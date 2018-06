3 барбершопа, на которые стоит обратить внимание

Ты не должен отрицать тот факт, что прическа является важной частью имиджа. Можно быть стройным парнем в классическом костюме от «Армани», но профилированная челочка и стрижка под троечку испортят весь образ, а полиция моды объявит тебя в федеральный розыск. Прошли те времена, когда прическа не имела значения, ведь сегодня все больше и больше мужчин обращают внимание на эту важнейшую составляющую образа. Проблема заключается в том, что многие люди боятся выйти за привычные рамки, пойти на эксперимент и радикально сменить имидж. Другие же опасаются попасть в руки любителя, который только-только научился правильно держать ножницы, но уже хочет воплощать в жизнь нестандартные проекты. Но тяга к тому, чтобы выглядеть стильно и необычно, никуда не исчезает, а порой колоритная внешность может стать твоим козырем при общении с девушками, приеме на работу и в иных сферах. Сегодня мы расскажем тебе о местах, где работают профессионалы, которым ты можешь полностью довериться.

Barbarella

С чем у тебя ассоциируется барбершоп? Место, где работают только мужчины, знающие свое дело и создающие отличные прически? Что же, все верно, но что будет, если отойти от привычного шаблона, но оставить самое лучшее? Представь, что ты попадаешь в барбершоп, где так же царит отличная атмосфера, стригут на высшем уровне, но вместо барберов-мужчин — прекрасные девушки. Отношение к своей персоне ты получишь соответствующее: красивые девушки проявят внимание, будут обходительными, да и ты наконец-то начнешь стричься как положено — раз в две недели. Здесь тебе предложат отличный сервис и проявят искреннее гостемприимство, к тому же это первый барбершоп, где стригут исключительно девушки, причем, надо отметить, очень симпатичные. Не стоит отрицать, что, выбирая очередную стрижку, ты думаешь о том, как на тебя будут смотреть и реагировать девушки, а тут ты получишь консультацию, так сказать, из первых уст. Тебе доступны любые стрижки, лучшие средства по уходу за волосами, и все это осуществимо благодаря мастерству и педантичности девушек-барберов. Записаться на стрижку в Barbarella →

«Пять восьмых» — это уникальный барбершоп, который собрал под своей крышей, пожалуй, одних из лучших барберов нашей страны. В барбершопе делают упор на мастерство каждого члена команды, и ты можешь смело записываться к любому из барберов, ведь многие из них стали победителями российских барбер-батлов, а некоторые являются амбассадорами различных брендов. На выбор тебе предложат огромный спектр услуг от простой стрижки до идеального бритья «опасной» бритвой и камуфляжа седины. Также ребята запустили новый проект — одноименное радио, которое звучит во всей сети барбершопов. «Пять восьмых» является представителем британского бренда винтажной мужской косметики Apothecary87, которая зарекомендовала себя по всему миру как одна из лучших линеек мужской косметики. Хорошая косметика так же важна, как и красивая прическа, ведь если ты будешь укладываться дешевым воском, который блестит на солнце, то даже лучшая стрижка не спасет ситуацию. Если ты хочешь стильную стрижку и ищешь специалистов, которые воплотят твои идеи в жизнь, то запишись к профессионалам из «5/8». Записаться на стрижку в «5/8» →

Barberherman & CO Некоторые владельцы бербершопов порой заигрываются и превращают свои салоны в место, вырабатывающее эфир пафоса, который может оттолкнуть многих мужчин, но в хорошем барбершопе должно складываться впечатление, что ты не клиент, а желанный гость. Сам принцип барбершопов был извращен, и немногие остаются верны традициям, корням и стилю, ради которого многие из нас отдают предпочтение тем или иным барбершопам. Основатель Barberherman & CO Герман Винокуров как раз из тех людей, кто уважает корни, но в тот же момент не забывает о прогрессе, стиле, который не превратился в пафос и не стал перечить самому понятию мужественности. Герман — настоящий профессионал, в руках которого ножницы или машинка превращаются в инструменты для создания очередного шедевра. Попав в Barberherman & CO, ты сразу же поймешь, что оказался в нужном месте, где царит атмосфера здоровой мужественности и работают исключительно люди, знающие свое дело. Записаться на стрижку в Barberherman & CO →