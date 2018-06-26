Как распознать скрытые установки, которые тормозят карьеру

Нередкий случай, когда у человека отличное резюме, хорошая должность и зарплата — а он не чувствует себя успешным, потому что по каким-то личным критериям считает, что проигрывает в этой жизни. Попробуй распознать ¬скрытые установки, которые тормозят твое развитие.

Успех может выглядеть совершенно по-разному. Например, как селфи загорелого дауншифтера на фоне пальм. Или как бледный, но гордый профиль трудолюбивой коллеги из соседнего офиса. И разница здесь не столько в деловых качествах одной и другого, сколько в их личном отношении к этому вопросу. Просто замечательно, когда человек нашел свое призвание и уверен в успехе. А если нет? Редакция WMJ.ru решила разобраться, какие установки часто тормозят нашу карьеру и как от них избавиться навсегда.

Если ты регулярно остаешься после работы по своей инициативе, то шеф подумает, что ты попросту не успеваешь выполнять свои обязанности в течение рабочего дня. Оценивать тебя все равно будут не по количеству просиженных часов, а по степени продуктивности работы. Лучше всего стараться выполнить всю работу в течение дня, а оставаться после работы стоит, только если попросит начальник.

Ты стараешься услужить всем вокруг, надеясь, что в ответ тебя «полюбят». Распахиваешь дверь перед шефом, приносишь заработавшемуся коллеге кофе из столовой, постоянно лезешь с вопросами, не надо ли помочь с выполнением задания… К сожалению, в служебной обстановке такого альтруиста скорее всего сочтут подхалимом. Коллеги будут думать, что ты просто хочешь выслужиться перед начальством, чтобы получить повышение, навязываешь свою дружбу, чтобы что-то выведать, пытаешься кого-то подсидеть, и так далее…

Если тебя просят о какой-то услуге, по возможности не отказывай, но сама предлагай свою помощь только тем, кто действительно в ней нуждается, а не используй это как средство подольститься к человеку.

Есть множество песен, стихов, басен, в которых прославляется трудный, извилистый, каменистый путь к вершинам. Те, кто предпочитает искать легкие пути, привыкает обходить все трудности стороной.

Иными словами, в таком человеке ослабевает воля к победе, и ему не хочется покорять новые вершины. И речь, конечно же, не об альпинистах — у каждого есть в жизни свои высоты, которые нужно покорить, чтобы стать личностью. Только в преодолении жизненных препятствий — путь к развитию.

Если же отвлечься от аллегорических образов, то гораздо важнее общаться с теми людьми, кто с вами спорит, не соглашается, кто говорит вам правду, пусть и нелицеприятную. Ведь личность закаляется и в отстаивании своих собственных интересов — это помогает «снять шоры» с глаз и раздвинуть узкие рамки собственного мышления.

Собственная жизнь — самая главная ценность для каждого из нас. Поэтому не так уж много найдется людей, рискующих ею понапрасну. Правда, это вовсе не означает, что нужно в жизни быть нерешительным. Однако многие предпочитают выдержать паузу, выждать более удобный момент для принятия важного решения.

Такое промедление воистину смерти подобно. Ведь даже короткая пауза может слишком затянуться, удобный момент будет упущен — и тогда прощай, мечта. Не случайно говорят: «Лучше сделать и пожалеть, чем потом пожалеть, что не сделал».

Каково твое окружение? Кто эти люди? Каковы их взгляды на жизнь, привычки, чем они занимаются, чего достигли, как живут, мыслят, сколько зарабатывают, самодостаточны ли они, успешны? А ведь это важно. Важно для тебя, если ты на целена на развитие и успех по жизни. Твое окружение должно быть таким, чтобы ты с ними могла расти и развиваться. Если оно не соответствует этому запросу, тебе однозначно с ними не по пути. Запомни, лучший способ стать в чем-то лучше — начать общаться и учиться у лучших.

Все мы любим мечтать. И как бы это ни было печально, но некоторые так и остаются в своих иллюзиях, не желая этого осознавать и возвращаться в реальность. Это приводит к тому, что человек начинает жить в придуманном собой мире, ожидая чуда, но при этом не прилагая никаких усилий для достижения целей. А если ты стоишь на одном месте и ничего не делаешь, то вряд ли тебе на голову упадет чемодан с миллионом долларов. Для начала оставь позади привычную жизнь и попробуй сделать то, чего раньше не делала.

«Еще пару минут посижу в инстаграме, потом поработаю / доделаю» — многим из нас близки и знакомы эти слова. Мир наполнен гаджетами, которые отслеживают новости всего мира, за которыми не следить просто невозможно. Но также «благодаря» этим технологиям и нашей зависимости от них мы не всегда можем сконцентрироваться на определенном деле. Как итог, работа не выполнена, посуда дома грязная, а ты все еще стоишь на месте, пролистывая «последний» пост новостей.

Не каждое событие в нашей жизни — это наша вина, но все это наша ответственность. Обвинения в сторону кого-то другого или обстоятельств ничего не изменят. Ведь принимая на себя всю ответственность за ситуацию, ты строишь свое будущее. Умение признавать свои ошибки и исправлять их — первая ступень на пути к успеху.

Ты трудишься от рассвета до заката и с нетерпением ждешь, когда такой героизм отразится на ваших доходах. Нет, сама ты ничего не просишь — и это, кстати, типично женская установка. В отличие от мужчин, многие девушки не решаются «требовать», ожидая прибавки к зарплате, как некоей «родительской похвалы». Другая проблема в том, что женщины зачастую не отличают свою личную ценность от объективной стоимости своего труда. Отсюда и чувство неловкости: «Наверное, я этого не стою…»

Ждать у моря погоды и обесценивать себя — это, конечно, не выход. Старайся формулировать свой запрос с очень конкретными цифрами. Например: «За эти полгода мне удалось на треть увеличить базу клиентов, что соответствует повышению оплаты на те же 30%». Если ты ценишь себя, то абсолютно естественным продолжением такого отношения будет желание вкладываться в свой потенциал и монетизировать эту ценность. Того, кто тратит деньги на свое развитие и обучение, гораздо реже смущает вопрос «А могу ли я просить прибавки?»

Сколько раз эту фразу все слышали от учеников, стажеров, начинающих специалистов. Казалось бы, если все так хорошо понятно, почему ничего не получается? Еще сложнее с теми, кто имеет за плечами большой опыт. Естественно, они все уже знают досконально: каждую мелочь, все «подводные камни», все возможные варианты ответов. Но время не стоит на месте, появляются новые технологии, находятся другие способы решения. А опытные люди не хотят принимать новшества, уверенные в правильности только своих методов. Иногда это напоминает упрямство осла, который привык ходить по одной дороге и не желает идти по другой.

А бывает так: цель достигнута, путь решения открыт и понятен, а ощущение победы не приходит. Наоборот, есть ощущение какого-то провала. Человек словно в тупике, и в течение длительного времени ему ничего не хочется делать — опускаются руки. В какой-то мере виновата именно самоуверенность, с которой человек сто раз проходил по одной и той же дороге. Только построили более новую дорогу — прямую, короткую, без ограничения скорости. Может, стоит выучить новые «правила движения»?

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK; кард из к/ф «Дьявол носит Prada»

Видео: Сцена из к/ф «Дьявол носит Prada»