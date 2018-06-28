Ещё
Палачи Гитлера, которых уничтожили спустя годы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Палачи Гитлера, которых уничтожили спустя годы 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Конец нацистской Германии не стал концом для всех причастных к преступлениям против человечества. Да, Гитлер не дожил до суда, но большинство причастных попало под трибунал и было либо казнено, либо приговорено к длительным срокам. Однако слишком многие звери в человеческом обличье десятки лет скрывались от возмездия. Но есть справедливость на свете: этих людей карающая рука правосудия все же настигла.

Адольф Эйхман

Адольфа Эйхмана, одного из главных организаторов холокоста, не удавалось поймать очень долго. После войны хитрый преступник сбежал сначала в Англию, а затем в Аргентину, где даже сумел получить руководящую должность в филиале компании «Мерседес-Бенц». Израильтяне охотились на Эйхмана долгие годы. 11 мая 1960 года агенты Моссада захватили гитлеровского прихвостня и привезли его на Землю Обетованную. Здесь Эйхмана допрашивали целый год. 1 июня 1962 года германского палача повесили, и эту казнь многие справедливо считают слишком простой. Адольф Эйхман виновен в гибели пяти миллионов человек.

Клаус Барби

Франция знает этого человека как Мясника из Лиона. Клаус возглавлял гестапо в Лионе и, по слухам, жестче человека нельзя было найти во всей Франции. По окончании войны Барби угодил в лапы ЦРУ и впоследствии помогал американцам во многих операциях. В том числе на совести Мясника и захват легендарного Команданте Че.
Франция же не оставляла попыток обнаружить Мясника: ЦРУ переправило Барби в Боливию, где он счастливо жил аж до 1983 года, когда его наконец экстрадировали во Францию. Здесь врага рода человеческого приговорили всего-навсего к пожизненному заключению: Барби дожил аж до 1991 года. Мясник лично запытал до смерти более трехсот человек и отправил на виселицу еще четырнадцать тысяч французов.

Ариберт Хайм

Прозвище «Доктор Смерть» Ариберт получил уже в концлагере Матхаузен — до того деятельность принципиального сторонника нацизма в Гестапо такого внимания не привлекала. А вот на территории Матхаузен этот «врач» дал волю своему воображению: Ариберт на протяжении целого года проводил ужасающие эксперименты на заключенных. Операции без наркоза, впрыскивание бензина в сердце, расчленение заживо… Все подробности экспериментов Доктор Смерть тщательно записывал. После войны американцы Хайма арестовали, но уже через два года отпустили на волю.
До 1962 года нацист и палач ничуть не скрываясь жил и занимался гинекологической практикой в Баден-Бадене. Когда его случайно узнали на улице, Хайм сбежал в Чили, а затем и в Египет. В Каире бывший палач счастливо прожил еще тридцать лет, и только в 1992 году агенты Моссада нашли его и прикончили. Эксперименты Доктора Смерть унесли жизни трех тысяч человек.

Франц Штангль

В 32 года примерный полицай Франц Штангль перешел на работу в новом проекте Третьего рейха. Так называемая «Программа умерщвления Т-4» имела целью уничтожение всех неполноценных членов общества. Штангль подошел к делу с классически немецкой тщательностью, за что был отмечен лично фюрером и получил повышение сначала в концлагерь Собибор, а затем и в печально известную Треблинку. После войны Белая Смерть (это прозвище Франц получил за цвет формы) сбежал в Бразилию, где даже не стал менять фамилии.
В стране диких обезьян этот зловещий убийца устроился на завод «Фольксваген» и только через десяток лет был экстрадирован в Германию на суд. Приговоренного к пожизненному заключению полицая зарезал сокамерник-еврей. В Собиборе за три месяца руководства Штангль сумел умертвить сто тысяч евреев. В Треблинке через Конвейер Смерти прошло еще пятьдесят тысяч человек.

Густав Вагнер

Этот человек был первым помощником Штангля в Собиборе. За жестокость и злость заключенные прозвали Вагнера Зверем. Как и многие другие военные преступники, Зверь сбежал в Бразилию. Здесь он сменил имя и стал Гюнтером Менделем: бразильские власти не стали экстрадировать бывшего Штангля, и в 1979 году это существо спокойно давало интервью BBC, где называло свои зверства обычной работой. Дескать, сказали делать — я и делал, а по вечерам, как все нормальные люди, играл в картишки и попивал вино. 69-летнего Вагнера прирезал в подворотне Сан-Паулу один из агентов Моссада. За годы службы в концлагере Густав «Зверь» Вагнер своими руками убил более тысячи человек.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что предсказал Распутин99
На снимке Луны обнаружили звездолет2
Что не поделили Колчак с Деникиным3
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле75
За что ненавидели Андропова62
Новости партнеров
Видео
00:31
Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть
Истории
02:36
На снимке Луны обнаружили звездолет
Безумный мир
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
10:07
Простые вопросы, на которые вы не ответите
Безумный мир
05:14
Как попадают в отряды спецназовцев
Безумный мир
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:22
Вымершие животные, которые могут быть живы
Безумный мир
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
13:50
Обычные вещи, которые запрещены в КНДР
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение