7 шутов, которые повлияли на русскую историю

Скоморох при дворе, шут — это, пожалуй, одна из важнейших должностей в государстве. Шут был символическим близнецом короля. В обязанности шута входило развлекать забавными выходками господ и гостей, при том, что со времен Средневековья прослеживается определённая связь шутовства с традицией юродства.

Персонаж русских сказок Иван-дурак (кстати, по-англ. Joker) часто противопоставляется царю именно в качестве носителя некого тайного знания, кажущегося глупостью. Основным качеством шута было не столько умение балагурить и шутить, сколько обескураживать, высмеивая злое и лживое, что особенно ценилось в русском народе. Он одинаково должен быть уметь шутить с толпой и отшучиваться от царских слов.

Осип Гвоздь

Княжеский сын Осип славился в народе острым умом, за что и получил свое прозвище и должность придворного шута Ивана Грозного . Он носил колпак с ослиными ушами и серебряными бубенцами. Когда царь, следуя из загородного дворца, въезжал в Москву в сопровождении трехсот стрельцов, обычно впереди процессии на огромном быке и в золотых одеждах ехал шут Осип Гвоздь. Согласно легенде, Грозный однажды осерчал на своего скомороха за то, что тот усомнился в родстве царя с римскими императорами, и окунул его лицом в кипящие щи. А когда шут вырвался и попытался убежать, самодержец догнал его и зарезал ножом.

Вскоре Иван Грозный раскаялся в своем поступке и позвал на помощь лекаря. Однако шут уже успел отдать Богу душу, и лекарю пришлось доложить царю об этом: «Бог лишь единожды вкладывает в человека душу, и коль она его покинула, то никому не дано призвать ее обратно». На что тиран, досадливо махнув рукой, ответил: «Так пусть дьявол приберет его, раз он не пожелал ожить!»

Братья Прозоровские

На смену Осипу Гвоздю пришли шуты братья Прозоровские, которые забавляли царя тем, что устраивали потасовку с огромным медведем. Причем медведь, вероятно, хорошо обученный, боролся понарошку, стоя на задних лапах, кусался несильно, и как бы защищая одного из братьев, в клочья рвал одежды другого. Затем «суд» из бояр или гостей под хохот царя и присутствующих присуждал медведю победу.

Яким Волков. Комар

Потешная свадьба царского карлика Якима Волкова и карлицы царицы Прасковьи Федоровны 14 ноября 1710 года имела своей целью «развести» в России породу карликов.

Когда Пётр I был ещё мальчиком, ему подарили карлика по имени Яким Волков, который потом получил прозвище «Комар». Он стал одним из первых шутов Петра, любившего потешников и уродцев. В его дворце кроме штатных шутов жило несколько десятков карликов и карлиц, целая свита, одетая на европейский манер и призванная развлекать государя в тяжёлые для него минуты. Яким Волков, по признанию самого Петра, спас его во время стрелецкого бунта, вовремя предупредив об опасности.

Кроме того, он часто давал весьма дельные советы, ибо был смышлен и наблюдателен. Нынешние врачи могли бы сказать, что шуты бесспорно помогали Петру снимать жесточайшие стрессы. Они же выполняли и воспитательную функцию — метким словом ставили на место придворных.

Ян Лакоста

Ян Лакоста был крещёным евреем, сбежавшим из Португалии. Пётр I познакомился с ним в Гамбурге и пригласил вместе с семьёй в Россию. Служил Петру шут Лакоста, которого прозвали Петром Дорофеичем, усердно. Он знал несколько языков. Общался с государем, пользуясь богословской казуистикой и риторическими приемами и подводя свои рассуждения к неожиданным смешным умозаключениям, что особенно нравилось Петру.

В 1717 году Ян Лакоста принял православие, проиграв Петру в споре, но выпросил себе право называться «главным шутом». В 1723 году ему был «высочайше дарован» дикий и необжитый крошечный остров Гохланд в Финском заливе и титул «короля самоедского». В связи с чем Лакоста стал появляться на застольях в высоченной короне из жести, всегда сдвинутой на одно ухо.

Позже Лакоста стал шутом Анны Иоанновны и герцога Бирона.

Педрилло

Педрилло — его настоящая фамилия. Он был сыном скульптора из Неаполя и звали его Пьетро-Мира. В Россию он приехал как певец и скрипач. Выступал при дворе. Но музыкальная карьера не сложилась, зато пошла в гору карьера шутовская.

Позже он стал любимым шутом Анны Иоанновны, постоянным карточным партнёром. И даже больше: Педрилло вошёл в фольклор в образе всем прекрасно известного Петрушки. Нажив состояние, он после смерти императрицы возвратился на родину.

Квасник

Квасником Михаила Алексеевича Голицына прозвали потому, что он подносил Анне Иоанновне квас. Пожалуй, самый известный эпизод, связанный с Голицыным, — шутовская свадьба в Ледяном доме. По приказу Анны Иоанновны в столицу было привезено множество пар (мужчин и женщин) ото «всех племён и народов». Архитекторы выстроили ледяной дом, и 6 февраля 1740 года к нему направился свадебный поезд во главе с самой императрицей.

Жених Голицын и его невеста — калмычка Евдокия Буженинова — ехали в специальной клетке, закрепленной на спине слона. После пира и танцев молодых завели в Ледяной дом и уложили в ледяную постель. А императрица велела поставить стражников, чтобы шут и шутиха не покинули своего ложа до утра.

Шут Балакирев

Ванечка Балакирев — самый знаменитый шут в российской истории. Он был не только потешником, но и сподвижником Петра, участвовал в государственных делах, выполнял поручения императора и императрицы. Балакирев сумел отстоять себе право быть при военном мундире, получать жалование и не иметь при этом никакой должности! Во всяком случае, будучи шутом, он по документам того времени таковым не числился.

После смерти его личность обросла множеством легенд. Ему приписывались анекдоты и выходки других шутов, а достоверных фактов его биографии сохранилось не так уж и много: доподлинно неизвестно даже его отчество — может быть, Алексеевич, может быть, Александрович, а может, и Емельянович. Дворянский сын Иван Балакирев, ставший шутом, превратился после смерти не только в героя анекдотов, но и в литературного героя.