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Роберт Паттинсон рассказал, как изменилось его отношение к фанатам после «Сумерек»
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Роберт Паттинсон рассказал, как изменилось его отношение к фанатам после «Сумерек» 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
Роберт Паттинсон продолжает общаться с журналистами в рамках промо-кампании картины «Девица» — и, по традиции, продолжает отвечать на вопросы о «Сумерках», благо в этом году для них есть особый повод — 10 лет исполняется с тех пор, как Роберт дебютировал в роли Эдварда Каллена, завоевав сердца миллионов зрительниц. Как известно, многие актеры истеричных поклонниц не любят и даже опасаются — и Роберта попросили описать, как его отношение к фанатам изменилось после «Сумерек».
Во времена массовой истерии по «Сумеркам» Роберту, конечно, приходилось нелегко, но сам он говорит, что сейчас общение с фанатами доставляет ему куда больше удовольствия — хотя имя Паттинсона по-прежнему регулярно всплывает в таблоидах.
«Тогда это в первую очередь были люди, пытавшиеся как-то на мне заработать — они никогда не оставляли меня в покое», вспоминает актер. «А когда кто-то пытается на тебе заработать, первая твоя реакция — „Нет уж, это моя карьера, а ты в буквальном смысле у меня воруешь из-за какой-то лазейки в законе, позволяющей тебе этим заниматься“. Это очень раздражающее ощущение, ощущение того, что ты против них бессилен…»
Контраст, по словам Паттинсона, очевиден — сейчас общаться с фанатами ему намного приятней, потому что «истерия улеглась, и люди подходят к тебе и разговаривают с тобой вежливо. Сейчас люди просят сфотографироваться со мной, потому что я им нравлюсь».
попкорнnews
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