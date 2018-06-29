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Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли обнародовала лица их подросших детей
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Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли обнародовала лица их подросших детей 

WMJ.ru 29 минут назад
Фото: WMJ.ru
Подруга супругов Воли и Утяшевой опубликовала лица детей звездной пары.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают 5-летнего сына Роберта и 3-летнюю дочь Софию. В соцсетях фотографии с детьми пара публикует редко, а если и супруги и выкладывают снимки, то всегда скрывают лица детей. Поклонникам же остается только урывками на каких-то семейных видео попытаться рассмотреть, на кого же растут похожими дети пары. 28 июня Ляйсан отметила свой 33-й день рождения. Праздник гимнастка и телеведущая отметила в компании семьи и близких друзей. Подруга Павла и Ляйсан Екатерина Решетникова опубликовала в своем Instagram видео, на которых можно хорошо разглядеть лица Роберта и Софии. Вот малыши поздравляют свою звездную маму, устраивая небольшое выступление..
А вот Роберт поет поздравительную песню для мамы.
Теперь точно можно сказать, на кого же больше похожи дети звездных супругов. Как тебе кажется: на Павла или на Ляйсан?
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Фото:Instagram
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