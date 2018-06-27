Советская архитектура и копчёный лещ: что понравилось румынам, приехавшим на ЧМ-2018 в Калининград

У калининградки Екатерины Машегировой остановились два жителя Румынии, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Они жили у девушки бесплатно, потому что договорились о ночлеге с помощью системы каучсёрфинга, которая позволяет бесплатно пожить в любом городе мира. Об особенностях этой сети и впечатлениях румын от Калининграда Екатерина рассказала «Стране Калининград».

Неизвестные друзья

За баснословные деньги предлагались совершенно «убитые» квартиры, весь вид которых говорил лишь о жадности их хозяев. Но что делать, когда хочешь попасть на матч любимой команды, а все гостиницы и хостелы выкуплены?

Некоторые иностранцы воспользовались каучсёрфингом. Это своеобразная социальная сеть, в которой люди со всего мира приглашают иностранных туристов пожить бесплатно у себя дома, а потом также могут приехать в гости в другую страну на тех же условиях.

Калининградка Екатерина Машегирова уже семь лет участвует в этом движении.

"Мне нравится лозунг сети «У тебя есть друзья по всему миру, просто ты ещё не знаешь об этом, — рассказала Катя корреспонденту СК. — Потому что её суть не в бесплатном предоставлении жилья, а в возможности на другом конце света найти человека, близкого тебе по интересам и по духу. Чтобы к тебе приезжали только те люди, которые тебе интересны. Поэтому при выборе обязательно узнаю, чем люди интересуются, какую музыку слушают, в каких странах побывали. Тогда нам будет о чём поговорить».

Первым гостем Екатерины много лет назад стал фотограф из Франции.

"Потом были гости из Чили, Аргентины, Америки, Венесуэлы, многих европейских стран, из разных регионов России тоже нередко приезжают. Всех уже и не вспомню и ездила, конечно, далеко не ко всем".

Когда у нас шёл матч Испания — Марокко, к Кате приехали два жителя Бухареста —28-летние Габриэль и Адриан. Первый — дизайнер пользовательского интерфейса, а второй — художник анимации и компьютерной графики. Для ребят это первый раз, когда они приехали смотреть игры чемпионата мира.

Продолжение — в материале «Страны Калининград».