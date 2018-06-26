Что делать, если нравишься замужним девушкам, а свободные тебя отшивают

Вопрос

Добрый день, Brodude! Вот уже год, как я читаю ваше издание; вы даете дельные ответы на вопросы парней, поэтому хочу задать свой. Решил написать, так как нигде в мужских изданиях и сайтах не видел ни разу, чтобы поднималась подобная тема. А начинается все банальней некуда. Мне 28 лет, для меня проблема завести отношения с девушкой. Я не компьютерный задрот, занимаюсь спортом (бокс, футбол), люблю литературу, кино. Познакомиться с девушкой для меня не проблема, могу первым начать разговор с понравившейся подругой в кафе, на концерте, на прогулке по набережной и т.д. Иногда знакомлюсь в интернете. Хожу на первое свидание, девчонки отшивают с формулировками «мы друг другу не подходим», «ты совсем не тот, кто мне нужен» или вообще не берут трубку после свидания. «Обычный неудачник, которому не дают», — скажете вы. Все так, но есть одно НО. Лет с 23 я так и не смог завоевать ни одно дамское сердце, но заметил особенность в отношении ко мне свободных девушек и тех девчонок, у кого есть молодые люди. Свободные девушки относились ко мне холодно, в то время как состоящие в отношениях очень охотно общались со мной. До определенного времени это ограничивалось только лишь поцелуями. На большее я не рассчитывал, так как знал, что у них есть парни. И как-то не комильфо соблазнять девушку в отношениях. Как-то со мной начала флиртовать девушка друга, приглашая на свидания, но я отстранялся от нее. После этого я познакомился в метро с симпатичной девушкой, у которой был парень. Мы разговорились, и она сама дала мне свой номер телефона. Меня продолжали жестко отшивать все свободные девушки, хотя я активно с ними знакомился. С девушкой из метро мы периодически созванивались, и как-то раз она захотела приехать ко мне. Мы переспали. Она разошлась со своим парнем, и 2 месяца, пока мы не поругались, я с ней встречался. Лето прошло, и на новой работе к нам пришла красивая замужняя девушка. Она сразу выделила меня, мы сразу начали общаться, потом флиртовать, целоваться и в конечном итоге переспали с ней на даче у ее подруги. Да, я прекрасно понимаю, что это очень нехорошо, но выхода у меня не было. Девушки, с которыми я спал, сами напрашивались ко мне в гости, им не надо было от меня никаких подарков. Они активно интересовались, как у меня дела, как работа, им нравилось общаться со мной, в отличие от свободных девушек, которым было пофиг на меня и постоянно некогда было встретиться. Так и не удалось завести отношения ни с одной свободной девушкой. Вот так, вкратце, я описал свою проблему. Надеюсь на ваш ответ.

Ответ

Привет! Знаешь, неудивительно, что ты не нашел ответа на подобную тему ни в одном журнале: ситуация у тебя действительно уникальная и необычная. По сути ты нам говоришь, что нравишься замужней, или, так скажем, несвободной части девушек, тогда как одинокие бегут от тебя, как призывник — от военкомата. Ну раз написал, то давай разбираться, в чем тут подвох. Судя по всему, ты из тех парней, которые могут понравиться девушке на первоначальном этапе. У тебя разноплановые увлечения, ты достаточно самоуверен, чтобы заговорить с незнакомкой. Девушкам такие нравятся, и раз они соглашаются пойти с тобой на свидание, значит, ты можешь произвести приятное впечатление на старте вашего общения. Но им достаточно всего лишь одной встречи с тобой, чтобы потерять желание общаться в дальнейшем. Вот тут и заключается главная странность твоего вопроса и, скорее всего, его ответ.

Давай пойдем от обратного. Ты говоришь, что, в отличие от свободных девушек, те, кто уже состоит в отношениях, охотно поддерживают с тобой связь и даже сами намекают на близость. Это еще раз подтверждает мысль, что ты девушкам нравишься. Но что отличает несвободных девушек от одиноких? Ты, наверное, и сам понимаешь. А если нет, то говорим: первые не ищут продолжительных отношений — скорее мимолетную связь в виде секса или флирта. Зачем им это нужно — это тема другой статьи, но уверены, что потребность пойти налево в женщинах присутствует не в меньшей степени, чем в мужчинах.

И вот этим девушкам попадаешься ты, молодой и интересный парень, который никогда не против зачетного перепихона. И мы тебя понимаем, но проблема ведь в том, что ты хочешь чего-то большего. А занятые девушки, особенно замужние, этого не хотят. И каждый раз, когда ты заводишь с ними общение, ты и сам понимаешь, что дальше секса оно не зайдет. А раз вы оба хотите одного и того же, то вы это и получаете. Совершенно иначе, по всей видимости, обстоит дело со свободными девушками. Знакомясь с ними, ты наверняка рассматриваешь каждую как свою потенциальную избранницу. И вот здесь как раз важно, насколько отчетлива граница между твоими желаниями и поступками, поскольку, как нам кажется, в этом и кроется твоя проблема. Ты никогда не задумывался о том, что происходит на первых свиданиях с этими девушками, что они потом перестают отвечать на звонки? Может быть, ты был для них слишком настойчив? Может, очень много говорил о том, что тебе нужна жена и именно в ней (в своей собеседнице) ты видишь ту, с которой хочешь ездить в «Ашан» каждые выходные и воспитывать детей. Мы, конечно, утрируем, но мысль ты понял. Ответь сам себе на вопрос, не проявляешь ли ты на свидании чрезмерную заинтересованность, которая просто на бессознательном уровне может оттолкнуть девушку. Ведь дело даже не в том, что эти милые и одинокие дамы не хотят таких же серьезных отношений. Просто настойчивость спутника всегда выглядит отталкивающе, особенно когда речь заходит о серьезных отношениях. Это заставляет девушку чувствовать какую-то ответственность за дальнейшее общение. Вот она и думает: «Этот парень так много хочет, а я даже не уверена в том, что хочу заказать из меню». Твое стремление познакомиться для чего-то более серьезного для нас понятно. Тебе 28: в этом возрасте, как правило, разовые встречи становятся менее интересны и хочется связать себя по-настоящему плотными и стабильными отношениями. И, возможно, твое желание столь велико и нескрываемо, что это отпугивает девушек, с которыми ты знакомишься.

И тут же напрашивается ответ на вопрос, почему же такого не происходит с замужними девушками. Да потому что по отношению к ним ты такую настойчивость не проявляешь. Потому что, как мы уже говорили раньше, ты сам знаешь, что дальше секса дело не зайдет, а именно это им и нужно. Мы, конечно, можем ошибаться. На твоих свиданиях мы не присутствовали и тебя в глаза не видели. Это лишь наша версия, сформированная на основе той информации, которую ты изложил. Мы желаем тебе встретить наконец ту самую, с которой захочется чего-то большего, чем просто секса. И напоследок хотим посоветовать научиться находить баланс между своими желаниями и действиями. Будь стратегом и помни, что загадка в определенной степени ценится не только в женщинах, но и в мужчинах. А мы, в свою очередь, рады, что наш ответ по объему оказался не меньше твоего вопроса. Удачи! 5 вещей, которые девушки ненавидят в свиданиях