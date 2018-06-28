Суперквартирник НТВ у СуперМаргулиса 

В ближайшую субботу зрители НТВ могут посмореть не просто квартирник, а суперквартирник у суперЕвгения СуперМаргулиса: в гости к человеку, друг которого лучше всех играет блюз, придут те, кто в этому и прошлом году спел лучше других — участники первого и второго сезонов международного вокального конкурса «Ты супер!» Василина Понамарева, Александра Хлудова, Роман Дружинин, Яна Лоленко, Эльвира Яхьяева, Анжелика Лазарева, Виктор Борисов, Александра Панкратова, Карина Исмаилова, Анастасия Симоганова, Надежда Шибанова и Диана Анкудинова — конкурсанты первого и второго сезонов шоу «Ты супер!» исполнят на «Квартирнике» лучшие песни для телезрителей НТВ.
Специального для этого камерного концерта старый друг Евгения Михаил Клягин соберет команду музыкантов, которая будет аккомпанировать детям на протяжении всего «Квартирника». Евгений Маргулис пригласит и Вадима Такменева, ведущего «Ты супер!», который стал другом и соратником для всех участников шоу. Они обсудят историю создания вокального конкурса. Вадим расскажет о тех детях, которые принимали и принимают участие в этом шоу.
С каждым из юных вокалистов хозяин «Квартирника» обсудит планы: ребята расскажут, чем, кроме музыки, занимаются, вспомнят, с кем из звезд пели на сцене проекта «Ты супер!». И конечно, ребята споют гимн проекта и устроят «джим сейшн» с Евгением Маргулисом.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с участниками шоу «Ты супер!» в субботу 30 июня в 00:55.