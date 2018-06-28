Суперквартирник НТВ у СуперМаргулиса

Специального для этого камерного концерта старый друг Евгения Михаил Клягин соберет команду музыкантов, которая будет аккомпанировать детям на протяжении всего «Квартирника». Евгений Маргулис пригласит и Вадима Такменева , ведущего «Ты супер!», который стал другом и соратником для всех участников шоу. Они обсудят историю создания вокального конкурса. Вадим расскажет о тех детях, которые принимали и принимают участие в этом шоу.

С каждым из юных вокалистов хозяин «Квартирника» обсудит планы: ребята расскажут, чем, кроме музыки, занимаются, вспомнят, с кем из звезд пели на сцене проекта «Ты супер!». И конечно, ребята споют гимн проекта и устроят «джим сейшн» с Евгением Маргулисом.

Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с участниками шоу «Ты супер!» в субботу 30 июня в 00:55.