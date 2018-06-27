10 способов выиграть любой спор

Люди постоянно спорят на различные темы и по разным причинам. Причем иногда эти споры перерастают в самый настоящий конфликт со всеми вытекающими оскорблениями, а порой и рукоприкладством. Немецкими исследователями было выявлено, что в момент спора наиболее действенными считаются невербальные способы убеждения. Важно не только то, что ты говоришь, но и как ты это делаешь: какая интонация голоса, жестикуляция, поза, наклон головы.

Тебе, наверное, не стоит объяснять, почему проявление агрессии в споре, топанье ногами или размахивание кулаками перед лицом оппонента зачастую не способствуют мирному соглашению. И главное, о чем пишут те же немецкие ученые, что исход спора чаще всего зависит от причины его возникновения. Если люди вступают в спор, чтобы пойти на примирение, то они его и получают. Бывают же ситуации, когда спор, напротив, является способом разорвать отношения. В этом случае, как ты сам понимаешь, никакие аргументы вам не помогут. Поэтому мы подготовили для тебя 10 правил ведения спора, которые позволят избежать разногласий, особенно когда взаимные претензии сильнее любых аргументов.

1. Постарайся вести разговор лицом к лицу

Мы уже написали в введении про важность невербальной коммуникации. Действительно, твоему собеседнику, помимо выслушивания веских аргументов своей неправоты, важно видеть тебя. Даже если ты находишься далеко и нет возможности встретиться, лучше позвонить по скайпу, чем по телефону и уж тем более чем отправлять текстовое сообщение.

2. Дождись подходящего времени и места

Опять же, в первую очередь для того, чтобы ты мог видеть своего собеседника лично, если в данный момент такой возможности нет. К тому же на результат спора может повлиять твое или его настроение. Иногда ваши прения не способны закончиться положительно просто потому, что один из вас находится не в самом удачном расположении духа. Поэтому всему свое время, и для спора лучше выбрать момент, когда вы оба сможете быть наиболее беспристрастны.

3. Сосредоточься на том, что важно

Если цель вашего спора заключается в поиске компромисса, тогда не нужно подливать масло в огонь претензиями и оскорблениями, не имеющими никакого отношения к теме разговора. Сосредоточь все внимание на проблеме и своих аргументах. Спор закончится хорошо, если он изначально был инициирован для примирения, а не наоборот. Для этого используй также позитивные невербальные средства коммуникации. Почему зрительный контакт важен и как он работает

4. Приводи аргументы от своего «я»

Это распространенная тактика ведения спора, когда ты приводишь аргумент, заявляя, что это твое субъективное мнение. Таким образом ты пресекаешь попытку своего оппонента возражать тебе, поскольку личное восприятие не нуждается в доказательствах.

5. Слушай своего оппонента

Ты иногда так хочешь победить в споре, что даже не даешь высказаться другому человеку. А зря. Ведь выслушав точку зрения собеседника, ты можешь убедиться, что ваши взгляды не так уж расходятся. А даже если не так, то умение слушать — это хороший стратегический жест при ведении переговоров.

6. Подготовься заранее

Если есть время перед разговором, то продумай ваш спор наперед. Задайся вопросами, какие доводы может привести твой оппонент и как ты можешь их парировать. Это позволит тебе составить полный план своих аргументов, а также придаст уверенности во время разговора.

7. Не проявляй агрессию

Любая попытка перевести спор на территорию личных претензий способна только ухудшить ситуацию. Словесные атаки, как и невербальные признаки агрессии, будут крайне контрпродуктивны и лишь разозлят твоего собеседника.

8. Будь готов пойти на небольшие уступки

Воспринимай это как маленькую жертву ради большой победы. Согласись с некоторыми аргументами соперника, чтобы получить его лояльность. В конечном итоге ты можешь завершить спор в свою пользу, и к тому же это устроит и твоего оппонента.

9. Выслушай мнение нейтральной стороны

Если спор зашел в тупик, то можно включить в него третью, нейтральную, сторону. Спросите другого человека, что он думает по поводу вашей проблемы. Возможно, мнение этого «третейского судьи» окажет влияние на ход мыслей твоего оппонента либо на твое, если ты готов признать свои ошибки.

10. Принимай победу достойно

Если ваш спор был предназначен для примирения, то в случае своей победы прими ее по-спортивному. Никаких усмешек над своим соперником. Иначе это приведет к новому конфликту. Вы пришли к соглашению, а это самое главное. Положительный исход спора полезен для вас обоих, независимо от того, кто в нем выиграл. Лучший способ убедить кого-то, что он не прав