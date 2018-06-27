Любовь с первого взгляда: Серена Уильямс и ещё 9 звёзд рассказали, как было у них

На днях на сайте InStyle вышло большое интервью с Сереной Уильямс , в котором теннисистка рассказала, что планирует оставить профессиональный спорт ради второго ребенка. Но это не всё: также Серена поделилась историей о том, как она на первой же встрече с Алексисом Оганяном поняла, что он — её «единственный и неповторимый».

У меня было какое-то такое ощущение: «Я точно выйду замуж за этого парня, сейчас я ещё не готова, но я уверена, что выйду за него замуж». Я совершенно не знала его мир (Алексис предприниматель, — прим. ред.), но я всегда была технически подкована. Мы встретились и начали болтать просто как друзья. Мне стало жарко, когда он говорил обо всем этом (смеется). В конце — я полюбила его мир.

Мы собрали ещё 9 подобных цитат звезд о том, как они влюбились в своих вторых половинок.

Фотография: Legion-Media Джо Манганьелло и София Вергара

Она была в Новом Орлеане на съемках фильма, поэтому я летал туда и обратно на свидания с ней. Она тогда только вышла из длительных отношений. Перед второй нашей встречей в аэропорту я заметил на прилавке журнал со мной на обложке и заголовком вроде «Первый холостяк». Я взял один и пошел к ней со словами: «Если тебе нужно побыть на данный момент в одиночестве, то я пойму. Мне это не совсем понравится, но я должен знать, так это или нет. Но прежде чем ты ответишь, я хочу показать тебе это…»

Она взяла журнал, открыла и пролистнула моё интервью. Я спросил, что она делает, а она ответила: «Хочу посмотреть, кто ещё есть в этом списке». И тогда я подумал: «Да, ты создана для меня».

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси, фото из Instagram

Я бы могла сказать то же самое, что говорила во всех отношения: «Я счастлива». Но есть счастье, есть любовь, а есть завершение (поиска, — прим. ред.). Я чувствую, что нашла идеально подходящую мне мою половину. Мы помогаем друг другу узнавать самих себя. Мы вместе изменились и выросли. Мы чувствуем, что наши отношения — это завершение.

Фотография: Legion-Media Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Я сразу поняла, что он будет мне лучшим другом всю мою жизнь. У меня никогда не было такой дружбы, как есть с ним.

Фотография: Legion-Media Крисси Тейген и Джон Ледженд

Я не думаю, что был конкретный момент, когда я понял, что хочу сделать предложение. Я точно знал, что люблю её. Я видел, что могу прожить с ней всю жизнь. Я мог представить, что мы станем родителями. В один момент я почувствовал, что пора делать предложение.

Стивен Колбер об Эвелин МакГи-Колбер

Фотография: Legion-Media Эвелин МакГи-Колбер и Стивен Колбер

Я зашел (в лобби театра, — прим. ред.) и увидел через все лобби эту красивую женщину в черном льняном платье. Тогда я подумал: «Это она». Честное слово, я так подумал: «Это твоя жена, ты должен жениться на ней».

Фотография: Legion-Media Том Брэди и Жизель Бундхен

Я сразу знала, что Том — тот единственный. Я увидела в его глазах, что он состоявшийся человек, который верит в то же, что и я.

Фотография: Legion-Media Дэвид и Виктория Бекхэм

«Да, любовь с первого взгляда существует. Ты влюбишься в игрока клуба «Манчестер Юнайтед» . Это будет холл, ты слегка подвыпившая. Пока все футболисты пьют воду у бара, ты заметишь одного, стоящего поодаль со своей семьей. У него милая улыбка. Ты сразу поймешь, как вы похожи. Он попросит у тебя номер и будет хранить всю жизнь этот билет, на котором ты его написала», — написала Виктория письмо самой себе-подростку, которое было опубликовано в Vogue.

При первой нашей встрече мне показалось, что я знаю его всю жизнь. Это было странно. Он был мне как родственник. Это было легко. Я не когда не чувствовала такого до этого. Мы точно родственные души.

Фотография: Legion-Media Кейли Куоко и Карл Кук Он блондин. Я поняла, что наши дети будут очень милые. Ты это понимаешь, когда встречаешь подходящего парня.