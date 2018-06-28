Как Екатерине II удалось сохранить молодость

Императрица Екатерина II прославилась не только благодаря своим политическим успехам, но и как русская красавица. Но не все знают, что ее завидная внешность — результат регулярной кропотливой работы. Как же ей удавалось прекрасно выглядеть до самой старости?

«Её жизнь — редкий пример самовоспитания путем глубокого образования и строгой дисциплины»

(московский специалист, кандидат искусствоведения Нина Алексеевна Иваницкая).

В народе императрицу называли «родной матушкой», несмотря на то, что родом она была из Пруссии. Сама Екатерина Великая говорила: «Я немка по рождению и русская душой». Однако такой она стала далеко не сразу. Именно у народа, который ее любил, Екатерина почерпнула многие «рецепты красоты».

В юности Софию (так звали будущую императрицу до свадьбы с русским императором Петром III) трудно было назвать женственной: ее мать была недовольна шаловливостью и «мальчишеским» поведением дочери, которой больше нравилось проводить время с ребятами на улице, чем перед зеркалом, как многие ее сверстницы.

Её превращение в красавицу началось только тогда, когда она заняла российский трон.

«Разговор с невеждами иногда более научит, нежели разговор с учеными»

— говорила Екатерина, когда люди удивлялись тому, что она не гнушается общаться с простым русским народом.

Русские женщины не только рассказывали ей о секретах ухода за собой, но и дарили собранные травы, которыми императрица ополаскивала волосы. По советам крестьянок, два раза в день ей расчесывали локоны специальными гребешками, смоченными отварами череды и чистотела.

Благодаря этому её волосам можно было только позавидовать: даже в старости они отличались блеском и густотой.

Узнав о чудодейственном влиянии русской бани на кожу тела, Екатерина не преминула им воспользоваться. После бани она любила ополаскиваться холодной водой и протирать тело смесью из нежирного молока или сыворотки, либо кофейной гущи, смешанной с замоченным в кипятке овсом.

Свою полезную привычку умываться ледяной водой Екатерина передала воспитанницам Смольного института, который основала. Дабы кожа оставалась нежной, подошвы и локти она намазывала лимонным соком, а затем тёрла смесью из соли и соды.

После умывания она протирала лицо мёдом, а затем наносила гусиный жир или свиное сало. Чтобы убрать отеки и тёмные круги под глазами, на веках императрица делала компрессы из отвара ромашки и крепкого чая. А если отёки все же появлялись, наносила тёртый картофель.

Именно Екатерина Великая ввела моду среди знатных русских дам на фруктовые маски. Сама она регулярно делала маску для лица и декольте из яблочного пюре или земляничной смеси, которая смывалась сливками, как только застывала.

В чем же был секрет молодости императрицы? Она использовала самое простое средство— отвар из равных частей липового цвета, ромашки, шалфея и хвоща.

Именно она ввела в моду использование пудры, которую тогда делали с помощью муки, и румян. То же и с губной помадой (ее Екатерине дарили русские женщины, которые делали ее из свекольного сока и глицерина).

«Ее фигура приятна и благородна; походка гордая. Вся она и ее манеры полны грации, вид у нее царственный.»

— сказал один из иностранных послов, восхищенный внешностью Екатерины.

Императрица никогда не считала себя красавицей, но гордилась своей способностью нравиться.

Екатерина прекрасно знала свои недостатки и боролась с ними: склонная к полноте, при первом появлении двойного подбородка она выработала такую осанку, при которой его никогда не было видно. (На многих портретах можно заметить, что императрица гордо приподнимает голову — эту привычку она прививала себе не один год).

Во всем, что касалось внешности, Екатерина была новатором и законодательницей мод своего времени.