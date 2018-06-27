Vetements помогут тебе признаться в алкоголизме всего за $720

Говорящие надписи — наше все. Вот надписи в новом дропе Vetements для лондонского Dover Street Market, например, расскажут миру вот что: «I Have a Drinking Problem», что переводится как «У меня проблемы с алкоголем». Стоит она $720 (около 45 тысяч рублей) и купить ее можно пока только в лондонском Dover Street Market. Готов ли ты заплатить такие деньги за то, чтобы мир узнал о твоей зависимости?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vetements-pomogut-tebe-priznatsya-v-alkogolizme-vsego-za-720/