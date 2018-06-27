Художник нарисовал новые крутые комиксы о жизни с женой

Вам наверняка уже известно имя израильского художника Иегуды Ади Девира (Yehuda Devir). Он рисует те самые яркие, честные и смешные иллюстрации о жизни с любимой женой Майей, благодаря которым он прославился на весь мир и снискал любовь миллионов интернет-пользователей. «Ридус» уже публиковал его талантливые работы, а теперь художник порадовал поклонников новой серией своих восхитительных комиксов.

1. Чемпионат мира — Я готова! Скажи мне, за кого болеть? 2. Когда жена решила сесть на диету — А где вся еда? 3. — Доброе утро, красавчик! — Доброе утро, красавица? 4. Утиный поцелуй 5. «Может мне пора завести Инстаграм?» 6. — Пять серий без меня. Как ты могла?! — Это не то, что ты подумал! 7. Однажды в лифте 8. — Ммм, так гладко! — Это всего на неделю, не надо привыкать!" 9. Как мой муж сдаёт кровь: — Прекрати это безумие! 10. «Тебе нравится?» 11. «Мы посмотрели „Мстители: Война бесконечности“… два раза подряд!» 13. День Святого Валентина. Всегда неожиданный и беспощадный 14. Как я делал предложение руки и сердца. — Ты выйдешь… — Дааааа! 15. Жена всегда готова помочь — Тебе не тяжело? — Неа 16. Например, сделать массаж по самоучителю — Тебе ведь нравится, правда? 17. «Просто потому, что мы любим друг друга» Для тех, кто хочет увидеть, как выглядит эта парочка в реальной жизни, израильский художник создал специальную серию комиксов, совместив настоящих и вымышленных себя.