Уборщик расплакался, получив конверт от студентов

Студенты смогли довести до слез уборщика, работавшего в университетской библиотеке.

Герман Гордон из Ямайки работает в уборщиком в библиотеке Бристольского Университета и отлично ладит со студентами. Он добрый и всегда знает, как поднять настроение студентам, замученному экзаменами и тестами. И они решили не оставаться в долгу, а собрать деньги на большое семейное путешествие, чтобы порадовать своего любимца.

Они создали страницу на краудфандинговой платформе, где указали, кому и для чего нужны средства. На призыв откликнулось 230 человек, а всего удалось собрать боле полутора тысяч фунтов.

По отзывам учащихся, Герман являет собой "воплощение счастья". И конечно такому человеку хочется помогать. Студенты вручили конверт, поблагодарив за ту позитивную энергию, которой он заряжает их и помогает таким образом справляться с трудностями.

Когда Герман Гордон открывал конверт и читал послание, он не смог сдержать слез. Сам Гордон сказал британским СМИ, что никогда не упоминал о своем желании отправиться в отпуск, и такой подарок стал для него полной неожиданностью.