Палачи Гитлера, которых уничтожили спустя годы

Конец нацистской Германии не стал концом для всех причастных к преступлениям против человечества. Да, Гитлер не дожил до суда, но большинство причастных попало под трибунал и было либо казнено, либо приговорено к длительным срокам. Однако слишком многие звери в человеческом обличье десятки лет скрывались от возмездия. Но есть справедливость на свете: этих людей карающая рука правосудия все же настигла.

Адольф Эйхман

Адольфа Эйхмана, одного из главных организаторов холокоста, не удавалось поймать очень долго. После войны хитрый преступник сбежал сначала в Англию, а затем в Аргентину, где даже сумел получить руководящую должность в филиале компании «Мерседес-Бенц». Израильтяне охотились на Эйхмана долгие годы. 11 мая 1960 года агенты Моссада захватили гитлеровского прихвостня и привезли его на Землю Обетованную. Здесь Эйхмана допрашивали целый год. 1 июня 1962 года германского палача повесили, и эту казнь многие справедливо считают слишком простой. Адольф Эйхман виновен в гибели пяти миллионов человек.

Клаус Барби

Франция знает этого человека как Мясника из Лиона. Клаус возглавлял гестапо в Лионе и, по слухам, жестче человека нельзя было найти во всей Франции. По окончании войны Барби угодил в лапы ЦРУ и впоследствии помогал американцам во многих операциях. В том числе на совести Мясника и захват легендарного Команданте Че.

Франция же не оставляла попыток обнаружить Мясника: ЦРУ переправило Барби в Боливию, где он счастливо жил аж до 1983 года, когда его наконец экстрадировали во Францию. Здесь врага рода человеческого приговорили всего-навсего к пожизненному заключению: Барби дожил аж до 1991 года. Мясник лично запытал до смерти более трехсот человек и отправил на виселицу еще четырнадцать тысяч французов.

Ариберт Хайм

Прозвище «Доктор Смерть» Ариберт получил уже в концлагере Матхаузен — до того деятельность принципиального сторонника нацизма в Гестапо такого внимания не привлекала. А вот на территории Матхаузен этот «врач» дал волю своему воображению: Ариберт на протяжении целого года проводил ужасающие эксперименты на заключенных. Операции без наркоза, впрыскивание бензина в сердце, расчленение заживо… Все подробности экспериментов Доктор Смерть тщательно записывал. После войны американцы Хайма арестовали, но уже через два года отпустили на волю.

До 1962 года нацист и палач ничуть не скрываясь жил и занимался гинекологической практикой в Баден-Бадене. Когда его случайно узнали на улице, Хайм сбежал в Чили, а затем и в Египет. В Каире бывший палач счастливо прожил еще тридцать лет, и только в 1992 году агенты Моссада нашли его и прикончили. Эксперименты Доктора Смерть унесли жизни трех тысяч человек.

Франц Штангль

В 32 года примерный полицай Франц Штангль перешел на работу в новом проекте Третьего рейха. Так называемая «Программа умерщвления Т-4» имела целью уничтожение всех неполноценных членов общества. Штангль подошел к делу с классически немецкой тщательностью, за что был отмечен лично фюрером и получил повышение сначала в концлагерь Собибор, а затем и в печально известную Треблинку. После войны Белая Смерть (это прозвище Франц получил за цвет формы) сбежал в Бразилию, где даже не стал менять фамилии.

В стране диких обезьян этот зловещий убийца устроился на завод «Фольксваген» и только через десяток лет был экстрадирован в Германию на суд. Приговоренного к пожизненному заключению полицая зарезал сокамерник-еврей. В Собиборе за три месяца руководства Штангль сумел умертвить сто тысяч евреев. В Треблинке через Конвейер Смерти прошло еще пятьдесят тысяч человек.

Густав Вагнер

Этот человек был первым помощником Штангля в Собиборе. За жестокость и злость заключенные прозвали Вагнера Зверем. Как и многие другие военные преступники, Зверь сбежал в Бразилию. Здесь он сменил имя и стал Гюнтером Менделем: бразильские власти не стали экстрадировать бывшего Штангля, и в 1979 году это существо спокойно давало интервью BBC, где называло свои зверства обычной работой. Дескать, сказали делать — я и делал, а по вечерам, как все нормальные люди, играл в картишки и попивал вино. 69-летнего Вагнера прирезал в подворотне Сан-Паулу один из агентов Моссада. За годы службы в концлагере Густав «Зверь» Вагнер своими руками убил более тысячи человек.