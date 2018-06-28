«Все взрослые вещи я беру на себя»: Павел Воля адресовал супруге-имениннице преисполненное любви послание

Ляйсан Утяшева и Павел Воля были знакомы с юности, однако по-настоящему пару сплотила трагедия — смерть мамы Ляйсан. Во многих интервью, в том числе и нашему изданию, спортсменка рассказывала, что именно близкий друг и будущий муж помог ей справиться с эмоциями и снова полюбить жизнь. Прошлой осенью супруги отпраздновали пятилетие семейной жизни. Вместе они воспитывают сына Роберта и дочь Софию.

Сегодня Утяшева отмечает день рождения, ей исполнилось 33 года. В честь такого события Павел Воля опубликовал преисполненное нежностью и любовью послание к жене, где пожелал ей оставаться беззаботной и счастливой.

"Такая ты счастливая на этой фотке, моя дорогая! Мы ехали на машине, увидели эту красоту, и, как дети, рванули быстрее в эти цветы! Ты вскинула руки в небо не для позы, а потому что радовалась и что-то кричала, а я тебя в этот момент сфоткал. Сегодня у тебя день рождения. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты жила, как на этой фотографии. Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой!", — трогательно подписал юморист и шоумен фото супруги.

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В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице всех благ. Сейчас Утяшева и Воля отдыхают в Исландии, откуда делятся живописными кадрами. Например, совсем недавно супруги побывали в кратере вулкана.