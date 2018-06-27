Екатеринбург под «своим углом зрения». Что должны были увидеть уругвайцы

«Показывать гостям нужно то, что нравится тебе. Тогда и им понравится. И не нужно придумывать сверхпрограмму, если ты поделишься с человеком какой-то личной историей, он будет тебе признателен», — уверена специалист по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея, гид, экскурсовод Татьяна Мосунова.

Особый «клан»

Рада Боженко, «АиФ-Урал» : — Татьяна, когда вы рассказываете о Екатеринбурге, понимаешь, что вы любите этот город.

Татьяна Мосунова: — Да!

— Это чувство замешено на знании его истории или оно безусловно?

— История, конечно, его подпитывает, но самое главное — ощущение сопричастности городу и его людям. На самом деле и те, кто знает историю Екатеринбурга, и те, кто с ней незнаком, в отношении к городу примерно в равной ситуации. Ведь можно чувствовать себя комфортно, испытывать восхищение от каких-то эстетических картинок. Но, познавая историю, ты становишься сообщником особого «клана» людей, которые более других заякорены в этот город. И мне, будучи экстравертом, всегда хочется поделиться с людьми чем-то интересным.

— Обратила внимание, что вы не ходите проторёнными тропами…

— Это от большого желания что— то заново открыть. Несколько лет назад у нас начались городские открытые экскурсии. До сих пор эта фишка, когда туристы ходят и рассматривают какие-то особняки, была понятна лишь для Петербурга. У нас же до определённого времени она не приживалась, может быть не было той атмосферы, интересной для людей. А сейчас она образовалась. И, пройдя по нескольким таким экскурсиям, сама проведя их, я поняла, что в обычном можно углядеть какую-нибудь любопытную, странную вещь. Скажем, необычный архитектурный приём, который увидеть не предполагаешь. Или же ты завернёшь во двор, и отношение к тому, что ты видел до сих пор, совершенно меняется. У нас же взгляд замыливается. Кто-то ездит на машине, и ему некогда смотреть вокруг, а кто-то ходит изо дня в день одним и тем же маршрутом… Хочется постоянно менять картинку.

На днях мы были участниками «Бегущего города» и попали в район улиц Мира и Гагарина. Там создаётся впечатление, что ты ныряешь в атмосферу 50-х годов прошлого века. Это же здорово — получать постоянно какие-то новые ощущения. Тем более что наш город такую возможность даёт.

Куба далеко? Куба рядом!

— Именно ради новых ощущений вы повезли Наину Иосифовну Ельцину в дебри, на полуостров Верх-Исетского пруда, который народ окрестил Кубой?

— На самом деле во времена моего детства никто из жителей ВИЗа Кубой его не называл. Этой придумке лет десять. А городские художники ещё и обыграли эту тему.

Наине Иосифовне хотелось посмотреть, как меняется город. А там идеальное место, чтобы увидеть контрасты. Это природа, вода, которые никогда не обманут, рядом лачуги — фактически 6-7 минут на машине от центра города, и ты оказываешься в деревне, которую цивилизация не коснулась. И на этом фоне гигантские новостройки. Меня ещё почему туда повлекло? В моём детстве там были два пляжа — культурный и дикий. Дикий пользовался наибольшей популярностью, вот его мне и хотелось показать. Мне кажется, контраст удался. Наина Иосифовна такой человек, которому всё интересно. Кстати, не знаю, как так получилось, но до этой экскурсии она на визовской Кубе никогда не была.

Конечно, мы могли повезти её, например, в Академический район, но я придерживаюсь того мнения, что показывать гостям нужно то, что нравится тебе. Тогда и им понравится. И не нужно придумывать сверхпрограмму, если ты поделишься с человеком какой-то личной историей, он будет тебе признателен. И он себя не гостем будет чувствовать, а сообщником.

— В таком случае куда бы вы повели, предположим, болельщика из Уругвая?

— Мы с ним обязательно пойдём на мыс у «Динамо». В центре — суетливо, а там мы одновременно можем говорить про конструктивизм, сможем увидеть наши небоскрёбы и малые дома. К тому же это не так тривиально, как Плотинка, которую архитектурно называют «корытом». Мы же с вами действительно, туда спускаемся и фактически ничего не видим. А на мысе — идеальная площадка для обзора.

Дальше мы бы пошли по набережной Городского пруда до улицы Клары Цеткин, походили бы по старому граниту, посмотрели бы на Пушкина, увидели бы и старые и новые дома, Храм-на-Крови.

Или можно было бы начать прогулку с Вознесенской горки. Да, «Высоцкий» шикарен, с него открывается великолепный вид, но хочется же подарить гостю что-то не тривиальное. Можно было бы также составить карту и походить по объектам «Стенограффии». Хотя всё зависит от человека, многие люди консервативны. Я почему и говорила о мысе «Динамо» — в первом впечатлении главное эстетика, а уже потом ты можешь «давить» антиэстетикой. Если изначально ты покажешь какую-нибудь разруху, эта матрица у человека и сохранится.

Голос совести

— Вам нравится, как наш город развивается. А об утраченном сожалеете?

— Все наши маленькие особняки — классные. Но с практичной точки зрения непонятно, как они должны существовать, кто готов в них вкладываться? Я грущу, что исчезают целые кварталы. Особенно жалко деревянных домов, которые радуют глаз. Но как это сохранять? Я не знаю. Люди пытаются бороться за сохранение исторического облика, но в нашем городе эти силы слабы. Хотя, безусловно, хорошо, что они есть, это, значит, не всё потеряно и не придут торжествующие девелоперы и не застроят всё подчистую. Я вообще не понимаю, как люди легко расстаются с особнячками. Как они себя чувствуют, оправдывают? Они что, действительно видят в них только рухлядь, которую нужно уничтожить и поставить на этом месте скучные современные коробки?

Знаете, в чём ещё проблема? Мы, можно сказать, клещами вцепились в Екатеринбург XIX века, но при этом не замечаем, как умирает Екатеринбург XX века. Не можем полюбить конструктивизм. Но, чтобы себя позиционировать в современном мире, нужно любить и понимать эту архитектуру, пропускать её через себя.

А что касается развития города, хотелось бы, чтобы горожане активнее участвовали в том, как решается его судьба. Но как это сделать оптимальным? На самом же деле плебисцит ни к чему не ведёт. Он и развиваться не даёт, но в то же время не имеет рычагов, чтобы сохранить. Никто не готов жертвовать деньгами, и мало кто готов жертвовать временем.

Честно говоря, не знаю, как в других городах умеют направить деньги на сохранение исторических зданий. Но в нашем городе, если пройти по улице 8 Марта от Радищева до Малышева — это один из последних кварталов, который более-менее сохранен, то в каждом втором доме можно увидеть пустоту в окнах.

Конечно, я бы хотела, чтобы у нас сохранились эти маленькие особнячки, которые сегодня находятся в контексте выдавливающих их гигантов. Но как? Запретить строительство? А что в таком случае делать с тем, что уже изуродовало центр Екатеринбурга?

— В них, сохранённых, должна быть жизнь? Или достаточно консервации?

— Жизнь обязательно должна быть. Но тут тоже очень скользкий момент… Многие, например, вне себя от реставрации дома Коробковых, который сегодня известен как торговый центр «Европа». Но ведь это один из примеров того, что мы видим прекрасный фасад, нечто ценное, а не просто стеклянную коробку.

— Компромисс?

— Да. Но таких компромиссов очень мало. Так много старых особняков, и никто не готов браться за ремонт. А с конструктивизмом и вовсе большая беда. Многие из этих зданий — жилые дома, и тоже непонятно, кто должен сохранить их для нас.

Да что говорить. Вот сад Ястребова на активно застраивающейся улице Октябрьской революции. Там уничтожается последнее гранитное покрытие, которое было в старом Екатеринбурге. Сколько бы к этому внимания ни привлекали, оно точечное. Голос совести воззвал, люди пришли и… ушли. А проблема не решается. Никто не создал, например, общественный сад. И когда придут капиталисты, ведущие застройку, им нечего будет противопоставить.

Досье

Татьяна Мосунова родилась в Свердловске. Закончила исторический факультет Уральского государственного университета. Продолжила учёбу в Польше. После возвращения на Средний Урал и по сей день работает в Свердловском областном краеведческом музее. Автор экскурсионных проектов (в том числе на польском языке), статей и книг по истории Екатеринбурга и Урала.