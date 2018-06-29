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Мама Виктории Лопыревой восхитила Сеть молодостью и красотой
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Мама Виктории Лопыревой восхитила Сеть молодостью и красотой 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Звезда посвятила родительнице трогательную запись в личном блоге.
Российская телеведущая, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева порадовала поклонников фотографией с мамой. В личном блоге звезда разместила коллаж из двух фотографий: на одной из них звезда совсем еще малышка, а на второй запечатлена уже будучи взрослой. На обеих знаменитость обнимает маму, при этом, как отметили многие пользователи соцсетей, за все эти годы женщина практически не изменилась, оставшись такой же молодой и красивой.
«Мама — единственный человек в мире, которому мы нужны в любом состоянии: красивые или нет, здоровые или больные, с очевидными заслугами перед обществом или будучи самыми страшными преступниками… Только мама любит и примет нас такими, какие мы есть, со всеми нашими минусами, грехами и недостатками… Только она всегда найдёт нужные слова и поддержит в любой, самой сложной, ситуации… А мы все это принимаем как данность, иногда даже небрежно отмахиваясь от заботы, которая порой кажется нам чрезмерной».
У всех в детстве был образец для подражания или кумир: какая-нибудь известная женщина, например, певица или актриса, а мой идеал всегда жила рядышком со мной, тем самым подавая ежедневный пример, какой должна быть настоящая женщина. Я многому у тебя училась с самого детства, и до сих пор ты даёшь мне самые мудрые советы, а я продолжаю не слушаться и наступать на те же грабли. Но я хочу сказать, что я тебя оооочень ЛЮБЛЮ ❤ и ценю каждую секунду, которую ты мне посвятила, и ругаю себя за каждую свою слезу, которую ты видела… Я благодарна Всевышнему, что именно ты — моя мама. Самая лучшая мама в мире!
— нежно и трогательно обратилась Виктория Лопырева к своей маме.
Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)
28 Июн 2018 в 6:00 PDT  Фото: Instagram
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