нервничаем, больше едим. Некоторые, напротив, вообще ничего не едят перед каким-нибудь важным событием. В любом случае надо понимать, что периодически ешь ты не из-за надобности, а из-за стресса. Как справиться со стрессом другим образом? Мы об этом часто писали.

5. Ты не утоляешь жажду

Обезвоживание — это плохо, понятненько? Если твоё тело нуждается в воде, то пей на здоровье. Если не будешь решать такие проблемы сразу, то сможешь сбить себе понимание голода и жажды. Многие думают: «Ерунда! Как такое вообще можно спутать?!» Но на самом деле всё не так просто, как можно подумать.

6. Еда, которую ты ешь, будучи пьяным

Хмель искажает наше восприятие реальности. Оттого ты и заказываешь какую-нибудь дикую дрянь в три часа ночи сразу после попойки. Твой желудок сыт, все твои органы сыты, но ты так не думаешь и ощущаешь жестокую нехватку шаурмы. Дело в резких скачках уровня сахара, которые заставляют тебя считать себя голодным. Почему они происходят? Ну, алкогольные напитки зачастую являются чистыми углеводами, а они с сахаром не особо дружат.

7. Еда не по режиму

Есть нужно каждые четыре-пять часов. Если пренебрегаешь приемами пищи в течение восьмичасового рабочего дня, то, готов поспорить, по приходу домой ты наваливаешь себе в тарелку огромную кучу еды. Особое внимание будешь уделять жирной пище, потому что она даёт мгновенный приток энергии. Если ты пропускаешь завтрак, то работать будешь неисправно, а ещё будешь одним из тех чудаков, которые обедают в 10 утра. Затем после обеда будешь чувствовать голод по старой памяти, а организм будет требовать пищу, которую ты упустил утром. Просто соблюдай нормальный график.

8. Упускаешь из виду здоровую пищу

В идеале ты должен питаться едой, которая содержит сложные углеводы, клетчатку, полезный жир и белок. Это даст тебе большую сытость. Выглядит такое блюдо примерно следующим образом: коричневый рис с курицей и овощами, обжаренными с оливковым маслом. Но, конечно, большинство предпочитает закидываться жирнотой аля фаст-фуд. И мы это понимаем, потому что сами такую пищу любим. Однако простые углеводы и жареная пища хоть и приносят мгновенное облегчение, но потом снова заставляют чувствовать себя голодным. Тут уже выбирай между двух зол.

9. Ты неправильно двигаешь челюстями

Можешь сколько угодно с нами спорить по этому поводу, но мудрые слова наших матерей о том, что пищу надо хорошо прожевывать, не лишены смысла. Дело в том, что лептин и другие гормоны лучше работают, если ешь ты небыстро. Прожевал 20 раз кусок мяса, и лептин такой думает: «Окей, с тебя достаточно, хватит жрать!» Если ешь в темпе, то гормоны просто не поспевают за тобой.

10. Ты поддался давлению сверстников

Оскорблять хозяев дома нельзя, если они предлагают еду. Но необязательно всё время есть, если в твоей компании едят. Пусть им будет неуютно, неловко, но эта неловкость пройдет через пару минут разговора. Заказал друг бургер и картошку фри и предлагает тебе разделить обеденный стол? Разделяй, но возьми кофе. Даже если тебе нравится та еда, которую поглощает твой друг.

Голод — это очень относительное понятие. Лучше всего анализировать это чувство, чем быть его рабом. Более чем в 70% случаев ощущение голода не является реальным голодом организма. Попробуй наладить отношения со своей пищеварительной системой, организмом, и тогда, возможно, ты перестанешь быть вечно голодным парнем.