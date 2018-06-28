Колумбийка Катрин: «Отталкивают 40-50-летние ворчливые „бабки“ и NACHALNIK»

Максиму Фридману. Колумбийская болельщица Катрин поделилась своими впечатлениями от России. Об этом девушка рассказала корреспонденту портала "Евро-Футбол.ру"

— Как вам Россия, Катрин?

— Неплохо, очень даже. Но во второй раз я вряд ли бы сюда вернулась. Я много путешествую, и в вашей стране меня сильно отталкивает тот факт, что здесь практически никто не говорит по-английски. Без шуток, ты первый человек за две недели, что мы с отцом здесь, который хорошо говорит с нами по-английски.

*В этот момент слова Катрин подтверждает проводница поезда Москва — Самара, которая заходит в каждое купе и говорит колумбийцам и сенегальцам:

— Чай, кофе пить — сюда. Тойлет — налево. Окей?*

— О чем я и говорила. Я ни слова не поняла из того, что она сказала.

— Да я, собственно, тоже не особо.

— И так везде. Даже в аэропорту, отелях Казани не говорят по-английски. Это же просто нонсенс!

— А в каких городах ты уже побывала?

— В Москве и Казани только. Да, понимаю, этого мало, чтобы судить о стране в целом, но всё-таки.

— И что тебе понравилось в этих городах?

— Архитектура, без сомнений. Красная площадь, Собор Василия Блаженного, центр Москвы — просто супер. В Казани можно выделить Кремль и главную мечеть. Но, с другой стороны, чуть отойдёшь из центра Казани, и сразу как-то становится даже страшновато. Какие-то узкие улочки с непонятными людьми. Брр… Мы переговаривались с папой и думали про себя: «Упс, кажется пора идти отсюда. Бежим, папа!»

— Странно. Казань — один из современнейших и безопаснейших городов России.

— Серьезно? Я тогда боюсь представить, что у вас творится в других городах.

— Что тебя ещё отталкивает в России, помимо незнания россиянами английского языка?

— 40-50-летние ворчливые «бабки». Они просто невыносимы. Мало того, что они, опять же, не знают английский, так ещё и постоянно орут на тебя, если ты хочешь получить от них помощь. К примеру, вчера, когда мы шли от московской фан-зоны до метро, нас не хотели впускать в столичную подземку. Хотя у них прямо за спинами даже на русском было написано, что в день матча проезд для болельщиков бесплатный. Но нет, они говорили, что сейчас придёт… Как же они говорили… NACHALNIK! Я даже запомнила это слово. Пока он не пришёл, они ничего не хотели делать. Только ворчали и злились.

— Они всегда ворчат и ждут начальника. У нас в России это повсеместная практика.

— Какие у вас мысли о предстоящем матче Сенегала и Колумбии, на который мы едем?

— Я уверена, что Колумбия победит и выйдет из группы. Нам нужна эта победа, мы отдадим все силы на трибунах, поддерживая наших ребят, а они ответят нам взаимностью и обыграют Сенегал. 2:0, я думаю. Мой герой — Хамес. Он такой горячий… Так, о чем это я… В общем, он поведёт нас к победе, я это имела в виду.

— Ну да, конечно, именно это. Билеты какой категории вы приобрели на матч с Сенегалом?

— Как и в матче в Казани, вторую. Около 400 долларов на двоих. Копейки.

— Копейки? У нас в России люди живут на эти деньги месяц, особенно в регионах.

— Серьезно? Воу. Я живу в Нью-Йорке, поэтому 400 долларов там — не деньги, если можно так сказать. Если ты будешь столько зарабатывать там, ты просто умрешь с голоду. Зарплаты в США выше, но и цены, соответственно, тоже.

— Но уровень жизни-то всё равно в разы выше, чем в России?

— Думаю, что да. К сожалению для вас. Так что, нужно вам учить английский и сваливать отсюда, если хотите жить лучше, а поднять уровень жизни здесь в одиночку не получается. А почему у вас так любят Путина? Неужели нет других кандидатов на выборах?

— Я лучше промолчу, а то нас закроют.

— Прямо так всё плохо? (смеётся)

— Тссс.