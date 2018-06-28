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Женщина ударила своего парня, когда он предложил ей примерить одежду своего размера. Затем произошло это!
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Женщина ударила своего парня, когда он предложил ей примерить одежду своего размера. Затем произошло это! 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Пара зашла в магазин, женщина впереди, а мужчина устало плетется позади. Дама обходит весь магазин, в поисках чего-то.
Я: «Я могу вам чем-нибудь помочь?»
Дама: «Мне нужны брюки размера 0, и срочно».
Я: «Для Вас?»
Дама: «Да, для меня! Что Вы хотите этим сказать!»
Я даю ей брюки такого размера, как она хочет, она берет их и идет в примерочную.
Дама: «Эй, с ними что-то не так! Дайте мне другие брюки!»
Я: «Могу я предложить Вам больший размер?»
Дама: «Ты хочешь сказать, что я толстая? Что я не влезаю в эти брюки?! Я всегда ношу Размер 0, а эти брюки должно быть бракованные! А теперь дайте мне другую пару!»
Мужчина: «Дорогая, это очень маленькие брюки, просто попробуй немного больший размер.»
Без комментариев, она поворачивается и дает пощечину мужчине.
Дама: «Почему ты просто не можешь быть на моей стороне! Это было так грубо! Ты спишь сегодня на диване!»
Мужчина: «Мы не живем вместе».
Дама: «Что ты имеешь в виду! Ты переехал на прошлой неделе… помнишь?» Мужчина: «Нет… мы не живем вместе».
Дама понимает, что он не сдастся. Она бросает взгляд на меня, потом пробует зайти по-другому.
Дама: «Ну, я имею в виду, ты будешь спать на диване в своей собственной квартире! За твое неуважение ко мне. Иначе…»
Мужчина: «Иначе что?»
Дама: «Иначе я бросаю тебя!»
Мужчина: «…Хорошо».
Дама: «Ты просто…тебе просто нравится она…», — не закончив, она убегает, всхлипывая.
Мужчина остался и извинился передо мной. Моя смена закончилась, и мы пошли на ужин… и теперь он мой жених!
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