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Стэмкос: поздравляю Сен-Луи с приглашением в Зал славы, он научил меня многому
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Стэмкос: поздравляю Сен-Луи с приглашением в Зал славы, он научил меня многому 

Чемпионат.com 13 минут назад
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал приглашение своего многолетнего партнёра по команде Мартина Сен-Луи в Зал славы Национальной хоккейной лиги.
«Мартин, поздравляю с попаданием в Зал славы. Очень рад за тебя и твою семью. Мало кто заслуживает такой чести больше, чем ты. Благодарен за то, что мы вместе играли столько лет. Ты научил меня многим вещам, которые я буду помнить всегда. Спасибо, что всегда был настоящей моделью для подражания и отличным другом», — написал Стэмкос в своём «твиттере».
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