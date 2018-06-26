Стэмкос: поздравляю Сен-Луи с приглашением в Зал славы, он научил меня многому

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал приглашение своего многолетнего партнёра по команде Мартина Сен-Луи в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

«Мартин, поздравляю с попаданием в Зал славы. Очень рад за тебя и твою семью. Мало кто заслуживает такой чести больше, чем ты. Благодарен за то, что мы вместе играли столько лет. Ты научил меня многим вещам, которые я буду помнить всегда. Спасибо, что всегда был настоящей моделью для подражания и отличным другом», — написал Стэмкос в своём «твиттере».