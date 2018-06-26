За что сидел в тюрьме Спартак Мишулин

Этот любимец детворы и взрослых, сыгравший Карлсона, Который Живет На Крыше и Саида в «Белом солнце пустыни», многолетний Пан Директор из обожаемого самим Брежневым телевизионного «Кабачка 13 стульев» даже в тюрьму попал «по творческим соображениям» — Спартака Мишулина посадили за кражу лампочек для освещения сцены и написание романа на обратной стороне портретов Сталина.

Полез за «Историей революции» и был пойман

Как рассказывал сам Спартак Мишулин, мечту об артистическом будущем он лелеял с детства. Еще ребенком Спартак пробовал ставить спектакли и различные сценки. Мама Мишулина была репрессирована в 1937 году и отправлена в ссылку в Ташкент. Попечением 11-летнего Спартака с этого времени занимался его дядя Александр Мишулин, довольно авторитетный деятель в научных кругах довоенной Москвы, — мальчик рос безотцовщиной.

В начале Великой Отечественной войны Мишулин поступил в артиллерийскую школу, перепутав ее с артистической. Благодаря увлечению самодеятельностью и пытливому уму курсант артшколы и загремел в лагеря на полтора года — за воровство. Спартак тайком «арендовал» осветительные лампы для сцены в соседнем поселковом ДК — в Доме культуры, где он ставил представление, с этим делом процесс был налажен из рук вон плохо.

Вдобавок курсанта поймали, когда тот лез через окно в библиотеку за книгой «История революции» — этот труд, не выдаваемый на руки, понадобился Мишулину для написания собственного романа. А когда при обыске узнали, что роман свой Спартак Мишулин писал … на портретах вождей СССР (с бумагой тоже была напряженка, и курсант использовал сорванные со стен плакаты, на обратной стороне которых и кропал свое графоманское произведение)…

За все про все Мишулину влепили полтора года лагерей. Спартак Васильевич потом заверял, что еще легко отделался — за святотатство над портретами вождей могли и антисоветчину пришить.

За что ему добавили еще полтора года

В лагере Мишулин встретился с бывшим личным водителем своего опекуна — дяди Александра, шофер отбывал срок по печально знаменитой 58-й статье. Новый знакомец, заведуя лагерной мельницей, помог устроить Спартака водовозом. Совместный «проект» мельника и водовоза и обошелся Мишулину в дополнительные полтора года лишения свободы.

Благодетель Спартака вместе с «подельником» решили подкормить голодавших осужденных, работавших на полях — вместо воды насыпать в бочку зерно. Его потом можно было варить в котелках, получалась сытная каша. Несколько раз афера сходила с рук, пока однажды водовоза не остановил и попросил напиться сам начальник лагпункта. Мишулин попытался было вывернуться, сослался на то, что вода-де болотная, плохая. Но «кум» все же зачерпнул из бочки. А в ней зерно!

Как его в лагере чуть трактором не раздавило

Одно время Спартак Мишулин в лагере трудился на полевых работах помощником тракториста — прицепщиком инвентаря, который волок за собой по полю этот гусеничный многотонный «конь». Вкалывал денно и нощно, спать хотелось постоянно. Однажды Мишулина сморил сон прямо в борозде, тракторист не заметил парня и проехал прямо по нему. Врачи потом еле спасли Спартака, он даже некоторое время числился мертвым.

Когда после восьми месяцев лечения заключенный вернулся в лагпункт, охрана расконвоированного Мишулина долго не впускала — по спискам он в живых давно не значился.

Лагерная путевка в творческую жизнь

Отбывая второй срок, Спартак Мишулин организовал работу оркестра народных инструментов, хора. Затем, после освобождения, по протекции знакомого по лагерю заведовал самодеятельностью сельского клуба в Калининской области. Потом работа в Калининском театре. После того как Мишулина разыскал его дядя Саша, была неудачная попытка поступить в ГИТИС, работа в провинциальных театрах… В 1960 году Спартак Мишулин вытянул свой звездный билет — его пригласили в московский Театр сатиры, которому артист отдал беспрерывных 45 лет.