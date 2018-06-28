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Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
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Уборщик расплакался, получив конверт от студентов 

Рамблер 1 час назад
Студенты смогли довести до слез уборщика, работавшего в университетской библиотеке.
Герман Гордон из Ямайки работает в уборщиком в библиотеке Бристольского Университета и отлично ладит со студентами. Он добрый и всегда знает, как поднять настроение студентам, замученному экзаменами и тестами. И они решили не оставаться в долгу, а собрать деньги на большое семейное путешествие, чтобы порадовать своего любимца.
Они создали страницу на краудфандинговой платформе, где указали, кому и для чего нужны средства. На призыв откликнулось 230 человек, а всего удалось собрать боле полутора тысяч фунтов.
По отзывам учащихся, Герман являет собой "воплощение счастья". И конечно такому человеку хочется помогать. Студенты вручили конверт, поблагодарив за ту позитивную энергию, которой он заряжает их и помогает таким образом справляться с трудностями.
Когда Герман Гордон открывал конверт и читал послание, он не смог сдержать слез. Сам Гордон сказал британским СМИ, что никогда не упоминал о своем желании отправиться в отпуск, и такой подарок стал для него полной неожиданностью.
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