Его жена заставила встретиться и провести время с мамой. Это были бесценные минуты…

После 21 года брака моя жена хотела, чтобы я пригласил другую женщину на ужин и кино. Она сказала: «Я люблю тебя, но я знаю, что эта женщина любит тебя и хотела бы провести с тобой некоторое время.»

Другая женщина, была моей матерью, которая была вдовой в течение 19 лет, но требования моей работы и моих троих детей сделали возможным посещать ее только изредка.

В тот вечер я позвонил, чтобы пригласить ее на ужин и в кино.

«Что случилось, ты в порядке?» — спросила она. Моя мать — это та женщина, которая подозревает, что поздний звонок или приглашение-сюрприз — это признак плохих новостей.

«Я подумал, что было бы приятно провести с тобой время, — ответил я — только мы вдвоем.»

Она подумала об этом на мгновение, а потом сказала: «Я бы очень этого хотела.»

В ту пятницу после работы, когда я приехал за ней, то немного нервничал. Когда я пришел к ней домой, заметил, что она тоже, кажется, нервничает из-за нашего свидания. Она ждала в двери в пальто. Она завила волосы и была одета в платье, которое она носила, чтобы отпраздновать свою последнюю годовщину свадьбы. Она улыбалась и лицо ее сияло, как у Ангела.

«Я сказала своим друзьям, что я собираюсь пойти на встречу со своим сыном, и они были впечатлены», — сказала она, садясь в машину. «Им не терпится услышать о нашей встрече.»

Мы пошли в ресторан, который был очень хорошим и уютным. Моя мать взяла меня за руку, как если бы она была первой леди. После того, как мы сели, я должен был прочитать меню. Ее глаза могли читать только крупный шрифт. Я увидел, как мама сидит и смотрит на меня. Ностальгическая улыбка была на ее губах.

«Я вспоминаю, как раньше должна была читать меню, когда вы были маленькими» — сказала она.

«Тогда тебе пора расслабиться и дать мне отплатить, » — ответил я.

Во время ужина у нас был приятный разговор — ничего необычного, кроме того, чтобы узнать последние события в жизни друг друга. Мы так много говорили, что пропустили фильм. Когда мы пришли к ней домой позже, она сказала: «Я снова пойду с тобой, но только если ты позволишь мне пригласить тебя.»

Я согласился.

«Как прошло твое свидание?» — спросила моя жена, когда я вернулась домой.

«Очень мило. Гораздо больше, чем я мог себе представить», — ответил я.

Через несколько дней моя мать умерла от массивного сердечного приступа. Это случилось так внезапно, что у меня не было шанса сделать что-нибудь для нее. Некоторое время спустя я получил конверт с копией квитанции ресторана с того же места, где мы с мамой обедали. В приложенной записке говорится: «Я оплатила этот счет заранее. Я не была уверена, что смогу быть там, но, тем не менее, я заплатила за две тарелки — одну для тебя, а другую для твоей жены. Ты никогда не узнаешь, что эта ночь значила для меня.»

«Я люблю тебя, сынок.»

В этот момент я понял важность того, чтобы сказать вовремя: «Я люблю тебя», и дать нашим близким время, которого они заслуживают. Ничто в жизни не важнее вашей семьи. Дайте им время, которого они заслуживают, потому что эти вещи нельзя откладывать до «какого-то другого времени.»